Nu är techjättarna större än EU:s BNP – experter varnar för bubbla 

De sju amerikanska jättarna – Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta och Tesla – är tillsammans värda 20,8 biljoner dollar, motsvarande 17,7 biljoner euro. Det är mer än hela EU:s samlade BNP på 19,4 biljoner dollar.

Nvidia, som blivit världens mest värdefulla bolag, står ensam för 4,3 biljoner dollar – nästan lika mycket som hela Tysklands ekonomi.

Den enorma värderingen har fått många att dra paralleller till it-bubblan runt millennieskiftet, då marknaden kollapsade efter år av spekulation och överdriven optimism.

Är det en bubbla?

Ekonomer menar att en bubbla inte bara handlar om höga värderingar, utan om en ”frikoppling mellan marknadspriser och verklig ekonomisk grund”, som Nobelpristagaren Robert Shiller beskrivit det.

Han har kallat sådana perioder för en form av ”social smitta”, där historier om snabba rikedomar sprider sig och driver upp priserna oavsett bolagens faktiska resultat.

Historiskt har liknande eufori slutat med kraftiga ras när förväntningarna spruckit.

Samma oro delas av Bill Bonner, kolumnist i MoneyWeek, som påpekar att ”Magnificent Seven” nu står för omkring en tredjedel av hela den amerikanska börsen – en nivå han menar är oroväckande.

I sin kolumn liknar Bonner den nu rådande situationen vid den som förelåg vid sekelskiftet. Då sprack den så kallade it-bubblan. Då var också löftet att de nya teknologiska innovationerna skulle öka produktiviteten markant.

Erik Gordon är kritisk till AI som han tror kan bli en värre bubbla än it-krashen. Foto: University of Michigan Ross School of Business / Unsplash)

Techgurun Erik Gordon tror i sin tur att AI – en stark drivkraft bakom techjättarnas uppgång – kan vara en ännu större bubbla än den som sprack i början av 2000-talet. Han har tidigare sagt att AI-sektorn är kraftigt övervärderad och att investerare kan komma att förlora stort.