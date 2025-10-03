John Skogman: ”De bästa affärerna gör du i de sämsta aktierna”

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

2. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig, har du några mål på dagsbasis i antal affärer eller intäkter eller hur lägger du upp det?

Om man skulle rada upp alla miljoner jag har tjänat så skulle 90 procent komma från börsens första fem minuter.

Det är i börsöppningen som möjligheterna finns.

Då gäller det att försöka utnyttja fel i prissättningarna; om en aktie har gått för mycket eller för lite, vad är det för nyheter och vad har det för impact och hur ska man kan tolka rapporter och vinstvarningar.

Sen är öppningen inte det enda jobbet man gör utan det handlar om ackumulerad kunskap över lång tid. Att hänga med och veta vad aktierna står i och vad som har hänt. Precis som om du är en kirurg så är det flera års erfarenhet och kunskap bakom det kritiska momentet.

Säg exempelvis att Volvos (börskurs Volvo) rapport var ”jättebra” och att den öppnar upp 9 procent.

Det kanske är för mycket för att orderingången var sämre? Nästa kvartal kommer kanske inte bli lika bra och då kanske man ska sälja den aktien trots att rapporten var jättebra. Eller att resultatet var sämre men orderingången var bra. Då kan det vara ett fantastiskt läge att köpa.

Allt det bygger på erfarenhet och kunskap som trader.

Det absolut bästa som kan hända i en aktie är när allt det värsta redan har hänt. När alla kostnader är tagna. Allt skit är rensat ur böckerna. När rapporten är kass.

Jag har etablerat ”dagens tia”. Att jag måste tjäna tiotusen kronor varje dag innan jag får gå till gymmet. Eller softa.

Då kan aktien gå upp åtta procent och de flesta människor bara tänker, vad hände? De är de bästa tradingmöjligheterna.

Mycket av day trading handlar dock inte om de stora vinsterna. Det handlar oftast om att ”grinda in” lite pengar varje dag. Likt en pokerspelare.

Men det händer såklart inte varje dag heller. I rapportperioder kan du tjäna 100 000 kronor eller 200 000. Det kan gå jättebra. Men typ i dag är jag nöjd med att tjäna tre tusen. Och vissa dagar förlorar jag pengar.

Men mitt mål är ändå att tjäna tiotusen per dag. Ingen blir fattig på att tjäna det.

3. I våras startade du podden Börsens finest efter nära tio framgångsrika år med Börspodden, vad ger poddandet dig?

Jag tycker verkligen att det behövs en podd helt fristående från allting.

Och jag är person som känner mig utvald att säga det alla ändå tänker. Därför startade jag podden för att någon måste berätta hur det fungerar på riktigt.

Sen är det såklart kul för mig att ha en plattform. Det är roligt att mina tankar också värderas av andra.

När Johan Isaksson och jag la ned Börspodden så kände jag ändå att jag saknade poddandet.

Jack Paulsson, min nya parhäst, började som Börspoddens ”springpojke” förra hösten. Vi behövde någon som hjälpte till med att fixa saker. Hans första dag fick han gå och köpa toapapper.

Vi hade intervjuats en massa från Handels och andra ställen. Jack kom från Halmstad, kände typ ingen här och är student. Men vi kände ändå att han var en ”go-getter”. Lite det jag själv kommer ifrån från Umeå. Någon som ändå vill uppåt.

När Johan och jag la ner fick Jack sätta sig in i hur man klipper och producerar en podd och på den vägen är det.

Jag tycker det är kul att kunna lyfta andra. Jack är ung och lovande, jag är bara ”och”.

Hela källaren här är fylld av människor yngre än mig och att jobba med yngre är typ det roligaste som finns. Det går att bygga en helt annan kultur med 20-åringar som är unga och hungriga än med massa andra medelålders.

4. Du lyfter ofta vikten av att hitta aktier genom att prata och bolla med andra, kan du avslöja något av de senaste casen som studsat runt här i “den legendariska källaren vid Odenplan”?

