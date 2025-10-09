Bankerna har varit en av årets klart bästa sektorer att ha sina pengar placerade i på Stockholmsbörsen. Men nu finns det risk att festen tar slut.
Oro för bankerna på börsen: "Risk för besvikelse"
“Med tre av fyra bankaktier på rekordnivåer ökar risken för besvikelser om prognoserna inte infrias”, skriver Di:s prisbelönta bankanalytiker Agnetha Jönsson inför de stundande Q3-rapporterna.
Läs även: Tokyobörsen lyfter kraftigt på Softbanks ABB-affär – Dagens PS
Swedbank bäst i klassen
Svenska börsens fyra storbanker har haft ett fantastiskt 2025 i kursgraferna.
Sedan årsskiftet är Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) upp 20 procent vilket i det här sammanhanget ger en sista plats i bank-ligan.
För SEB (börskurs SEB) är upp 30 procent för året när både värdeutveckling och utdelning summeras, Nordea (börskurs Nordea) har stigit 38 procent och slutligen är årets vinnare Swedbank (börskurs Swedbank) upp hela 42 procent.
“Hittills i år har en likaviktad korg med de fyra bankaktierna slagit börsens avkastningsindex, SIXRX, med 25 procentenheter”, konstaterar Di.
Vinsterna för bankerna väntas minska
Men nu tycker Jönsson att bågen är hårt spänd om bankernas aktier ska fortsätta stiga.
“Spänningen har skruvats upp då alla bankaktier utom Handelsbanken satt nya kursrekord i närtid. För vinsterna väntas tvärtom den negativa trenden fortsätta, jämfört med motsvarande period förra året”, skriver hon.
Finansinspektionens kritik mot svenska storbankerna
Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank granskas av Finansinspektionen med anledning av hur kunder med och utan betalkonto tas om hand av storbankerna. Problemet är stort, menar myndigheten.
De fyra storbankerna väntas nämligen minska sina vinster kommande år mellan 15-20 procent vardera enligt tidningens siffror.
Därtill är det bara Nordea som i nuläget förväntas höja utdelningen 2026 och den sänkta räntan kan slå på allas räntenetto, särskilt Handelsbanken och Swedbank som är störst i det segmentet.
Kan bolånen komma igång?
“Vi vill gärna se en ökad efterfrågan på lån”, skriver Agnetha Jönsson och utvecklar;
“På den svenska marknaden har det varit en försiktig återhämtning för bolånen under året. Under 2024 växte den svenska utlåningen till bostäder 1,4 procent, i augusti var tillväxten 2,4 procent i årstakt, enligt SCB.”
På den positiva sidan för bankerna syns en liten ökning av företagslån, att det finns en genomgående god kostnadskontroll samt att det så kallade provisionsnettot stiger.
Om en vecka får vi första pusselbiten då Nordea är först ut med rapport den 16 oktober. Den 22 oktober följer Handelsbanken efter och dagen efter den 23 oktober redovisar de två sista storbankerna kvartalet.
Läs även: Börsyra för Verisure – rusade över 20 procent direkt vid start – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
