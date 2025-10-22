Dagens PS
Dagensps.se
PS Studio

Kinas bästa vapen mot Trump: "Börsen"

David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

Kina verkar iskallt räkna med att USA backar gällande handelsfrågorna efter månader av spända förhandlingar och hot om tullar. Anledning: börsen.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Anders Elgemyr, vd på den svenska delen av Carlsquare Bank, tror att sparare kan gynnas av att börja snegla på den kinesiska börsen igen.
Spela klippet
PS Studio

Läge för sparare att möblera om portföljen – "satsa på Kina"

20 okt. 2025
Stor aktivitet på IPO-marknaden
Spela klippet
PS Studio

Här drar svenska börsen ifrån trots global osäkerhet

19 okt. 2025
David Ingnäs
Spela klippet
PS Studio

"AI är en bubbla" – svenska vd:n varnar för smäll

18 okt. 2025
David och Emma
Spela klippet
PS Studio

"Lönsam skilsmässa" kan lyfta klassisk svensk aktie

16 okt. 2025
Nu kommer vi behöva berätta vad vi har i lön för allt fler.
Spela klippet
PS Studio

Därför kommer EU tvinga dig berätta om din lön

14 okt. 2025
ANNONS

Det säger Dagens PS redaktionschef Edvard Lundkvist när han gäster PS Studio och ger sin senaste syn på den utdragna konflikten.

Se även: Läge för sparare att möblera om portföljen – “satsa på Kina” – Dagens PS

Småsparare kan sätta press

“Man kan sammanfatta Kinas strategi med ett enda ord; “börsen”. Det är där man ser den stora svagheten i USA.”

Osäkerheten är förstås jobbig för Kina också betonar Edvard Lundkvist men inte på samma sätt som för USA.

“Om amerikanska investerare blir besvikna på hur den amerikanska börsen presterar blir det som en slags extra press på Vita Huset och Donald Trump.”

Det är inget som Xi Jinping behöver oroa sig för i samma utsträckning menar Dagens PS expert.

ANNONS

Senaste nytt

Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
PS Partner

Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt

12 okt. 2025
Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

01 okt. 2025

Slår även även mot Sverige

Vilka konsekvenser kan då handelskriget få för svensk företagsexport och exponering mot Kina och USA? 

ANNONS

“Det är klart att det får konsekvenser även för Sverige om handelskriget leder till att de här två jätteekonomierna går sämre”, säger Edvard Lundkvist och fortsätter;

“Vi är till viss del beroende av Kina och USA, även om vi också har många andra handelspartners.”

Börsen tuffar på

Även om Kina sitter med trumf på hand i form av “börs-kortet” så försöker USA å sin sida framhärda med tull-vapnet.

“Det såg vi tydligt när det pratades om hundraprocentiga tullar igen för bara någon vecka sedan. Det här vapnet finns alltid nära till hands.”

Edvard Lundkvist ser ingen lösning på handelskriget i det korts perspektivet.

“Om man ändå ska sticka ut hakan lite, så kommer det fortsätta på det här sättet. Det kommer att fortsätta vara som en dans”, säger han och påminner om att detta även pågick under Biden-administrationen.

Men trots handelskrig och hot om skyhöga tullar så verkar både näringslivet och börsen tuffa på.

“Det är väldigt optimistisk på många sätt, trots det här oroliga omvärldsläget”, avslutar redaktionschefen.

ANNONS

Läs även: Kina stryper mineralexporten – slår mot USA – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EkonomiHandelHandelstullarKinaStockholmsbörsenUSA
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Edvard och Emma
Spela klippet
Makro

Kinas bästa vapen mot Trump: "Börsen"

22 okt. 2025
ANNONS
ANNONS