Hans fond fick toppbetyg – avslöjar senaste aktieköpet

Roger Hedberg, förvaltare av Cliens Sverigefond, är Veckans börsprofil.
Roger Hedberg, förvaltare av Cliens Sverigefond, är Veckans börsprofil. (Foto: Cliens fonder)
Uppdaterad: 26 sep. 2025Publicerad: 26 sep. 2025

“Vi fick generellt sett väldigt höga betyg och vår fond kom faktiskt ut högst av alla anbud när det gäller kvaliteten”.

Det berättar Cliens Sverigefonds förvaltare Roger Hedberg om hur den lilla uppstickaren nyligen lyckades slå välrenommerade aktörer som Nordea, Spiltan och Lannebo och kvala in som endast en av tio Sverigefonder som svenska PPM-sparare fortsatt kan investera i.

För Dagens PS avslöjar han nu vilken sektorn som han ökat innehavet i under sommaren, vilka småbolag han just nu föredrar och vilket den senaste aktien var han köpte in till sin fond.

Veckans börsprofil är en artikelserie som publiceras varje fredag där Dagens PS ställer fem frågor till en intressant person inom börs, investeringar och finans.

Namn: Roger Hedberg

Titel: Ansvarig förvaltare för Cliens Sverigefond

Bakgrund: Drygt 7 år som förvaltare på Cliens, innan dess mäklarchef på ABG Sundal Collier samt Carnegie. Började i branschen 1998 som aktieanalytiker inom hälsa och sjukvård.

Aktuell: Cliens Sverigefond var en av få mindre fondbolag som klarade Fondtorgnämndens tuffa kval av valbara PPM-fonder som presenterades i slutet av augusti.

1. Varför tror du Fondtorgsnämnden valde ut just din fond till PPM-valet, vad lyfte ni extra fram i processen?

Jag tror det var betydelsefullt att fonden har en väldigt lång historik med bra resultat inom aktiv förvaltning.

Det var en omfattande urvalsprocess med väldigt detaljerade frågor. Det fanns ganska litet utrymme att styra svaren i den ena eller andra riktningen men vi gav en så riktig bild vi kunde av Cliens som firma och fonden.

Vi fick generellt sett väldigt höga betyg och vi kom ut högst av alla anbud när det gäller kvaliteten. Det innefattar parametrar som investeringsfilosofi, investeringsprocess, riskprofil och avkastning.

Utöver fonden och förvaltningen så utvärderade Fondtorgsnämnden även andra delar så som våra kontrollfunktioner och firmans administration. Även där fick vi toppbetyg.

Jag våndades inte så mycket inför Fondtorgsnämndens besked eftersom det för oss på ett sätt bara varit en möjlighet. Förmodligen hade jag mått sämre om vi haft en nedsida i att kunna falla bort.

Men det har varit väldigt spännande naturligtvis. Det var en rigorös process som tog rätt mycket tid under våren. På det sättet var det extremt kul att vi gick hela vägen till slut.

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

2. Hur ser din egen analysprocess ut, gör du stock-picking eller försöker du mer utgå från makro och trender?

Jag brukar beskriva vår investeringsprocess i två delar.

Den första delen handlar om bolagsval och den andra delen handlar om portföljhantering.

När det gäller bolagsvalen letar jag efter bolag med stark vinstprofil. Jag vill ha företag som har en beprövad affärsmodell och som har bevisat sig historiskt att de kan växa och vara lönsamma. Att avkastningen på det investerade kapitalet är bra.

Jag lägger också stor vikt och värde vid en stark företagsledning och företagskultur. Så att man kan få en bra känsla för att det bolaget har gjort historiskt också ska kunna replikeras framåt.

Mycket fokus läggs också på kvalitetsparametrar och vinstprofilen.

Mycket fokus läggs också på kvalitetsparametrar och vinstprofilen.

Sen renderar det ner i en portfölj som förhoppningsvis kan fungera i olika marknadsmiljöer.

Portföljhanteringen handlar mer om att över tid optimera portföljen och att löpande utvärdera den för att avkastningspotentialen ska balansera mot riskprofilen.

3. Vilket var det senaste helt nya innehavet du köpte till fonden?

Jag har köpt Sweco (börskurs Sweco) under året som är en svensk teknikkonsult.

De har många uppdrag som relaterar till infrastruktursatsningar i samhället som är ett område där jag tror att efterfrågan kommer att vara hög framöver och våra myndigheter kommer att stötta med finanspolitiska stimulanser.

Det tror jag kommer att gynna Sweco.

Det är också positivt att det är en huvudägare av kött och blod i Latour (börskurs Latour) men i slutändan tycker jag att huvudattraktionen ligger i att de är stora inom just infrastruktur.

Infrastrukturen är eftersatt inte bara i Sverige, utan även i Norden och övriga Europa där Sweco också finns.

