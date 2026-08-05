SpaceX lämnade på tisdagen sin första kvartalsrapport som börsnoterat bolag, bara två månader efter historiens största börsintroduktion. Intäkterna slog förväntningarna med bred marginal, men aktien föll ändå kraftigt. Orsaken var investerares oro inför hur mycket bolaget lägger på sin AI-satsning.
SpaceX slog förväntningarna i första rapporten, aktien rasade ändå
SpaceX redovisade en omsättning på 7,8 miljarder dollar för andra kvartalet, en ökning med 92 procent jämfört med samma period i fjol.
Detta var klart över analytikernas snittprognos på 6,9 miljarder dollar. Nettoförlusten minskade till 541 miljoner dollar, från nästan en miljard dollar samma kvartal förra året.
Utgifterna oroar
Ändå föll aktien omkring 7–8 procent i efterhandeln. Orsaken var kapitalutgifterna:
SpaceX spenderade 18,4 miljarder dollar under kvartalet, en kraftig ökning som fick investerare att ifrågasätta hur snabbt bolagets enorma AI-satsning faktiskt kan generera avkastning.
Turbulent resa för SpaceX aktie
Rapporten var SpaceX första sedan bolagets börsintroduktion i juni, då 85,7 miljarder dollar togs in i vad som blev historiens största börsnotering.
Aktien har haft en turbulent resa sedan noteringen. Från en toppnotering på 225,64 dollar den 16 juni har kursen fallit med nästan hälften, och ligger nu även under introduktionspriset på 135 dollar.
Ökad press på aktien
Ytterligare press väntas från och med torsdag, då en så kallad lock up-period löper ut och tidiga investerare och anställda för första gången får sälja sina aktier.
Under den efterföljande analytikerkonferensen målade Elon Musk, som ovanligt själv deltog i samtalet, upp en optimistisk bild av bolagets framtid. ”Våra interna prognoser för att nå en biljon dollar i intäkter har flyttats fram från 2031 till 2030”.
Lyfte fram Starlink
Musk lyfte fram att SpaceX skjuter upp fler satelliter än resten av världen tillsammans, samt planerna på att förse en majoritet av världens internettrafik via Starlink inom tio år.
Starlink har så här långt varit den stora ljusglimten för SpaceX. Det har även funnits rykten om att en särskild Starlink-mobil ska tas fram.
AI både oroar och glädjer
AI-satsningen var både rapportens ljuspunkt och dess orosmoln. SpaceX ökade sina kapitalutgifter för just AI-delen med över 2 000 procent jämfört med samma kvartal i fjol.
Å andra sidan har man ett avtal där konkurrenten Anthropic betalar 1,25 miljarder dollar i månaden fram till 2029 för att använda SpaceX datacenter Colossus 1 för sina beräkningar. En påminnelse om hur SpaceX numera positionerar sig som en direkt aktör inom AI-infrastruktur, inte bara rymdfart.