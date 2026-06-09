Analytikern byter fot: Höjer aktien till köp

Aktien har handlat i sidled

”Bolaget står nu bättre rustat att åter accelerera genom förvärv”, fortsätter bankens börsexpert att resonera.

Addlifes aktie har handlats i sidled i år men är back drygt 18 procent senaste 12 månaderna.

”Vårt huvudscenario bygger på att 2026 blir ett accelerationsår, med tillväxt i rörelseresultatet om 11 procent, följt av omkring 15 procent från 2027”.

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”Speglar inte tillväxtpotentialen”

Enligt Handelsbankens är drivkrafterna för en höjd aktiekurs förbättrade marginaler, starkare kassaflöde och återuppbyggd förvärvskapacitet.

”Aktien handlas till 14,4x EV/EBITA (2027pr), vilket vi bedömer inte speglar tillväxtpotentialen”, skriver Zino Engdalen Ricciutis.

På 12 månaders sikt anser analytikern att aktien är värd 192 kronor, jämfört med 156 kronor i skrivande stund.

Det ger en uppsida på omkring 25 procent.

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