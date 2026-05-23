Ingen skräck biter på USA-börsen – ändlös fest

Det som bär upp humöret på New York-börsen just nu är en blandning av fundamentala vinstlyft och en utbredd optimism. Den nyss avslutade rapportperioden har visat att de amerikanska bolagen levererar i linje med, eller över, de högt ställda förväntningarna.

USA-börsen stiger på bred front

Teknikjättarna visar vägen, men uppgången har börjat breddas. När chiptillverkare som Qualcomm rusar och PC-jättar som Dell och HP lyfter kraftigt smittar det av sig på hela marknaden. Det handlar inte längre bara om ett fåtal draglok.

Samtidigt har det penningpolitiska landskapet i USA fått en ny kontur. Den nytillträdda centralbankschefen Kevin Warsh har tagit över rodret på Federal Reserve med tydliga signaler om att navigera bort från stelbenta ekonomiska modeller till förmån för en mer flexibel hållning. För marknaden innebär detta en känsla av stabilitet, och hoppet om en mjuklandning för den amerikanska ekonomin har stärkts ytterligare, skriver The Wall Street Journal (WSJ) som rapporterar om den ihållande börseuforin på Wall Street.