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Stegras räddningspaket i hamn – tidsplan ses över

Leif Johansson, ny styrelseordförande för Stegra, under en pressträff i april.
Leif Johansson, ny styrelseordförande för Stegra, under en pressträff i april. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Det var i våras som en Wallenbergledd investeringsgrupp meddelade att man ställer upp med nya pengar till stålprojektet i Boden.

Stålbolaget Stegra har tagit finansieringen på 1,4 miljarder euro i mål, meddelar bolaget.

Det var i våras som en Wallenbergledd investeringsgrupp meddelade att man ställer upp med nya pengar till stålprojektet i Boden.

Nu uppger bolaget att investeringen är i hamn.

Stegra ägs nu av två bolag: Stegra Holding, som har 90 procent av aktierna och rösterna i Stegra, och Green Nexus Investment Holding med resterande aktier och röster.

Stegra Holding ägs av nya och befintliga investerare som tillfört nytt kapital i finansieringsrundan. Wallenberg Investments har 38,5 procent av rösterna och 18,8 procent av kapitalet i Stegra Holding.

Stegras förväntade produktionsstart är fortsatt oklar.

”Stegra är i en process där byggaktiviteten i Boden trappas upp. Under denna period ses projektets tidsplan över”, skriver bolaget.

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