De kommer ofta in i ett tidigt skede om det ska planeras för exempelvis en renovering av järnväg, väg, projektering av elnät eller annan viktig infrastruktur.

Infrastruktursatsningar är en spännande trend som kommer att gynna Swecos efterfrågan flera år framåt.

4. Jag noterade att du köpt mer ABB och Atlas Copco under våren och sommaren, en slump eller ett uttryck för att du tror mer på verkstadssektorn?

Jag tittar inte så jättemycket på sektorallokering utan utgår mer från bolagen.

Men när det gäller verkstadssektorn så stämmer det att vi har vi köpt mer i ABB (börskurs ABB) och Atlas Copco (börskurs Atlas Copco).

Om man tar ABB först så tycker jag att det bolaget sticker ut bland de stora verkstadsbolagen på den positiva sidan. De har många produktområden som gynnas av strukturella medvind i efterfrågan.

Alla de här slutmarknaderna är områden som gynnar efterfrågan för ABB:s produkter.

Många av produkterna och produktområdena drivs av elektrifieringen som är en globalt stark trend; utbyggnaden av elektriska fordonsflottor, energiomställningen, investeringar i datacenter med mera.

Alla de här slutmarknaderna är områden som gynnar efterfrågan för ABB:s produkter.

Man såg i Q2 senast att orderingången växte 14 procent. Det stack verkligen ut på positiva sidan relativt många andra industribolag. Det är ett företag som jag tror kommer att gynnas operationellt under många år framåt.

Atlas Copco har varit en av de svagare verkstadsaktierna senaste året. Lite ovanligt för det bolaget.

Det är ett fantastiskt kvalitetsbolag, värderingen har varit lite högre och nu har den korrigerat nedåt ett tag.

Men mycket talar för att investeringarna kommer att öka framöver i halvledarkapacitet. Då kommer också efterfrågan för Atlas Copcos vakuumpumpar öka rejält igen enligt min bedömning.

De har lite olika verksamheter i bolaget såsom kompressorer och industriverktyg, de produktområdena behöver lite hjälp från industrikonjunkturen i allmänhet för att ta fart.

Men sen har Atlas affärsområdet för vakuumpumpar som är en väldigt viktig ingrediens när man bygger nya halvledarfabriker. Där har investeringstakten varit lite svagare nu.

Så det har varit ett bra köpläge nu när värderingen har korrigerat och jag tror att vinstutsikterna på lite sikt är väldigt bra.

Så det har varit ett bra köpläge nu när värderingen har korrigerat och jag tror att vinstutsikterna på lite sikt är väldigt bra.

5. Fonden äger också en del småbolag, någon aktie du skulle vilja lyfta fram särskilt bland fondens mindre bolag?

Ja jag investerar i både stora och småbolag.

Jag skulle lyfta fram Addlife (börskurs Addlife) som jag tycker känns väldigt bra. Där köpte vi mer aktier under förra året vilket har blivit bra så här långt.

De är en distributör av medicinteknikutrustning och hälsoförnödenheter till sjukvården och läkemedelsindustrin. Deras slutefterfrågan är relativt stabil och frikopplad från konjunkturtillväxten kan man väl säga. Där finns en stabilitet.

Kassaflödena är också väldigt bra nu i Addlife tack vare lönsamhetsförbättringen och balansräkningen stärks successivt.

Sen gjorde bolaget några mindre bra förvärv under tidigare företagsledningen för några år sedan som den nya ledningen har fått jobba lite med. Nu börjar man skörda frukten av det.

Vi har också sett under det senaste året att lönsamheten har förbättrats i bolaget. Det tror jag kommer fortsätta framöver.

Kassaflödena är också väldigt bra nu i Addlife tack vare lönsamhetsförbättringen och balansräkningen stärks successivt.

Nästa fas bör bli att man kommer in i en period med lite högre förvärvstakts så att man kan börja driva tillväxt via förvärv i högre utsträckning än vad man har gjort de senaste åren.

Addlife har varit stark i år men det finns bra potential kvar härifrån.

Vi äger tre fastighetsaktier i fonden men jag tycker de delar i sektorn som är kopplat till kontor känns fortsatt ganska utmanande.

Logistik och bostäder tycker jag känns mer intressant. De har börjat gynnas av att räntor kommit ner.

Vakanserna är relativt höga, framför allt i storstäderna.

Logistik och bostäder tycker jag känns mer intressant. De har börjat gynnas av att räntor kommit ner.

Vi äger Balder (börskurs Balder), Sagax (börskurs Sagax) och Wihlborg (börskurs Wihlborg).

Balder har mycket bostäder och en låg andel kontor, Sagax är stora inom logistik och Wihlborgs är koncentrerade mycket i södra delarna av Sverige och Köpenhamn där marknaden har varit betydligt mer stabil än i exempelvis Stockholm.

AktietipsFondtorgPPMStockholmsbörsenSverigeSverigefonder
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

