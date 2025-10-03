Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

John Skogman: ”De bästa affärerna gör du i de sämsta aktierna”

"Jag har en enorm förmåga att ta smärta" säger John Skogman, daytrader och en av Sveriges mest populära poddare om börs och aktier som är Veckans Börsprofil hos Dagens PS.
"Jag har en enorm förmåga att ta smärta" säger John Skogman, daytrader och en av Sveriges mest populära poddare om börs och aktier som är Veckans Börsprofil hos Dagens PS. (Foto: John Skogman Instagram)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 03 okt. 2025Publicerad: 03 okt. 2025

”Om man skulle rada upp alla miljoner jag har tjänat på aktier så skulle 90 procent komma från börsens första fem minuter”, berättar John Skogman, den i börskretsar så välkända daytradern och poddaren.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

I en längre intervju med Dagens PS berättar han nu bland annat om sin främsta ”edge”, Stockholmsbörsens topp tre mest överskattade bolag och vilka aktiecase det skvallras om i den så omtalade källaren vid Odenplan där han håller till med några av Sveriges främsta traders.

Veckans börsprofil är en artikelserie som publiceras varje fredag där Dagens PS ställer fem frågor till en intressant person inom börs, investeringar och finans.

ANNONS

Namn: John Skogman

Titel: Trader, finansprofil och programledare för en av Sveriges största börspoddar.

Bakgrund: Började sin karriär som analytiker på finansfirman Remium men hoppade av 2010 och startade Sveriges första, och sedermera största, börspodd. Verkat som aktiv börstrader sedan dess.

Aktuell: Drog igång nya podden Börsens finest i våras som fick en succéstart efter nära tio år som ena halvan i duon bakom numera nedlagda ikoniska Börspodden.

1. Vad skulle du säga har varit din edge genom åren som trader, något du tränat upp eller som kommit naturligt?

Jag har i grund och botten ingen edge.

Och jag vet om att jag inte har det, vilket är en edge i sig. Kombinerat med en enorm förmåga att kunna ta smärta.

ANNONS

När man trejdar så gör man ju ofta tvärtom mot vad marknaden gör. Man går emot. Om någon aktie har gått ner för mycket så köper man det. Men den fortsätter ofta ner lite till. Vilket gör att man hela tiden ligger snett.

För om du hela tiden måste ha rätt, då får du ta stoppen hela tiden. 80 procent av mina trades går ut på att få tillbaka pengarna. Och sen de andra 20 procenten tjänar jag pengar på.

Portföljen går oftast väldigt bra som helhet. Men när man tittar på de enskilda positionerna så har man väldigt mycket minus på dem. Det är en sak man får lära sig att härda ut med.

Det är nästan alltid de bästa affärerna som börjar med att man hamnar snett. Då kan man köpa ännu mer till ännu lägre priser.

Och det tror jag är en av de viktigaste grejerna med att kunna vara framgångsrik på börsen.

För om du hela tiden måste ha rätt, då får du ta stoppen hela tiden. 80 procent av mina trades går ut på att få tillbaka pengarna. Och sen de andra 20 procenten tjänar jag pengar på.

Varje dag har vi börsrörelser som i princip kan förinta ditt egna kapital. Eller gör att man blir rik över natten. Kortsiktigt är börsen ett kasino. Långsiktigt är det ett fantastiskt ställe att ha sina pengar på.

Men om jag hela tiden skulle ta stoppen på de jag hamnar snett på så hade jag inte haft några pengar kvar. Så det är en väldigt stor talang att få tillbaka sina pengar.

Varje dag har vi börsrörelser som i princip kan förinta ditt egna kapital. Eller gör att man blir rik över natten. Kortsiktigt är börsen ett kasino. Långsiktigt är det ett fantastiskt ställe att ha sina pengar på.

ANNONS

 Självinsikt i kombination med att kunna ta smärta har varit mitt framgångsrecept.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

2. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig, har du några mål på dagsbasis i antal affärer eller intäkter eller hur lägger du upp det?

Om man skulle rada upp alla miljoner jag har tjänat så skulle 90 procent komma från börsens första fem minuter.

Det är i börsöppningen som möjligheterna finns.

Då gäller det att försöka utnyttja fel i prissättningarna; om en aktie har gått för mycket eller för lite, vad är det för nyheter och vad har det för impact och hur ska man kan tolka rapporter och vinstvarningar.

Sen är öppningen inte det enda jobbet man gör utan det handlar om ackumulerad kunskap över lång tid. Att hänga med och veta vad aktierna står i och vad som har hänt. Precis som om du är en kirurg så är det flera års erfarenhet och kunskap bakom det kritiska momentet.

