Rekord i nya aktiekonton bland unga: Så undviker du de vanligaste misstagen

Svenska ungdomar sparar mer

I Sverige är mer ungdomar än någonsin aktieägare. Enligt SOM-undersökningen från 2025 investerade 31 procent av män mellan 16-24 år i aktier.

Motsvarande siffra för hela befolkningen var 15 procent. Det finns med andra ord utrymme för stor tillväxt.

Tre vanliga misstag

För att få ännu fler unga att våga intressera sig för aktiemarknaden och skaffa ett eget aktiekonto kräver att vi får bort några av de vanliga missförstånd som finns. Vi tar i tu med tre av dem här:

ANNONS

Misstag 1: Att vänta för länge av rädsla

Det vanligaste misstaget är att helt enkelt inte börja, av rädsla för att göra fel eller förlora pengar.

Orsaken är sällan ointresse, snarare bristande självförtroende. Särskilt unga kvinnor har ofta kunskapen på plats, men saknar tron på sin egen förmåga. Män är generellt snabbare att kasta sig ut i något nytt.

Misstag 2: Att krångla till det från början

Många unga tror att investering kräver djup kunskap om enskilda bolag.

I själva verket rekommenderar experter att nybörjare börjar brett, med indexfonder som sprider risken över hundratals bolag samtidigt.

Josefine investerar i dag främst i indexfonder och köper värdepapper fyra till sex gånger per år. Det är en enkel modell som fungerar utmärkt för den som inte vill lägga tid på att följa enskilda aktier.

Misstag 3: Att ta för låg risk, eller fel sorts risk

Enligt Moa Langemark på Finansinspektionen sparar kvinnor generellt mindre pengar, en mindre andel av sin inkomst, och tar lägre risk än män.

ANNONS

Problemet är sällan att kvinnor investerar fel, utan att många helt avstår eller väljer att ha pengarna kontant i stället för att låta dem växa.

Samtidigt visar Avanzas egen statistik att unga kvinnors avkastning periodvis varit betydligt högre än männens i samma åldersgrupp. Det tyder på att den försiktiga strategin snarare är för försiktig än dålig.

Tiden en faktor

En sak all de tre misstagen har gemensamt är tidsperspektivet. Ju tidigare man börjar, desto längre tid får ränta-på-ränta-effekten att arbeta. Detta gäller förstås även efter att man själv slutat sätta in nya pengar.

Med det i tankarna påminner vi gärna om ett förslag vi lanserade för några månader sedan: Att 15-åringar ska få köpa egna aktier.