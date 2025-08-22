Intresset för grafer och börspsykologi föddes som 14-åring i samband med aktie-SM. Just den tävlingen blev ingen framgång men i dag försörjer han sig på börsen, är en av Sveriges mest uppmärksammade börsprofeter med över 47 000 följare på X och vd för Marketmate, “ett Pricerunner för investeringar”.
Veckans börsprofil: "Vi står inför en större uppgång"
För Dagens PS läsare avslöjar David “Tenbagger” Bagge nu hur hans börskarta ser ut inför hösten, vilka innehav som döljer sig i hans långsiktiga portfölj och vilka “tenbaggers”, alltså investeringar som gett minst 10 gånger insatsen, han själv har lyckats med.
Veckans börsprofil är en artikelserie som publiceras varje fredag där Dagens PS ställer fem frågor till en intressant person inom börs, investeringar och finans.
Namn: David ”Tenbagger” Bagge
Titel: Aktiv handlare, börsprofil och vd för Marketmate
Bakgrund: Arbetat som mäklare på Carnegie och Nordea Markets men framförallt känd som poddare, analytiker och börsprofil på X.
Aktuell: Ger sin uppdaterade syn på marknadsläget inför att det ”nya läsåret” på börsen börjar.
1. Du har gjort dig känd för att ofta våga sticka ut med en tydlig vy för hur börsen ska gå, berätta lite om din metod?
Jag har nog en lite bredare aproach än de som bara tittar i grafer även om jag ägnar mig mer åt teknisk analys än bolagens räkenskaper.
Det har aldrig riktigt funkat för mig att samla på aktier och ha de i 20 år. Sitter man vid skärmen varje dag så ser man ju lägen hela tiden. Är det fem till tio procent upp i en aktie på ett par dagar så tar jag hem vinsten. Sen kanske den går 80 procent till men oftast hinner man då göra flera affärer på vägen.
Sen har jag en begränsad buy and hold portfölj också där det ligger lite guld, silver, uran och några storbolag som Novo Nordisk som kom in på raset i somras, Essity (börskurs Essity), Lundin Mining (börskurs Lundin Mining) och nån Kinafond.
Jag försöker fortfarande göra min analys väldigt simpelt. Du kan säkert lägga in 7000 olika indikatorer i en graf men jag tittar främst på Relative Strenght Index (RSI) som enkelt uttryckt är styrkan i den senaste rörelsen.
Men min passion ligger i den tekniska sidan som väcktes i samband med aktie-SM runt millennieskiftet. Det gick kanske inte jättebra men som 14-åring blev jag intresserad av marknadspsykologin bakom att många av storbolagen som var hajpade under tävlingen året efter dök 70 procent eller mer.
Det fick mig att börja vilja lära mig mer. Jag började rita egna grafer med trendkanaler i paint, riktigt old school. Så gör man inte riktigt nu.
Sen hittade jag likasinnade på universitet i Linköping där jag också var ordförande i börsgruppen i två år.
Jag försöker fortfarande göra min analys väldigt simpelt. Du kan säkert lägga in 7000 olika indikatorer i en graf men jag tittar främst på Relative Strenght Index (RSI) som enkelt uttryckt är styrkan i den senaste rörelsen.
Om en aktie går in för en botten så brukar det vara en ganska stark påsäljning i början, sen kommer ofta en liten studs. Det brukar uppstå vad som kallas en positiv divergens där kursen kan handlas på samma nivå eller lägre som i den första fasen men med ett lägre säljtryck. Det tillfället brukar vara ett bra risk/reward att köpa den tillgången.
Jag är ju av tron att allt som alla analytiker sitter och räknar på redan återspeglas i kursen. Marknaden själv analyserar mängder av data vilket gör att många analytiker blir sena på pucken.
Det här förloppet kan ske i allt i från en halvtimme till upp till en dag eller en vecka.
