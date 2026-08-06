Investerarna överger redan Space X – blir värre framöver

Samtidigt visar historiken att de flesta börsintroduktioner inte slår börsen som Dagens PS berättat.

SpaceX första kvartalsrapport blev stark, men utgifterna drog ned kursen. Foto: Eric Gay / TT

Lockup-perioden löper ut

Det bådar därmed inte gott för Space X, särskilt inte sedan en enorm mängd tidigare låsta aktier blir möjliga att sälja. Historiska mönster från amerikanska börsintroduktioner visar att sådana händelser ofta leder till ökad volatilitet och press på aktiekursen, enligt Yahoo Finance.

Under torsdagen löper den första större lockup-perioden ut för många av Space X:s tidiga investerare och anställda. Lockup-avtal hindrar insiders från att sälja sina aktier direkt efter en börsnotering, men när spärren försvinner kan ett stort antal aktier komma ut på marknaden samtidigt, berättar Reuters.

Aktien föll med 10 procent under onsdagen, dagen innan investerare kunde lägga beslag på ytterligare 912 miljoner Space X-aktier, enligt Affärsvärlden.

Frågan är dock om de kommer att göra det.