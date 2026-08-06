Investerare tvekar inför Space X där aktien föll kraftigt tidigare i veckan. Bolaget har haft en skakig start som börsbolag och det ser ut att hålla i sig.
Investerarna överger redan Space X – blir värre framöver
Space X lämnade på tisdagen sin första kvartalsrapport som börsnoterat bolag, bara två månader efter historiens största börsintroduktion. Intäkterna slog förväntningarna med bred marginal, men aktien föll ändå kraftigt. Orsaken var investerares oro inför hur mycket bolaget lägger på sin AI-satsning.
Samtidigt visar historiken att de flesta börsintroduktioner inte slår börsen som Dagens PS berättat.
Lockup-perioden löper ut
Det bådar därmed inte gott för Space X, särskilt inte sedan en enorm mängd tidigare låsta aktier blir möjliga att sälja. Historiska mönster från amerikanska börsintroduktioner visar att sådana händelser ofta leder till ökad volatilitet och press på aktiekursen, enligt Yahoo Finance.
Under torsdagen löper den första större lockup-perioden ut för många av Space X:s tidiga investerare och anställda. Lockup-avtal hindrar insiders från att sälja sina aktier direkt efter en börsnotering, men när spärren försvinner kan ett stort antal aktier komma ut på marknaden samtidigt, berättar Reuters.
Aktien föll med 10 procent under onsdagen, dagen innan investerare kunde lägga beslag på ytterligare 912 miljoner Space X-aktier, enligt Affärsvärlden.
Frågan är dock om de kommer att göra det.
Raset fortsätter för Space X
Enligt experterna kommer det inte att ske, och de ser framför sig att aktien fortsätter att rasa.
”Många investerare är helt enkelt ovilliga att köpa Space X just nu, med tanke på bolagets fundamenta och det säljtryck som lockup-upplåsningarna kommer att skapa fram till december”, säger Aptus Capital-förvaltaren David Wagner till Di.
Sparprofilen Joakim Bornold beskriver vidare Space X med ett börsvärde på 1 450 miljarder dollar som svårvärderat.
”Det gör det svårt att avgöra hur stor påverkan en sådan här lockup-period som avslutas får. Men jag skulle säga att hur det går i lockup-perioden är viktigare än vad de närmsta kvartalsrapporterna visar.”
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