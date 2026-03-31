Buffetts rekordkassa avslöjar hans marknadssyn – "inte i denna marknad"

Det är den högsta andelen på flera decennier. I en intervju med CNBC:s Becky Quick på måndagen förklarade Buffett varför.

”It’s not impossible that Apple would get to a price, we would buy a lot of it. Not in this market”, sade han.

Sålde för tidigt – ångrar inte

Buffett trimmade Berkshires Apple-innehav under hela 2024 och 2025. Enbart under fjärde kvartalet 2025 såldes 10,3 miljoner aktier. Det kvarvarande innehavet är värt cirka 62 miljarder dollar (650 miljarder kronor), ned från en topp på över 170 miljarder dollar 2023.

Medger han att det var rätt? Inte riktigt.

”I sold it too soon. But, I bought it even sooner, so”, sade Buffett.

Totalvinsten på Apple-affären uppskattas till omkring 127 miljarder dollar. Berkshire började bygga positionen 2016–2018 för sammanlagt 36 miljarder dollar, efter att en av Buffetts förvaltare initierade det första köpet.