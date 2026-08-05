”The Big Short”-profilen Michael Burry trappar upp sina blankningar och varnar för att börsen står inför en större vändning. Han jämför läget med tiden före raset 1987.
Därför tror Michael Burry på börskrasch: "Som 1987"
Nya rekord på både Stockholmsbörsen och i USA – och nya varningar om att det här kanske inte håller, trots allt.
Bland de som varnar finns Michael Burry – som vanligt. Han är mest känd för att ha förutsett och tjänat pengar på subprime-krisen 2008, förevigat i filmen ”The Big Short”. Han har fortsatt i rollen som skeptiker, nu primärt på sin Substack ”Cassandra Unchained”.
Burry: Självförstärkande spiral
Han har varit en av Wall Streets mest uttalade skeptiker till boomen inom artificiell intelligens och hävdar att efterfrågan på AI-infrastruktur drivs på av finansieringsupplägg som kan visa sig vara ohållbara.
Och snart smäller det, enligt Burry.
”Jag vidhåller att det är möjligt att vi närmar oss en större topp – och kanske ett ras av samma typ som 1987 – men att S&P 500 når nya rekordnivåer kommer sannolikt att locka nytt kapital till marknaden”, skrev Burry i ett inlägg på Substack i tisdags.
Han menar att marknadens uppgång skapar en självförstärkande spiral, där sjunkande volatilitet får systematiska investerare att öka sin exponering.
”Kom ihåg att när marknaden stiger samtidigt som volatiliteten sjunker, tvingas fonder som styr mot volatilitetsmål att öka sin hävstång, samtidigt som hävstång från andra momentumstrategier aktiveras”, skriver han.
Förutspått många kriser – vissa händer aldrig
Burry behåller sina blankningspositioner i iShares Semiconductor ETF (SOXX), Micron, Nvidia, Caterpillar, Palantir, Tesla och Applied Materials, skriver CNBC. Alla positionerna är hittills profitabla, utom Nvidia, enligt Burry.
Han har visat sig en mästare på att förutspå kriser och tjäna pengar på det. Men han har också förutspått en rad kriser som aldrig inträffat.
”Återigen, blankning är inte för alla. Jag måste blanka. De flesta bör inte göra det”, skriver Burry.
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