Vi kan börja med Storskogen (börskurs Storskogen). Lite kul för det är ett hatat case och rapporten skickade ned aktien 22 procent.

Bolaget är hårt belånat, 8 miljarder i skuld, men räntorna kommer ner och de amorterar och säljer av.

Det är en typisk aktie jag tror har det värsta bakom sig. Det blir en tipping point ibland med skuldsatta bolag. Alla förvaltare älskar att prata om bra balansräkning. Men då får du köpa PE40-bolagen som alla andra har.

Om du tittar på min portfölj så skulle du säga att den här killen är sämst på aktier.

Jag är inte där. De bästa affärerna gör du i de sämsta aktierna. Därför är Storskogen ett bra bolag men jag kommer inte säga att det är ett fint bolag. Aktien är för billig jämfört med vad den kan vara värd.

Jag har också köpt Fractal Gaming (börskurs Fractal gaming) för att det är kul med datorerna som ser lite snyggare ut.

De har ju haft det oklart med tullarna och backat mycket sista månaderna men jag tror det kan vända härifrån.

Det nya apoteksbolaget Meds tror jag inte på, jag har istället börjat köpa Apotea som är extremt välskött, tjänar pengar och är större. Ibland ska man bara köpa den som är bäst i sektorn istället för den som är näst bäst.

Apotea kanske är dyrt men det är ett så perfekt bolag för näthandel. Det är noll returen på deras paket. Det är ingen som köper tandkräm, öppna den och skickar tillbaka. Detsamma gäller deo eller tandborstar. Så bra saker att sälja på nätet.

Kopparbergs bryggerier (börskurs Kopparbergs) är ju den eviga turnarounden. Det finns egentligen ingen sprittillverkare som går bra. Campari är ned 40 procent. Pernord-Riccard är ned 40 procent. Det har aldrig varit så låg nivå.

Det kanske aldrig blir någon större comeback. Samtidigt behöver vi konsolidera den marknaden och då kanske några få kända aktörer blir vinnarna, som Kopperbergs.

Och återigen, du måste leta case bland förlorarna.

Jag tänker mycket på aktier som overshootare och undershootare.

Men det är för att jag köpte aktierna ganska nyligen i väntan på att de ska gå upp.

När det går bra då ökar multipeln som förvaltarna är beredda att betala för PE-talet. Du kan hänga med aktien från PE10 till 20 plus att vinsten kanske ökar från 10 till 20.

Likadant får du på nedsidan. När vinsten minskar så minskar PE-talet och det gör att du kan få vissa aktier väldigt billigt för att marknaden tycker om det är för lite just då. Och det är där jag försöker vara antingen och blanka eller haka på den positiva spiralen.

5. Du brukar vara bra på att göra listor, vill du bjuda på en lista av de tre mest överskattade aktierna på Stockholmsbörsen just nu enligt dig?

Först på listan sätter jag Synsam (börskurs Synsam).

För mig är det ett mirakel att du öppnas flera nya Synsam-butiker och sätts nya kursrekord typ varje dag. McDonalds stängde mitt i city här i Stockholm till exempel men Synsam öppnade i samma lokal?

Jag är helt övertygad om att det här inte kommer gå bra över tid. Jag vet att typ alla på Carnegie gillar det men jag kan bara inte få ihop det.

Sen har jag Truecaller (börskurs Truecaller). Lite kul eftersom jag själv äger den.

Att Indien har blivit nya ”Ryssland-light” är ju inget man är jätteglad över. Otroligt dåligt för Rupien som har kraschat och det är ett lite mer opålitligt land än vi hade trott.

Jag vill poängtera att jag har aktien, den har ju ändå tappat halva börsvärdet typ på kort tid, men jag är lite orolig.

Saab (börskurs Saab) är mitt sista bolag jag inte tror på. Övervärderat, överhajpat, tjänstemannastyrt bolag som dragits med i försvarshetsen. Jag vet inte vart aktien kommer stå imorgon eller om en månad men det är definitivt en bubbla.

