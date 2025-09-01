AI-kraschen sätter skräck – 14 miljarder blev noll

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Mitt under Silicon Valleys största boom kollapsade det hajpade AI-bolaget Builder.ai, med säte i London och verksamhet i Indien och Kalifornien, berättar New York Times och varnar för att det som hände ”antyder en bredare nedgång”.

Det tog bara några månader för enhörningen att gå från 1,5 miljarder dollar i värde – drygt 14 miljarder kronor – till noll kronor.

Dess för innan sprakade företaget av liv med, som NY Times skriver, ”prestigefyllda investerare på tre kontinenter, ett partnerskap med Microsoft och ett förmodat dynamiskt företag som skapade appar för småföretag”.

Magin försvann för AI-trollkarlen

Men verkligheten sprang i kapp bolaget, som för bara två år sedan fick betyget som det tredje mest innovativa, hack i häl på OpenAI och Googles DeepMind i tidningen Fast Company Builders rankning.

Dolkstöten kom förra vintern när styrelsen upptäckte att försäljningen hade överdrivits, vilket resulterade i att vd:n avgick.

Sachin Dev Duggal, som vd:n hette, kallade sig själv “trollkarl” men uppenbarligen försvann magin med hans svulstiga högmod.

Manpreet Ratia, som tillträdde som vd i mars, har uttalat att det som drabbade Builder.ai ”borde vara en varningssignal för investerare, för anställda, för chefer”, berättar NY Times och förklarar att toppchefen i sammanhanget också betonade hur viktigt det är att inte utge sig för att vara något annat än vad som som är sant.

Förr eller senare uppenbaras verkligheten, framhöll han.