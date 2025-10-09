Oro för bankerna på börsen: "Risk för besvikelse"

“Med tre av fyra bankaktier på rekordnivåer ökar risken för besvikelser om prognoserna inte infrias”, skriver Di:s prisbelönta bankanalytiker Agnetha Jönsson inför de stundande Q3-rapporterna.

Swedbank bäst i klassen

Svenska börsens fyra storbanker har haft ett fantastiskt 2025 i kursgraferna.

Sedan årsskiftet är Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) upp 20 procent vilket i det här sammanhanget ger en sista plats i bank-ligan.

För SEB (börskurs SEB) är upp 30 procent för året när både värdeutveckling och utdelning summeras, Nordea (börskurs Nordea) har stigit 38 procent och slutligen är årets vinnare Swedbank (börskurs Swedbank) upp hela 42 procent.

“Hittills i år har en likaviktad korg med de fyra bankaktierna slagit börsens avkastningsindex, SIXRX, med 25 procentenheter”, konstaterar Di.