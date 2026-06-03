Wallenbergs riskkapitalbolag skakas av en börsnedgång på nära 7 procent på onsdagseftermiddagen. Orsaken till raset i aktien är oroande uppgifter från en Schweizisk bransch-kollega.
Wallenbergs aktie faller på bransch-oro
Men från bolaget självt, där Investor (börskurs Investor) är största ägare, kommer lugnande uppgifter.
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Ägs till 14 procent av Wallenbergs Investor
Riskkapitalbolaget EQT (börskurs EQT), som till 14 procent ägs av familjen Wallenbergs investmentbolag Investor, har en röd dag på Stockholmsbörsen.
Aktien tillhör en av av storbolagslistans största förlorare.
Skälet verkar vara uppgifter i Bloomberg att schweisiska Partners Group har begränsat uttagen i en av sina så kallade evergreen-fonder.
Samma typ av fond
Detta är en typ av fond som även Wallenbergs EQT har och som spär på den oro för private equity-branschen som Dagens PS rapporterat om tidigare.
”I Partners Group fall rör det sig om fonden Global Value SICAV, med tillgångar på 8,6 miljarder dollar, kommer att begränsa uttag till 5 procent av fondens nettotillgångsvärde per kvartal”, skriver Handelsbankens mediekanal EFN med hänvisning till Bloomberg och fortsätter;
”Det sker efter att inlösenbegäran under det andra kvartalet stigit till uppskattningsvis 9,8 procent av fondens värde”.
EQT: ”Vår marknadssyn förblir positiv”
Till EFN menar dock Wallenbergs riskkapitalbolag att skeendena i Partner Groups inte kan kopplas samman med utvecklingen för EQT:s fond.
”Uttagen i EQT:s evergreen-fonder är mycket begränsade och uppgår till mindre än 0,5% av NAV (fondernas totala storlek), vilket är i linje med Q1 2026, ett kvartal då plattformen noterade rekordhöga inflöden om cirka EUR 1 miljard”, skriver en talesperson på EQT i ett SMS till EFN.
”Marknadssentimentet kan röra sig snabbt när en enskild aktör drabbas – men EQT:s evergreenplattform är robust och vår syn på marknaden förblir positiv.”
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