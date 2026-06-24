Stegras räddningspaket i hamn – tidsplan ses över
Stålbolaget Stegra har tagit finansieringen på 1,4 miljarder euro i mål, meddelar bolaget.
Det var i våras som en Wallenbergledd investeringsgrupp meddelade att man ställer upp med nya pengar till stålprojektet i Boden.
Nu uppger bolaget att investeringen är i hamn.
Stegra ägs nu av två bolag: Stegra Holding, som har 90 procent av aktierna och rösterna i Stegra, och Green Nexus Investment Holding med resterande aktier och röster.
Stegra Holding ägs av nya och befintliga investerare som tillfört nytt kapital i finansieringsrundan. Wallenberg Investments har 38,5 procent av rösterna och 18,8 procent av kapitalet i Stegra Holding.
Stegras förväntade produktionsstart är fortsatt oklar.
”Stegra är i en process där byggaktiviteten i Boden trappas upp. Under denna period ses projektets tidsplan över”, skriver bolaget.