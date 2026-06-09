”Vi bedömer att förhållandet mellan risk och potentiell avkastning är fördelaktigt och höjer vår rekommendation för aktien från behåll till köp”.
Analytikern byter fot: Höjer aktien till köp
Så skriver Handelsbankens analytiker Zino Engdalen Ricciutis i en ny analys där han ser 25 procents uppsida i bolaget som han tidigare var avvaktande till.
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Hyllar ledningen
Medicinteknikbolaget Addlife (börskurs Addlife) står redo för ett starkt 2026.
Det bedömer i alla fall Handelsbanken i en färsk analys av aktien.
”Efter en period med hög förvärvstakt under pandemin har AddLife fokuserat på att stärka marginaler och minska skuldsättningen för att åter bygga upp förvärvskapaciteten. Den nuvarande ledningen har successivt förbättrat båda delarna”, skriver Zino Engdalen Ricciutis.
Aktien har handlat i sidled
”Bolaget står nu bättre rustat att åter accelerera genom förvärv”, fortsätter bankens börsexpert att resonera.
Addlifes aktie har handlats i sidled i år men är back drygt 18 procent senaste 12 månaderna.
”Vårt huvudscenario bygger på att 2026 blir ett accelerationsår, med tillväxt i rörelseresultatet om 11 procent, följt av omkring 15 procent från 2027”.
”Speglar inte tillväxtpotentialen”
Enligt Handelsbankens är drivkrafterna för en höjd aktiekurs förbättrade marginaler, starkare kassaflöde och återuppbyggd förvärvskapacitet.
”Aktien handlas till 14,4x EV/EBITA (2027pr), vilket vi bedömer inte speglar tillväxtpotentialen”, skriver Zino Engdalen Ricciutis.
På 12 månaders sikt anser analytikern att aktien är värd 192 kronor, jämfört med 156 kronor i skrivande stund.
Det ger en uppsida på omkring 25 procent.
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