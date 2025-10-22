Kina verkar iskallt räkna med att USA backar gällande handelsfrågorna efter månader av spända förhandlingar och hot om tullar. Anledning: börsen.
Kinas bästa vapen mot Trump: "Börsen"
Läge för sparare att möblera om portföljen – "satsa på Kina"
Anders Elgemyr, erfaren investeringsexpert och vd på den svenska delen av Carlsquare Bank, ser ett långsiktigt trendskifte som helt utmanar hur sparare bör sätta samman sin portfölj. Det spår han när han gästar Dagens PS studio och samtidigt ger sin syn på svenska börsen, en potential AI-bubbla och varför han tror kinesiska aktier står inför …
Här drar svenska börsen ifrån trots global osäkerhet
Flera bolag väljer att gå till börsen trots ett svajigt omvärldsläge. På den fronten sticker Sverige nu ut som Europas draglok för nya börsnoteringar. Det är fortsatt hög aktivitet på den svenska IPO-marknaden. Samtidigt som många europeiska länder bromsar har Stockholmsbörsen seglat upp som en av kontinentens mest attraktiva marknadsplatser för nya noteringar. “Sverige har …
"AI är en bubbla" – svenska vd:n varnar för smäll
AI-aktierna rusar, men risken ökar i samma takt. Det menar Per H. Börjesson, vd på investmentbolaget Spiltan, som i sitt senaste vd-ord varnar för en ny bubbla med en tillhörande krasch. “Han tror att bubblan kommer att spricka – frågan är bara när”, säger David Ingnäs, ekonomijournalist på Dagens PS. Per H. Börjesson, ofta kallad …
"Lönsam skilsmässa" kan lyfta klassisk svensk aktie
En av Stockholmsbörsens mest klassiska aktier kan vara på väg in i en ny era. När SKF knoppar av sin fordonsverksamhet nästa år, ser analytiker potential för kraftigt uppvärderade aktiekurser. “Den klassiska aktien vi pratar om är SKF – Svenska Kullagerfabriken”, säger David Ingnäs, ekonomijournalist på Dagens PS. Nästan exakt hundra år efter att Volvo …
Därför kommer EU tvinga dig berätta om din lön
Att prata lön har länge varit ett känsligt ämne på svenska arbetsplatser men kanske kommer EUs nya lönetransparensdirektiv förändra det. Det nya direktivet tvingar fram både arbetsgivare och arbetstagare att bli mycket mer transparanta. Se även: Pengarna rullar in – men vad ska vi göra med dem? – Dagens PS Jante sätter stopp för lönediskussionen Men …
Det säger Dagens PS redaktionschef Edvard Lundkvist när han gäster PS Studio och ger sin senaste syn på den utdragna konflikten.
Se även: Läge för sparare att möblera om portföljen – “satsa på Kina” – Dagens PS
Småsparare kan sätta press
“Man kan sammanfatta Kinas strategi med ett enda ord; “börsen”. Det är där man ser den stora svagheten i USA.”
Osäkerheten är förstås jobbig för Kina också betonar Edvard Lundkvist men inte på samma sätt som för USA.
“Om amerikanska investerare blir besvikna på hur den amerikanska börsen presterar blir det som en slags extra press på Vita Huset och Donald Trump.”
Det är inget som Xi Jinping behöver oroa sig för i samma utsträckning menar Dagens PS expert.
Slår även även mot Sverige
Vilka konsekvenser kan då handelskriget få för svensk företagsexport och exponering mot Kina och USA?
“Det är klart att det får konsekvenser även för Sverige om handelskriget leder till att de här två jätteekonomierna går sämre”, säger Edvard Lundkvist och fortsätter;
“Vi är till viss del beroende av Kina och USA, även om vi också har många andra handelspartners.”
Börsen tuffar på
Även om Kina sitter med trumf på hand i form av “börs-kortet” så försöker USA å sin sida framhärda med tull-vapnet.
“Det såg vi tydligt när det pratades om hundraprocentiga tullar igen för bara någon vecka sedan. Det här vapnet finns alltid nära till hands.”
Edvard Lundkvist ser ingen lösning på handelskriget i det korts perspektivet.
“Om man ändå ska sticka ut hakan lite, så kommer det fortsätta på det här sättet. Det kommer att fortsätta vara som en dans”, säger han och påminner om att detta även pågick under Biden-administrationen.
Men trots handelskrig och hot om skyhöga tullar så verkar både näringslivet och börsen tuffa på.
“Det är väldigt optimistisk på många sätt, trots det här oroliga omvärldsläget”, avslutar redaktionschefen.
Läs även: Kina stryper mineralexporten – slår mot USA – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
