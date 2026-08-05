Därför tror Michael Burry på börskrasch: "Som 1987"

Burry: Självförstärkande spiral

Han har varit en av Wall Streets mest uttalade skeptiker till boomen inom artificiell intelligens och hävdar att efterfrågan på AI-infrastruktur drivs på av finansieringsupplägg som kan visa sig vara ohållbara.

Och snart smäller det, enligt Burry.

”Jag vidhåller att det är möjligt att vi närmar oss en större topp – och kanske ett ras av samma typ som 1987 – men att S&P 500 når nya rekordnivåer kommer sannolikt att locka nytt kapital till marknaden”, skrev Burry i ett inlägg på Substack i tisdags.

Han menar att marknadens uppgång skapar en självförstärkande spiral, där sjunkande volatilitet får systematiska investerare att öka sin exponering.

”Kom ihåg att när marknaden stiger samtidigt som volatiliteten sjunker, tvingas fonder som styr mot volatilitetsmål att öka sin hävstång, samtidigt som hävstång från andra momentumstrategier aktiveras”, skriver han.