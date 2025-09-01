AI-företaget rankades som det tredje mest innovativa i världen – i dag är det bara spillror kvar och händelsen sänder chockvågor genom marknaden.
AI-kraschen sätter skräck – 14 miljarder blev noll
Mitt under Silicon Valleys största boom kollapsade det hajpade AI-bolaget Builder.ai, med säte i London och verksamhet i Indien och Kalifornien, berättar New York Times och varnar för att det som hände ”antyder en bredare nedgång”.
Det tog bara några månader för enhörningen att gå från 1,5 miljarder dollar i värde – drygt 14 miljarder kronor – till noll kronor.
Dess för innan sprakade företaget av liv med, som NY Times skriver, ”prestigefyllda investerare på tre kontinenter, ett partnerskap med Microsoft och ett förmodat dynamiskt företag som skapade appar för småföretag”.
Magin försvann för AI-trollkarlen
Men verkligheten sprang i kapp bolaget, som för bara två år sedan fick betyget som det tredje mest innovativa, hack i häl på OpenAI och Googles DeepMind i tidningen Fast Company Builders rankning.
Dolkstöten kom förra vintern när styrelsen upptäckte att försäljningen hade överdrivits, vilket resulterade i att vd:n avgick.
Sachin Dev Duggal, som vd:n hette, kallade sig själv “trollkarl” men uppenbarligen försvann magin med hans svulstiga högmod.
Manpreet Ratia, som tillträdde som vd i mars, har uttalat att det som drabbade Builder.ai ”borde vara en varningssignal för investerare, för anställda, för chefer”, berättar NY Times och förklarar att toppchefen i sammanhanget också betonade hur viktigt det är att inte utge sig för att vara något annat än vad som som är sant.
Förr eller senare uppenbaras verkligheten, framhöll han.
Slutsats: AI är ibland rent bedrägeri
För Builder.ai slutade det med en ounviklig konkurs och företaget likvideras nu i en domstol i Delaware.
I Silicon Valley hissas artificiell intelligens som mänsklighetens frälsare, men hysterin och paniken har uppenbarligen en stor baksida.
”Artificiell intelligens är en tvetydig term. Att sätta AI-etiketten på en startup kan innebära en avsevärd grad av hopp och antaganden, och ibland rent bedrägeri”, heter det i artikeln.
NY Times påminner om hur SEC, den amerikanska finansinspektionen, åtalat AI-bedragare, det handlar om rena och skära investeringsbedrägerier. Läs mer om omfattningen av AI-bedrägerier.
Oroväckande lätt att få finansiering
”Falsk AI har länge varit utbredd i Silicon Valley, men med bubblan har den verkligen tagit fart”, säger David Gerard, som står bakom sajten Pivot to AI, till tidningen.
Han menar att det blivit skrämmande enkelt att få AI-finansiering utan att ha någon affärsidé eller ens ha några kunskaper om tekniken.
Det räcker med, säger han, att du svänger dig med begrepp som ”maskinlärning” och ”stora språkmodeller” och att artificiell intelligens är ”framtiden”.
Den kraschade AI-startupen och appen Builder grundades 2016, då med företagsnamnet Engineer.ai och företaget upplät en plattform dit andra företag kunde vända sig för att få appar och andra, skräddarsydda programvaruverktyg.
Investerarnas miljarder upp i rök
Nämnas bör att bolaget under de första verksamhetsåren inte nämnde ordet AI över huvud taget i sin marknadsföring.
När företaget gjorde sin sista kapitalrunda 2023, som blev den sista, dök AI upp som tredje ord i pressmeddelandet, direkt efter företagets namn.
Det var statliga förmögenhetsfonden Qatar Investment Authority som ledde finansieringsrundan där investerare klev in med 450 miljoner dollar, en bra bit över 4,2 miljarder kronor.
Bland investerarna märktes även SoftBanks DeepCore-inkubator, Microsoft, Hollywoodinvesteraren Jeffrey Katzenberg, Palo Alto Networks vd Nikesh Arora och New York-företaget Insight Partners, berättar NY Times och uppger att ingen av dem vill kommentera uppgifterna i artikeln.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
