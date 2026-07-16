Nya Trump-tullar mot Brasilien: "Orättvisa handelsmetoder"

Tvingat teknikföretag til ändringar

Enligt den amerikanska handelsrepresentanten (USTR) är åtgärden ett svar på bland annat brasilianska beslut som tvingat amerikanska teknikföretag som X, Meta och Google att ta bort politiskt innehåll och stänga av konton tillhörande amerikanska användare.

USA pekar även på bristande skydd för immateriella rättigheter, handelshinder för etanol samt förmånliga tullvillkor för Mexiko och Indien.

Brasiliens president Luiz Inácio Lula da Silva avfärdar beslutet som ogrundat och meddelar att landet kommer att vidta motåtgärder samt föra frågan vidare till Världshandelsorganisationen (WTO).

Lula framhåller att USA under de senaste 15 åren haft ett samlat handelsöverskott gentemot Brasilien på över 424 miljarder dollar och menar att det därför saknas grund för ensidiga handelssanktioner.

Domstol ogiltigförklarade tidigare tullar

De nya tullarna följer efter att USA högsta domstol i februari ogiltigförklarade president Donald Trumps tidigare beslut om 50-procentiga tullar på brasilianska varor. Kvar blev endast en generell tull på 10 procent. Genom utredningar enligt Section 301 har Trumpadministrationen nu åter försökt använda sina tullbefogenheter mot länder som anses bedriva orättvisa handelsmetoder.

I ett inlägg på X kort efter det officiella tillkännagivandet skriver utrikesminister Marco Rubio att Lulas regering ”inte hade förhandlat i god tro” och att tullarna var priset för att Lula ”satte sitt eget ego framför att ingå en överenskommelse”.

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