Får inte köpa: Nobben för gröna Stegra-utmanaren

Andra investerare är amerikanska Cargill, statliga finska Tesi och andra finska investerare som Aurora Infrastructure, Onvest och Security Trading.

Kolla här: Ett grönt projekt som går enligt plan. Dagens PS

Inget stålverk – inget köp

Blastr tvingas nu inkassera två rejäla motgångar. Den första stod man själv för, genom att i maj meddela att det inte blir något stålverk i finska Ingå som planerat.

Nu är i stället tanken att skapa en anläggning för produktion av järnsvamp där, skriver HBL.

Den andra smällen gäller planerna på att köpa Specialty Steel UK, Storbritanniens tredje största stålverk, i dag försatt i konkurs.

De förhandlingarna har kollapsat, skriver The Times som inte är alltför imponerad av den norsk-finska köparen.

Rysk tv-profil stämmer rymdbolag i Kanada. Dagens PS