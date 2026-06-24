Stegras räddningspaket i hamn – tidsplan ses över

Nu uppger bolaget att investeringen är i hamn.

Stegra ägs nu av två bolag: Stegra Holding, som har 90 procent av aktierna och rösterna i Stegra, och Green Nexus Investment Holding med resterande aktier och röster.

Stegra Holding ägs av nya och befintliga investerare som tillfört nytt kapital i finansieringsrundan. Wallenberg Investments har 38,5 procent av rösterna och 18,8 procent av kapitalet i Stegra Holding.

Stegras förväntade produktionsstart är fortsatt oklar.

”Stegra är i en process där byggaktiviteten i Boden trappas upp. Under denna period ses projektets tidsplan över”, skriver bolaget.