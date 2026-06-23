Får inte köpa: Nobben för gröna Stegra-utmanaren

Norsk-finska Blastr, som utmanar Stegra inom grönt stål, tvingas nu inkassera dubbla motgångar kring stålverk i Finland och Storbritannien.
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Blastr Green Steel ses som utmanare till svenska grönt stål-satsningen Stegra och är åtminstone lika ifrågasatt.
Blastr ägs och kontrolleras i huvudsak av norska investeringsbolaget Vanir Green Industries, ägt av norske affärsmannen Tore Ivar Slettemoen.
Andra investerare är amerikanska Cargill, statliga finska Tesi och andra finska investerare som Aurora Infrastructure, Onvest och Security Trading.
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Inget stålverk – inget köp
Blastr tvingas nu inkassera två rejäla motgångar. Den första stod man själv för, genom att i maj meddela att det inte blir något stålverk i finska Ingå som planerat.
Nu är i stället tanken att skapa en anläggning för produktion av järnsvamp där, skriver HBL.
Den andra smällen gäller planerna på att köpa Specialty Steel UK, Storbritanniens tredje största stålverk, i dag försatt i konkurs.
De förhandlingarna har kollapsat, skriver The Times som inte är alltför imponerad av den norsk-finska köparen.
Konkurs i augusti
Man beskriver Blastr som ”det föga kända norska företaget” vars ”första anläggning i Finland ännu inte har startat sin verksamhet”.
Speciality Steel var tidigare en del av Sanjeev Guptas imperium, men hamnade i konkurs augusti 2025 efter att fordringsägare krävt in hundratals miljoner pund.
I april gav konkursförvaltaren Blastr status som ”föredragen budgivare”, vilket gav företaget en fem veckor lång period att avsluta affären.
Exklusivitetsperioden förlängdes men utan att Blastr lyckades genomföra köpet.
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Öppnar för konkurrent
Nu har Blastr blivit av med sin status och därmed öppnas stålverksdörren för tjeckiske miljardären Pavel Tykac, vars stålbolag Sev.en Global Investments tidigare velat köpa Specialty Steel.
Sev.en tillkännagav nyligen planer att investera 100 miljoner pund i sitt stålverk i Cardiff.
”Sev.en Global Investments har den beprövade erfarenheten av ståltillverkning, samt visionen och den finansiella kraften som krävs för att stödja den”, säger en talesperson för bolaget hos The Times med ett visst självförtroende.
Ska bygga – saknar miljarder
Blastr säger att man ändå fortfarande planerar att bygga en fabrik för järnpellets i Storbritannien. Den ska förse fabriken för järnsvamp i Ingå med råvara.
Men HBL konstaterar att företaget behöver miljarder för att genomföra sina planer.
Man har heller inte offentliggjort några stora finansiärer ännu, vare sig för projektet i Ingå eller för det planerade köpet i Storbritannien – och någonstans låter väl även det bekant?