Dow Jones avslutade handelsveckan på Wall Street i New York på fredagen på den högsta nivån någonsin under en handelsdag.
Wall Street rundade av med ännu ett nytt rekord
Det industritäta indexet som har 30 listade aktier steg med 0,58 procent, medan det breda jämförelseindexet S&P 500 lyfte 0,37 procent och tekniktunga Nasdaq Composite med 0,19 procent.
För jämförelseindexet S&P 500 var det åttonde veckan i rad som slutade med vinst.
Det råder en all-in-stämning på marknaden, säger Steve Sosnick, chefsstrateg på Interactive Brokers, till CNBC som rapporterar om den fortsatt muntra börsstämningen på Wall Street i New York.
Börsen låtsas som om kriget inte existerade
Trots att osäkerheten kvarstår om USA och Iran ska lyckas nå en fredsöverenskommelse uppträder aktiemarknaden som om kriget inte fanns.
På fredagen steg oljepriset på nytt, dock inte så mycket som tidigare under veckan. Det finns alltjämt en förhoppning bland finansmarknadens aktörer att det blir en lösning på Mellanöstern-konflikten.
Medan oljan studsade upp något sjönk avkastningen på statsobligationer och tidigare under handelsveckan har volatiliteten på obligationsmarknaden tyngt börsen, konstaterar CNBC.
Här är fler siffror från veckan på Wall Street
Oberoende av det har det internationella börsriktmärket S&P 500 fortsatt sin vinstsvit och kunde lägga till ytterligare en ökning på 0,9 procent vid gårdagens sessionsslut.
Det amerikanska referensindexets veckovisa vinstsvit är den längsta sedan slutet av 2023.
Dow Jones facit för handelsveckan som helhet är plus 2,1 procent medan Nasdaq totalt sett steg 0,5 procent under veckan, framgår det.
