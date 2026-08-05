SpaceX slog förväntningarna i första rapporten, aktien rasade ändå

Turbulent resa för SpaceX aktie

Rapporten var SpaceX första sedan bolagets börsintroduktion i juni, då 85,7 miljarder dollar togs in i vad som blev historiens största börsnotering.

Aktien har haft en turbulent resa sedan noteringen. Från en toppnotering på 225,64 dollar den 16 juni har kursen fallit med nästan hälften, och ligger nu även under introduktionspriset på 135 dollar.

Ökad press på aktien

Ytterligare press väntas från och med torsdag, då en så kallad lock up-period löper ut och tidiga investerare och anställda för första gången får sälja sina aktier.

Under den efterföljande analytikerkonferensen målade Elon Musk, som ovanligt själv deltog i samtalet, upp en optimistisk bild av bolagets framtid. ”Våra interna prognoser för att nå en biljon dollar i intäkter har flyttats fram från 2031 till 2030”.

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Lyfte fram Starlink

Musk lyfte fram att SpaceX skjuter upp fler satelliter än resten av världen tillsammans, samt planerna på att förse en majoritet av världens internettrafik via Starlink inom tio år.

Starlink har så här långt varit den stora ljusglimten för SpaceX. Det har även funnits rykten om att en särskild Starlink-mobil ska tas fram.

AI både oroar och glädjer

AI-satsningen var både rapportens ljuspunkt och dess orosmoln. SpaceX ökade sina kapitalutgifter för just AI-delen med över 2 000 procent jämfört med samma kvartal i fjol.

Å andra sidan har man ett avtal där konkurrenten Anthropic betalar 1,25 miljarder dollar i månaden fram till 2029 för att använda SpaceX datacenter Colossus 1 för sina beräkningar. En påminnelse om hur SpaceX numera positionerar sig som en direkt aktör inom AI-infrastruktur, inte bara rymdfart.