Man kan säkert bygga upp någon form av notissystem kring det här men jag är för dåligt tekniskt insatt så jag har istället mängder med flikar i min trading-view som jag följer. Jag har tre skärmar där en ständigt är den amerikanska terminen.
Ett annat nyckeltal jag följer är stokastiskt som också är en momentum-indikator. Den mäter själva kurssvängningarna, om det är överköpt eller översålt.
Jag är ju av tron att allt som alla analytiker sitter och räknar på redan återspeglas i kursen. Marknaden själv analyserar mängder av data vilket gör att många analytiker blir sena på pucken. Riktkursändringarna kommer redan när aktien har gått upp eller tvärtom med säljrekar när aktien redan fallit kraftigt.
2. Har börsen 2025 fallit ut ungefär som du trott hittills, största överraskningen?
Vid nyår var ju hela världen överviktad USA. Så hög tro på USA var ju egentligen ”unheard of”.
Min tes var då att vi någon gång under första kvartalet skulle se en ”wash out”. Jag tänkte kanske tio procent men sen kom Donald Trump ut med tullplakatet och då blev det minus tjugo. I och för sig var det bara så i typ en dag för sen började det reversera.
Det som tog mig lite på sängen var att det blev så kraftigt ned på tulldagen trots att det hade gått ned tio procent veckorna innan.
Min tro var att USA skulle ta över ledarpinnen igen efter april och så blev ju också fallet. På botten var ju alla otroligt negativa till USA men sedan dess är deras index säkert gått upp över 30-35 procent.
Nu på slutet tycker jag att även Sverige har börjat gått bra. Inklusive utdelningar är ju Stockholmsbörsen ändå upp en fem procent sedan första augusti och har inte så jättelångt kvar till årshögsta.
3. Hur ser din börskarta ut inför resterande del av året, någon särskild bransch som ser särskilt intressant ut?
Vi har haft tre månader av konsolidering i Europa i sommar vilket i sig är ganska starkt efter den stora uppgången i april och maj. I USA har S&P 500 rekylerat cirka två procent den senaste vecka.
Min tes nu är att nästa större rörelse blir ett brott uppåt. Det borde komma nu under hösten, kanske redan i september.
Och då kan det gå ganska fort.
Även om det är läskigt att alla pratar aktier nu och värderingarna i USA är brutalt höga så tror jag ändå att det fortfarande finns så mycket skepsis till amerikanska börserna att det kommer bli en jakt på performance från förvaltare ju närmare nyår vi kommer.
Jag tittar en hel del på positioneringen och hedgefonderna har aldrig varit så blankade till småbolagen på Russel2000 som nu. Börjar det gå uppåt nu så blir det nästan en karriärsrisk för flera förvaltare att inte ha exponering mot de bolagen. De vill inte köpa men är så illa tvungna för att locka nya investerare i fonden nästa år.
2026 och 2027 tror jag inte blir några bra år. Ingen finanskris men kanske en lite långsiktig björn-marknad ungefär som från toppen 2022 till 2023.
Jag kan tänka mig att S&P ska upp 15 procent till, runt 7500, antingen i år eller på andra sidan årsskiftet.
Svenska börsen kommer säkert följa efter med i alla fall 7 till 10 procent på en sådan rörelse.
Om man ser till enskilda sektorer så tycker jag fastigheter borde gått starkare men å andra sidan är det extrema vakanser just nu både i Sverige och USA. Marknaden verkar stendöd och räntorna håller sig kvar.
Det som har funkat under 2025 borde nog fortsätta funka, alltså tech-bolagen. Jag skulle bli förvånad om de går rakt ned redan nu och jag tycker vi borde se att man tjänar mer på att ligga i småbolag.
Vi går helt klart in för en större börsstopp under hösten eller borta i mars 2026.
