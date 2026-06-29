Wallenberg tar järngrepp om Stegra

90% kontroll av Stegra

Den nya finansieringen har kanaliserats via ett nytt holdingbolag som kontrollerar över 90 procent av röster och aktier i bolaget. Det innebär att tidigare ägare som stod utanför räddningspaketet nu äger under tio procent av Stegra – en kraftig utspädning av deras ursprungliga investeringar.

Men det blir inte bara en tunnare soppa för de tidigare ägarna. De nya investerarna garanteras prioriterad rätt till framtida avkastning upp till ett hemligt tröskelvärde, innan övriga aktieägare kan ta del av eventuella utdelningar. Stålföretaget vägrar kommentera hur högt tröskelvärdet är satt.

Stort röstövertag

Det var som sagt Wallenberg Investments, som sköt in 2,9 miljarder kronor – 18,8 procent av kapitalet – men säkrade hela 38,5 procent av rösterna i det nya holdingbolaget. Stegra förklarar den oproportionerliga röststyrkan med att det är en vanlig konstruktion i Sverige.

Slutresultatet blev alltså en helt ny maktstruktur för Stegra. Framöver kommer Wallenberg och deras medaktörer att sitta på både inflytandet och företrädet till framtida vinster.

För Stegra kommer den nya strukturen förhoppningsvis att ge lite arbetsro i ett strategiskt viktigt skede. Norsk-finska Blastr, som utmanar Stegra inom grönt stål, har nyligen drabbats av dubbla motgångar i Finland och Storbritannien. Med ekonomin i ordning kan Stegra fokusera på nya affärer.