Railgun-kanon utan krut avfyrad för första gången – 7 000 km/h

Måltalet ligger över 2 000 meter per sekund, alltså runt 7 200 km/h, och över 200 kilometers räckvidd i den marina varianten DGA studerar, enligt franska försvarsministeriet.

Vilken fart som faktiskt uppmättes har ISL inte publicerat. Nästa steg är att höja energin tills projektilen flyger fritt en kilometer på fältet.

Målbilden är luftförsvar och hypersoniska hot, alltså ett billigare alternativ till robotar.

Amerikanerna gav upp på tekniken

USA:s flotta lade ner sitt railgunprogram 2021 efter att ha spenderat runt 500 miljoner dollar, cirka 4 859 miljoner kronor, på ungefär femton år. En stor anledning till beslutet är att loppen slitits ut redan efter ett par dussin skott, enligt US Navy.

Japanska ATLA angrep samma problem genom att ersätta kopparrälsarna med tåligare material och rapporterade drygt 120 stabila skott i ett hållbarhetstest. Japan tecknade i maj 2024 ett samarbetsavtal om railgunteknik med Frankrike och Tyskland.

Det går inte köpa in sig som investerare

Bolaget KNDS som koordinerar EU-projektet går inte att handla. Noteringen i Paris och Frankfurt sköts upp den 1 juli med hänvisning till volatiliteten i sektorn, sedan investerare tvekat inför en värdering över 12 miljarder euro, cirka 133 miljarder euro, enligt KNDS.

Tjeckiska CSG, som noterades i januari, steg 33 procent första handelsdagen och har den 22 juli 2026 tappat 53,33 procent. Som minst var aktien ner drygt 60 procent.

ANNONS

Railgun blir i det långa loppet en förbrukningsaffär. Rälsar, pulsad kraftelektronik och energilagring säljs om och om igen, medan själva röret köps en gång. Affären avgörs av hur mycket det kostar per skott och hur många skott ett rör orkar leverera.

Det är samma räknesätt som ligger bakom diskussionen om sektorns värderingar.

Läs även: Svensk 1940-talskanon slår ner Rysslands nyaste robotar

Läs även: Nästan osynlig drönare klar: ”Den virvlande fantomen”