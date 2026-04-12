Uppgifter: Wallenberg tar över Stegra

Notan för investerarna som räddar den krisande satsningen på grönt stål landar på 15 miljarder kronor. Familjen Wallenberg och deras investerarkollektiv tar hälften av den summan, alltså 7–8 miljarder.

Långivarna skjuter inte till nya pengar, men släpper loss nära 10 miljarder kronor i redan överenskomna lån som varit frysta sedan årsskiftet, enligt Di:s källor.

Totalt får Stegra därmed tillgång till 25 miljarder kronor för att kunna färdigställa satsningen i Boden. Det är klart mer än de 10 miljarder bolaget i oktober uppgav behövdes för att täcka nytillkomna utvecklingskostnader.

Klart i veckan

Med manövern blir Wallenberggruppen största ägare i Stegra, och sfären tar sedan över ordförandeposten.

Riskkapitalbolaget Altor, som ska ha initierat dialogen med Wallenbergsfären, väntas ta näst största delen.

De sista detaljerna i paketet uppges bli klara i början av veckan, och parterna som Di talat med andas lättnad.

Man måste se det här som mer än en investering. Att Wallenbergarna kommer in gör att Stegra blir en del av svensk industris finrum och aldrig kommer tillåtas gå i konkurs”, säger en person med insyn.

”Funnits en tro”

Stegra har varit förteget om sin finansieringsprocess. Linjen från bolaget har varit att det har behövt hela det första kvartalet för att säkra nytt kapital.

Vid månadsskiftet löpte den tidsfristen ut – och det framstod då som att en konflikt pågått kring styrelseplatser, enligt Di. Nu ska även de knutarna ha lösts upp.