Allt fler unga vågar äntligen ta steget in på börsen. Men fortfarande låter alltför många rädslan för att förlora pengar stå i vägen. Här är tre vanliga misstag som stoppar unga svenskar från att skaffa aktiekonton. Och vad vi kan göra åt det.
Rekord i nya aktiekonton bland unga: Så undviker du de vanligaste misstagen
Bättre sent än aldrig gäller sällan så väl som när det kommer till sparande.
Den 25-åriga danskan Josefine Hasselblad Lundstrøm övervägde länge att börja investera, men rädslan för att förlora pengarna fick henne att vänta.
Först när en vän visade henne hur man gör tog hon steget. Och idag ångrar Josefine att hon inte började tidigare. Sedan dess har värdet på hennes aktier stigit med 40 procent.
Allt fler unga sparar
Hon är långt ifrån ensam. Hos handelsplattformen Nordnet har det bara i år öppnats 46 000 nya aktiesparkonton i Danmark, en ökning med nära 23 procent sedan årsskiftet.
Mer än hälften har öppnats av unga mellan 18 och 35 år. Samma mönster syns i Sverige: hos Avanza har ungefär var femte svensk i dag ett spar- eller investeringskonto.
Svenska ungdomar sparar mer
I Sverige är mer ungdomar än någonsin aktieägare. Enligt SOM-undersökningen från 2025 investerade 31 procent av män mellan 16-24 år i aktier.
Motsvarande siffra för hela befolkningen var 15 procent. Det finns med andra ord utrymme för stor tillväxt.
Tre vanliga misstag
För att få ännu fler unga att våga intressera sig för aktiemarknaden och skaffa ett eget aktiekonto kräver att vi får bort några av de vanliga missförstånd som finns. Vi tar i tu med tre av dem här:
Misstag 1: Att vänta för länge av rädsla
Det vanligaste misstaget är att helt enkelt inte börja, av rädsla för att göra fel eller förlora pengar.
Orsaken är sällan ointresse, snarare bristande självförtroende. Särskilt unga kvinnor har ofta kunskapen på plats, men saknar tron på sin egen förmåga. Män är generellt snabbare att kasta sig ut i något nytt.
Misstag 2: Att krångla till det från början
Många unga tror att investering kräver djup kunskap om enskilda bolag.
I själva verket rekommenderar experter att nybörjare börjar brett, med indexfonder som sprider risken över hundratals bolag samtidigt.
Josefine investerar i dag främst i indexfonder och köper värdepapper fyra till sex gånger per år. Det är en enkel modell som fungerar utmärkt för den som inte vill lägga tid på att följa enskilda aktier.
Misstag 3: Att ta för låg risk, eller fel sorts risk
Enligt Moa Langemark på Finansinspektionen sparar kvinnor generellt mindre pengar, en mindre andel av sin inkomst, och tar lägre risk än män.
Problemet är sällan att kvinnor investerar fel, utan att många helt avstår eller väljer att ha pengarna kontant i stället för att låta dem växa.
Samtidigt visar Avanzas egen statistik att unga kvinnors avkastning periodvis varit betydligt högre än männens i samma åldersgrupp. Det tyder på att den försiktiga strategin snarare är för försiktig än dålig.
Tiden en faktor
En sak all de tre misstagen har gemensamt är tidsperspektivet. Ju tidigare man börjar, desto längre tid får ränta-på-ränta-effekten att arbeta. Detta gäller förstås även efter att man själv slutat sätta in nya pengar.
Med det i tankarna påminner vi gärna om ett förslag vi lanserade för några månader sedan: Att 15-åringar ska få köpa egna aktier.