Då kommer vi återigen ha en situation där alla är extremt positiva och då kan det vara lite fara å färde igen. 2026 och 2027 tror jag inte blir några bra år. Ingen finanskris men kanske en lite långsiktig björn-marknad ungefär som från toppen 2022 till 2023.
4. Du är vd för Marketmate sedan en tid tillbaka, vad är det för tjänst för den som inte känner till?
Vi var ett gäng aktiva handlare som själva tyckte det var svårt att hitta bra börshandlade produkter.
Så då landade vi att göra som ett ”Pricerunner för börshandlade produkter”.
I Sverige finns det ungefär 55 000 noterade produkter. Går du in på din bank eller en nätmäklare så kommer de framförallt lyfta fram sitt eget utbud så vi ville göra en genomlysning och rankingsystem för hela marknaden.
Tanken är att användaren själv ska kunna hitta den bästa produkten för sitt ändamål. Vi har länkar på varje produkt till Avanza eller Nordnet så det är väldigt enkelt att köpa i ett nästa steg.
Bästa sommarläsningen – Veckans börsprofiler samlade tillsammans
“Vi känner att vi förvaltar ett förtroende, nästan mer än ett kapital, hos de aktieägare vi har.”
Det är helt kostnadsfritt för användaren och det blir som en marknadsföringskanal mot aktiva handlare och börsintresserade privatpersoner för våra partners.
En intressant iakttagelse är att vi har en mycket äldre publik än vad jag först trodde. Min tro var att de flesta skulle vara i åldern 18 till 25 år men faktum är att över hälften är 40 plus. En hel del är över 50 plus vilket visar att det finns ett brett intresse för olika typer av investeringar.
Vi kikar hela tiden på att utveckla tjänsten där användarna ska få ett bredare förslag på ETF:er, aktier och på sikt kanske även fonder. En ”one stop shop” för alla typer av noterade tillgångar. Vi strävar också att etablera plattformen i fler länder och nu i våras lanserade vi i Finland.
Jag tycker själv det är väldigt kul att skriva så jag bidrar exempelvis med case, artiklar och investeringsvyer på sajten.
5. I sociala medier har du gjort dig känd under smeknamnet “Tenbagger”, har du lyckats få någon tenbagger ännu eller är det ett mål som finns kvar?
Ofta släpper jag investeringarna för tidigt men det händer ibland med optioner om man har lite flyt.
Kanske inte riktigt att man fått upp till 10 gånger men jag gjorde en 7 gånger pengarna i en köpoption i Volvo Cars (börskurs Volvo cars) för något år sedan. Aktien var rekordlåg och blankningarna rekordhöga.
Jag tyckte inte det behövdes så mycket för att överraska. Aktien gick 30 procent upp på rapporten och då blir det ju en jätterörelse i optionen.
En annan tenbagger var att jag satte av 50 000 kronor i en separat depå i maj 2020. Tanken var att tiodubbla pengarna till min 40-årsresa våren 2026.
Men det ordentliga tenbaggern jag gjorde var i Africa oil där vi var ett gäng på universitet som köpte aktier innan bolaget ens hittat olja i Kenya eller listat sig i Sverige.
Tror man fick betala 6 kronor ( i kanadensiska dollars) per aktie. Det var massa insynsköp i aktien och det hade gjorts oljefynd i grannområden. Det var min första tenbagger som faktiskt också gav grunden för insats till lägenhet och flytt till Stockholm. Det betydde mycket för var jag befann mig i livet då.
En annan tenbagger var att jag satte av 50 000 kronor i en separat depå i maj 2020. Tanken var att tiodubbla pengarna till min 40-årsresa våren 2026. Jag ville egentligen mest se om det går att göra det på sex år utan att ta onödiga risker och satsa allt på rött.
I denna handlar jag systematiskt med hävstångsprodukter och tydliga stop loss-nivåer. Depåns värde är nu strax under 500 000 kronor, så snart är jag i mål. Ett halvår före utsatt tid.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
