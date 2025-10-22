Kinas bästa vapen mot Trump: "Börsen"

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Slår även även mot Sverige

Vilka konsekvenser kan då handelskriget få för svensk företagsexport och exponering mot Kina och USA?

“Det är klart att det får konsekvenser även för Sverige om handelskriget leder till att de här två jätteekonomierna går sämre”, säger Edvard Lundkvist och fortsätter;

“Vi är till viss del beroende av Kina och USA, även om vi också har många andra handelspartners.”

Börsen tuffar på

Även om Kina sitter med trumf på hand i form av “börs-kortet” så försöker USA å sin sida framhärda med tull-vapnet.

“Det såg vi tydligt när det pratades om hundraprocentiga tullar igen för bara någon vecka sedan. Det här vapnet finns alltid nära till hands.”

Edvard Lundkvist ser ingen lösning på handelskriget i det korts perspektivet.

“Om man ändå ska sticka ut hakan lite, så kommer det fortsätta på det här sättet. Det kommer att fortsätta vara som en dans”, säger han och påminner om att detta även pågick under Biden-administrationen.

Men trots handelskrig och hot om skyhöga tullar så verkar både näringslivet och börsen tuffa på.

“Det är väldigt optimistisk på många sätt, trots det här oroliga omvärldsläget”, avslutar redaktionschefen.

