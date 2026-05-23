USA-börsen fortsätter att trotsa tyngdlagen. Trots höga värderingar och geopolitisk är aptiten på amerikanska aktier närmast outtröttlig.
Ingen skräck biter på USA-börsen – ändlös fest
S&P 500 har precis lagt sin åttonde raka vinstvecka bakom sig, och Dow Jones-indexet kliver in på rekordnivåer. Kombinationen av en urstark AI-trend och skiftet i den amerikanska räntepolitiken har skapat ett momentum som få verkar vilja kliva av.
Det som bär upp humöret på New York-börsen just nu är en blandning av fundamentala vinstlyft och en utbredd optimism. Den nyss avslutade rapportperioden har visat att de amerikanska bolagen levererar i linje med, eller över, de högt ställda förväntningarna.
USA-börsen stiger på bred front
Teknikjättarna visar vägen, men uppgången har börjat breddas. När chiptillverkare som Qualcomm rusar och PC-jättar som Dell och HP lyfter kraftigt smittar det av sig på hela marknaden. Det handlar inte längre bara om ett fåtal draglok.
Samtidigt har det penningpolitiska landskapet i USA fått en ny kontur. Den nytillträdda centralbankschefen Kevin Warsh har tagit över rodret på Federal Reserve med tydliga signaler om att navigera bort från stelbenta ekonomiska modeller till förmån för en mer flexibel hållning. För marknaden innebär detta en känsla av stabilitet, och hoppet om en mjuklandning för den amerikanska ekonomin har stärkts ytterligare, skriver The Wall Street Journal (WSJ) som rapporterar om den ihållande börseuforin på Wall Street.
Analys: Aktiexponeringen slår i taket
”Institutionella investerare innehar 50 % mer i aktier än sina jämförelseindex, den högsta siffran sedan januari 2022, enligt Bank of Americas senaste undersökning av globala fondförvaltare. De är särskilt entusiastiska över aktier som skulle gynnas av en återhämtning av den ekonomiska tillväxten, där innehaven av så kallade cykliska aktier överstiger de defensiva aktier som investerare köper för relativ stabilitet med den största mängden sedan 2018”, konstaterar tidningen.
Det finns dock de som höjer ett varningens finger och pekar på att marknaden börjar bli historiskt dyr. Värderingsmultiplarna har skruvats upp till nivåer som kräver att allt fortsätter att gå enligt plan. Men än så länge lyser vinsthemtagningarna med sin frånvaro. Den klassiska strategin att köpa i svackor har visat sig framgångsrik under så lång tid att investerarna har utvecklat en hög tolerans för risk.
Det håller marknaden i New York uppe
Det kapitalflöde som letar sig in i indexfonder bidrar också till att hålla kurserna uppe. Det skapar en självuppfyllande mekanism där färska pengar automatiskt strömmar in i marknadens största bolag, vilket i sin tur pressar indexen vidare uppåt. Det stora kapitalet verkar vara rörande överens om att alternativet till aktier, i form av räntemarknaden, ger för lite avkastning i förhållande till den tillväxtpotential som finns på aktiemarknaden.
”Jag skulle vara mer orolig om alla var superoptimistiska. När alla väljer samma sida av skutan, då har man ett problem”, säger Larry Adam, investeringschef på Raymond James, till WSJ.
