De sju största amerikanska techbolagen har nu tillsammans ett marknadsvärde som överstiger hela EU:s ekonomi. Uppgången saknar motstycke och väcker frågan: är det här början på en ny teknologisk era, eller ännu en bubbla som väntar på att spricka?
Nu är techjättarna större än EU:s BNP – experter varnar för bubbla
De sju amerikanska jättarna – Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta och Tesla – är tillsammans värda 20,8 biljoner dollar, motsvarande 17,7 biljoner euro. Det är mer än hela EU:s samlade BNP på 19,4 biljoner dollar.
Nvidia, som blivit världens mest värdefulla bolag, står ensam för 4,3 biljoner dollar – nästan lika mycket som hela Tysklands ekonomi.
Den enorma värderingen har fått många att dra paralleller till it-bubblan runt millennieskiftet, då marknaden kollapsade efter år av spekulation och överdriven optimism.
Är det en bubbla?
Ekonomer menar att en bubbla inte bara handlar om höga värderingar, utan om en ”frikoppling mellan marknadspriser och verklig ekonomisk grund”, som Nobelpristagaren Robert Shiller beskrivit det.
Han har kallat sådana perioder för en form av ”social smitta”, där historier om snabba rikedomar sprider sig och driver upp priserna oavsett bolagens faktiska resultat.
Historiskt har liknande eufori slutat med kraftiga ras när förväntningarna spruckit.
Samma oro delas av Bill Bonner, kolumnist i MoneyWeek, som påpekar att ”Magnificent Seven” nu står för omkring en tredjedel av hela den amerikanska börsen – en nivå han menar är oroväckande.
I sin kolumn liknar Bonner den nu rådande situationen vid den som förelåg vid sekelskiftet. Då sprack den så kallade it-bubblan. Då var också löftet att de nya teknologiska innovationerna skulle öka produktiviteten markant.
Techgurun Erik Gordon tror i sin tur att AI – en stark drivkraft bakom techjättarnas uppgång – kan vara en ännu större bubbla än den som sprack i början av 2000-talet. Han har tidigare sagt att AI-sektorn är kraftigt övervärderad och att investerare kan komma att förlora stort.
”Inte spekulation – utan en omformning av kapitalismen”
Men inte alla håller med om att dagens utveckling är en bubbla. Jordi Visser, makrochef på 22V Research, menar att AI-hypen är något djupare än spekulation.
”För att skilja AI från den lata etiketten ’bubbla’ måste vi inse att det som sker inte är spekulativ mani utan en strukturell kapprustning”, säger han till Euronews. Visser menar att teknikutvecklingen nu handlar om nationell och ekonomisk säkerhet, där både stater och företag investerar massivt i AI.
”Bubblor lyfter alla i eufori; koncentration lämnar de flesta bakom sig”, tillägger han.
Fortfarande långt från dotcom-eran
Sedan ChatGPT:s lansering i november 2022 har techindexet Nasdaq 100 stigit med 140 procent – en kraftig uppgång, men långt ifrån de 500 procent som föregick kraschen år 2000.
De flesta av techjättarna handlas till rimligare värderingar än under dotcom-eran. Tesla är undantaget, med ett framtida P/E-tal på 220, jämfört med runt 30 för övriga bolag.
Balansgång mellan framtid och fara
Att sju bolag kan vara värda mer än hela EU:s ekonomi visar hur mycket makt som samlats i tekniksektorn. Frågan är bara hur länge det kan fortsätta – och var gränsen går mellan strukturell omvandling och ren spekulation.
Här kan du läsa mer om AI-bubblan.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
