Nu har Stegra har räddat sin finansiering. Men den nya ägarkonstellation, med Wallenbergsfären i centrum, har inga planer att dela framtida intäkter med tidigare investerare.
Wallenberg tar järngrepp om Stegra
Stegra ägs nu av två bolag: Stegra Holding, med 90 procent av rösterna och Green Nexus Investment Holding med resterande aktier och röster.
Den dyra notan för Stegras räddare har fått Wallenbergsfären att ta ett rejält grepp om den krisande ståljätten. För Wallenberg och deras investerarkollektiv blev kostnaden 7–8 miljarder. Totalt landade kostnaden på runt 15 miljarder SEK.
90% kontroll av Stegra
Den nya finansieringen har kanaliserats via ett nytt holdingbolag som kontrollerar över 90 procent av röster och aktier i bolaget. Det innebär att tidigare ägare som stod utanför räddningspaketet nu äger under tio procent av Stegra – en kraftig utspädning av deras ursprungliga investeringar.
Men det blir inte bara en tunnare soppa för de tidigare ägarna. De nya investerarna garanteras prioriterad rätt till framtida avkastning upp till ett hemligt tröskelvärde, innan övriga aktieägare kan ta del av eventuella utdelningar. Stålföretaget vägrar kommentera hur högt tröskelvärdet är satt.
Stort röstövertag
Det var som sagt Wallenberg Investments, som sköt in 2,9 miljarder kronor – 18,8 procent av kapitalet – men säkrade hela 38,5 procent av rösterna i det nya holdingbolaget. Stegra förklarar den oproportionerliga röststyrkan med att det är en vanlig konstruktion i Sverige.
Slutresultatet blev alltså en helt ny maktstruktur för Stegra. Framöver kommer Wallenberg och deras medaktörer att sitta på både inflytandet och företrädet till framtida vinster.
För Stegra kommer den nya strukturen förhoppningsvis att ge lite arbetsro i ett strategiskt viktigt skede. Norsk-finska Blastr, som utmanar Stegra inom grönt stål, har nyligen drabbats av dubbla motgångar i Finland och Storbritannien. Med ekonomin i ordning kan Stegra fokusera på nya affärer.