Veckans börsprofil: “Vi står inför en större uppgång”

Intresset för grafer och börspsykologi föddes som 14-åring i samband med aktie-SM. Just den tävlingen blev ingen framgång men i dag försörjer han sig på börsen, är en av Sveriges mest uppmärksammade börsprofeter med över 47 000 följare på X och vd för Marketmate, “ett Pricerunner för investeringar”.

Säg exempelvis att Volvos (börskurs Volvo) rapport var ”jättebra” och att den öppnar upp 9 procent.

Det kanske är för mycket för att orderingången var sämre? Nästa kvartal kommer kanske inte bli lika bra och då kanske man ska sälja den aktien trots att rapporten var jättebra. Eller att resultatet var sämre men orderingången var bra. Då kan det vara ett fantastiskt läge att köpa.

ANNONS

Allt det bygger på erfarenhet och kunskap som trader.

Det absolut bästa som kan hända i en aktie är när allt det värsta redan har hänt. När alla kostnader är tagna. Allt skit är rensat ur böckerna. När rapporten är kass.

Jag har etablerat ”dagens tia”. Att jag måste tjäna tiotusen kronor varje dag innan jag får gå till gymmet. Eller softa.

Då kan aktien gå upp åtta procent och de flesta människor bara tänker, vad hände? De är de bästa tradingmöjligheterna.

Mycket av day trading handlar dock inte om de stora vinsterna. Det handlar oftast om att ”grinda in” lite pengar varje dag. Likt en pokerspelare.

Jag har etablerat ”dagens tia”. Att jag måste tjäna tiotusen kronor varje dag innan jag får gå till gymmet. Eller softa.

Men det händer såklart inte varje dag heller. I rapportperioder kan du tjäna 100 000 kronor eller 200 000. Det kan gå jättebra. Men typ i dag är jag nöjd med att tjäna tre tusen. Och vissa dagar förlorar jag pengar.

Men mitt mål är ändå att tjäna tiotusen per dag. Ingen blir fattig på att tjäna det.

3. I våras startade du podden Börsens finest efter nära tio framgångsrika år med Börspodden, vad ger poddandet dig?

ANNONS

Jag tycker verkligen att det behövs en podd helt fristående från allting.

Och jag är person som känner mig utvald att säga det alla ändå tänker. Därför startade jag podden för att någon måste berätta hur det fungerar på riktigt.

Sen är det såklart kul för mig att ha en plattform. Det är roligt att mina tankar också värderas av andra.

När Johan Isaksson och jag la ned Börspodden så kände jag ändå att jag saknade poddandet.

Sveriges största börspodd lägger ned – eller?

Sveriges första och största börpodd – som heter just Börspodden – firade i går med sitt 600:e avsnitt. Efter inspelningen säger ena halvan av duon att podden nu läggs ned.

Jack Paulsson, min nya parhäst, började som Börspoddens ”springpojke” förra hösten. Vi behövde någon som hjälpte till med att fixa saker. Hans första dag fick han gå och köpa toapapper.

Vi hade intervjuats en massa från Handels och andra ställen. Jack kom från Halmstad, kände typ ingen här och är student. Men vi kände ändå att han var en ”go-getter”. Lite det jag själv kommer ifrån från Umeå. Någon som ändå vill uppåt.

När Johan och jag la ner fick Jack sätta sig in i hur man klipper och producerar en podd och på den vägen är det.

Jag tycker det är kul att kunna lyfta andra. Jack är ung och lovande, jag är bara ”och”.

ANNONS

Jag tycker det är kul att kunna lyfta andra. Jack är ung och lovande, jag är bara ”och”.

Hela källaren här är fylld av människor yngre än mig och att jobba med yngre är typ det roligaste som finns. Det går att bygga en helt annan kultur med 20-åringar som är unga och hungriga än med massa andra medelålders.

4. Du lyfter ofta vikten av att hitta aktier genom att prata och bolla med andra, kan du avslöja något av de senaste casen som studsat runt här i “den legendariska källaren vid Odenplan”?

Vi kan börja med Storskogen (börskurs Storskogen). Lite kul för det är ett hatat case och rapporten skickade ned aktien 22 procent.

Bolaget är hårt belånat, 8 miljarder i skuld, men räntorna kommer ner och de amorterar och säljer av.

Det är en typisk aktie jag tror har det värsta bakom sig. Det blir en tipping point ibland med skuldsatta bolag. Alla förvaltare älskar att prata om bra balansräkning. Men då får du köpa PE40-bolagen som alla andra har.

