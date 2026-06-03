Wallenbergs aktie faller på bransch-oro

Samma typ av fond

Detta är en typ av fond som även Wallenbergs EQT har och som spär på den oro för private equity-branschen som Dagens PS rapporterat om tidigare.

”I Partners Group fall rör det sig om fonden Global Value SICAV, med tillgångar på 8,6 miljarder dollar, kommer att begränsa uttag till 5 procent av fondens nettotillgångsvärde per kvartal”, skriver Handelsbankens mediekanal EFN med hänvisning till Bloomberg och fortsätter;

”Det sker efter att inlösenbegäran under det andra kvartalet stigit till uppskattningsvis 9,8 procent av fondens värde”.

EQT: ”Vår marknadssyn förblir positiv”

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Till EFN menar dock Wallenbergs riskkapitalbolag att skeendena i Partner Groups inte kan kopplas samman med utvecklingen för EQT:s fond.

”Uttagen i EQT:s evergreen-fonder är mycket begränsade och uppgår till mindre än 0,5% av NAV (fondernas totala storlek), vilket är i linje med Q1 2026, ett kvartal då plattformen noterade rekordhöga inflöden om cirka EUR 1 miljard”, skriver en talesperson på EQT i ett SMS till EFN.

”Marknadssentimentet kan röra sig snabbt när en enskild aktör drabbas – men EQT:s evergreenplattform är robust och vår syn på marknaden förblir positiv.”

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