IPO-febern lockar – men historien talar emot småspararna

Visst går det att göra stora pengar med bra tajming – ett känt exempel är Bonnie Brown, som började på Google som företagets egen massör 1999, fick aktieoptioner som med tiden gjorde henne till mångmiljonär när bolaget börsnoterade.

Däremot inte sagt att det är en bra idé för vanliga sparare att köpa in sig. Enligt en analys i The Economist har de verkligt stora vinsterna ofta redan har gjorts innan bolaget når börsen.

Institutionella investerare går före

När börsintroduktionen väl sker är det dessutom ofta institutionella investerare som får tilldelning, alltså möjlighet att köpa aktier till introduktionspriset. Småsparare kommer oftast in senare och riskerar att betala ett högre pris.

”Historiken är nedslående. Nya börsnoteringar får ofta ett rejält uppsving under den första handelsdagen: Under 2025 låg den genomsnittliga avkastningen första dagen på omkring 30 procent. Därefter brukar luften gå ur”, skriver The Economist.

Nya noteringar går sämre än marknaden

Forskning från finansprofessorn Jay Ritter vid University of Florida visar att amerikanska bolag som börsnoterades mellan 1980 och 2024 i genomsnitt utvecklades omkring 21 procentenheter sämre än den breda aktiemarknaden under sina tre första år.

I dag är amerikanska bolag i genomsnitt omkring tolv år gamla när de noteras, jämfört med cirka åtta år på 1980-talet. Under den tiden har grundare, anställda och riskkapitalbolag redan sett värdet på sina innehav stiga kraftigt.

Men slutsatsen är inte så enkel som att undvika börsnoteringarna. Teknikbolag med en årsomsättning över 100 miljoner dollar överträffade nämligen marknaden med 13,7 procentenheter under de tre första åren efter noteringen enligt Ritters forskning.

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