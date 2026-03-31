Berkshire Hathaways kassa har svällt till 325 miljarder dollar. Nu säger Warren Buffett att han gärna köper mer Apple, men att priserna är för höga. Det signalerar en 95-åring som ser risker marknaden ignorerar.
Buffetts rekordkassa avslöjar hans marknadssyn – "inte i denna marknad"
Warren Buffett sitter på den största kassan i Berkshire Hathaways historia. Omkring 30 procent av bolagets totala tillgångar, ca 325 miljarder dollar (cirka 3 400 miljarder kronor), ligger i likvida medel.
Det är den högsta andelen på flera decennier. I en intervju med CNBC:s Becky Quick på måndagen förklarade Buffett varför.
”It’s not impossible that Apple would get to a price, we would buy a lot of it. Not in this market”, sade han.
Sålde för tidigt – ångrar inte
Buffett trimmade Berkshires Apple-innehav under hela 2024 och 2025. Enbart under fjärde kvartalet 2025 såldes 10,3 miljoner aktier. Det kvarvarande innehavet är värt cirka 62 miljarder dollar (650 miljarder kronor), ned från en topp på över 170 miljarder dollar 2023.
Medger han att det var rätt? Inte riktigt.
”I sold it too soon. But, I bought it even sooner, so”, sade Buffett.
Totalvinsten på Apple-affären uppskattas till omkring 127 miljarder dollar. Berkshire började bygga positionen 2016–2018 för sammanlagt 36 miljarder dollar, efter att en av Buffetts förvaltare initierade det första köpet.
Vad signalerar kassan?
Att Berkshire säljer aktier och staplar kontanter har blivit ett mönster. Bolaget har stuvat om portföljen systematiskt.
Apple minskat, Bank of America minskat och kassan ökad kvartal efter kvartal.
Buffett lämnade vd-posten vid årsskiftet till förmån för Greg Abel, men är tydlig med att han fortfarande styr investeringsbesluten.
Signalen till marknaden är svår att misstolka: mannen som byggt sin förmögenhet på att köpa billigt hittar inte tillräckligt billiga aktier.
Apple är trots försäljningarna fortfarande Berkshires största innehav med drygt 22 procent av portföljen.
Att Buffett öppet säger att han vill köpa mer men inte gör det borde få fler investerare att fråga sig varför.