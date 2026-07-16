Atlas Copco rusar – halvledarlyft i orderboken

Atlas Copcos aktie rusar uppåt med drygt 6 procent efter kvartalssiffrorna.

”Efterfrågan på Atlas Copco Groups utrustning och service förbättrades noterbart och orderingången i kvartalet var bättre än förväntat. Den starka ordertillväxten var primärt driven av ökad efterfrågan på produkter till halvledarindustrin, även om de flesta andra industrisegment också genererade god tillväxt”, skriver Atlas Copco i sin delårsrapport för kvartalet.

Upp 60 procent

Geografiskt kommer den ökade efterfrågan på koncernen produkter i första hand från Nordamerika, upp 49 procent, och Asien/Oceanien, upp 47 procent.

Affärsområdet Vakuumteknik – där halvledarindustrin spelar en avgörande roll – hade en ökning på 60 procent i orderingång och ett vinstlyft på 30 procent.

För hela koncernen redovisar Atlas Copco en vinst före skatt på 9,1 miljarder kronor. Det kan jämföras med vinsten på 8,4 miljarder under motsvarande kvartal i fjol.

Bättre än väntat

Det justerade rörelseresultatet lyfte till 9,4 miljarder, från 8,4 miljarder, enligt delårsrapporten för andra kvartalet från bolaget. Det var bättre än väntat. Snittprognosen låg på 9,2 miljarder enligt Bloomberg.

Orderingången i kvartalet lyfte 27 procent till nästan 51 miljarder, medan intäkterna steg 9 procent till 45 miljarder.