Om du tittar på min portfölj så skulle du säga att den här killen är sämst på aktier.

Jag är inte där. De bästa affärerna gör du i de sämsta aktierna. Därför är Storskogen ett bra bolag men jag kommer inte säga att det är ett fint bolag. Aktien är för billig jämfört med vad den kan vara värd.

Jag har också köpt Fractal Gaming (börskurs Fractal gaming) för att det är kul med datorerna som ser lite snyggare ut.

ANNONS

De har ju haft det oklart med tullarna och backat mycket sista månaderna men jag tror det kan vända härifrån.

Det nya apoteksbolaget Meds tror jag inte på, jag har istället börjat köpa Apotea som är extremt välskött, tjänar pengar och är större. Ibland ska man bara köpa den som är bäst i sektorn istället för den som är näst bäst.

Börsens noteringsvåg: Meds lyfter i öppningen

Efter att ha smällt igen rejält i våras så är nu börsens noteringsfönster vidöppet igen. Dagens börsdebutant Meds välkomnas med ett ordentligt öppningslyft av marknaden.

Apotea kanske är dyrt men det är ett så perfekt bolag för näthandel. Det är noll returen på deras paket. Det är ingen som köper tandkräm, öppna den och skickar tillbaka. Detsamma gäller deo eller tandborstar. Så bra saker att sälja på nätet.

Kopparbergs bryggerier (börskurs Kopparbergs) är ju den eviga turnarounden. Det finns egentligen ingen sprittillverkare som går bra. Campari är ned 40 procent. Pernord-Riccard är ned 40 procent. Det har aldrig varit så låg nivå.

Det kanske aldrig blir någon större comeback. Samtidigt behöver vi konsolidera den marknaden och då kanske några få kända aktörer blir vinnarna, som Kopperbergs.

Och återigen, du måste leta case bland förlorarna.

Jag tänker mycket på aktier som overshootare och undershootare.

Om du tittar på min portfölj så skulle du säga att den här killen är sämst på aktier.

ANNONS

Men det är för att jag köpte aktierna ganska nyligen i väntan på att de ska gå upp.

Jag tänker mycket på aktier som overshootare och undershootare.

När det går bra då ökar multipeln som förvaltarna är beredda att betala för PE-talet. Du kan hänga med aktien från PE10 till 20 plus att vinsten kanske ökar från 10 till 20.

Likadant får du på nedsidan. När vinsten minskar så minskar PE-talet och det gör att du kan få vissa aktier väldigt billigt för att marknaden tycker om det är för lite just då. Och det är där jag försöker vara antingen och blanka eller haka på den positiva spiralen.

5. Du brukar vara bra på att göra listor, vill du bjuda på en lista av de tre mest överskattade aktierna på Stockholmsbörsen just nu enligt dig?

Först på listan sätter jag Synsam (börskurs Synsam).

För mig är det ett mirakel att du öppnas flera nya Synsam-butiker och sätts nya kursrekord typ varje dag. McDonalds stängde mitt i city här i Stockholm till exempel men Synsam öppnade i samma lokal?

Jag är helt övertygad om att det här inte kommer gå bra över tid. Jag vet att typ alla på Carnegie gillar det men jag kan bara inte få ihop det.

Sen har jag Truecaller (börskurs Truecaller). Lite kul eftersom jag själv äger den.

ANNONS

Att Indien har blivit nya ”Ryssland-light” är ju inget man är jätteglad över. Otroligt dåligt för Rupien som har kraschat och det är ett lite mer opålitligt land än vi hade trott.

Jag vill poängtera att jag har aktien, den har ju ändå tappat halva börsvärdet typ på kort tid, men jag är lite orolig.

Saab (börskurs Saab) är mitt sista bolag jag inte tror på. Övervärderat, överhajpat, tjänstemannastyrt bolag som dragits med i försvarshetsen. Jag vet inte vart aktien kommer stå imorgon eller om en månad men det är definitivt en bubbla.

Läs även: Veckans börsprofil: Hans fond fick toppbetyg – avslöjar senaste aktieköpet – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ApoteaFractal Gaming GroupKopparbergsSaabStockholmsbörsenStorskogenSverigeTradingTruecallerVeckans börsprofil
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

ANNONS
Lyxlägenhet Malta - kempinski.se

Modern trerumslägenhet på Kempinski Residences, Gozo. Högkvalitativa material, femstjärnig service och tillgång till 3 utomhuspooler och två inomhuspooler.

Se annonsen här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS