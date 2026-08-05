Wells Fargo, en av USA:s äldsta och största banker, konstaterar att AI-hajpen ”sipprar ner till den bredare ekonomin”.
Därför eldar AI-boomen på industriaktier
Bland investerare välkomnas utvecklingen att den ”gamla ekonomin” rider på AI-vågen.
Det har också satt betydande avtryck i jämförelseindexet S&P 500 i USA, där industrisektorns aktier uppges ha stigit i år med 20 procent – hack i häl med aktier inom energi- och informationsteknik.
Wells Fargo säger sig vara redo att driva upp industriaktier i kölvattnet av de utökade AI-kostnaderna.
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Expert: AI industrin välsignelse
Allt enligt Bloomberg, som citerar strategen Ohsung Kwon. Proffset är övertygad om att AI-boomen är ”en välsignelse” för industrisektorn, skriver nyhetsbyrån och pekar på att det är industriföretagen som producerar maskiner, utrustning och verktyg när antalet AI-datacenter ökar.
Därmed är industrins aktier också mest ”AI-anslutna”, konstaterar experten.
”Kapitalvaror har blivit den sektor som är mest korrelerad med halvledarindustrin under de senaste månaderna”, säger Kwon i en intervju och slår fast i likhet med Wells Fargos uppskattningar att AI-utgifterna sprider sig till industriföretag.
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Caterpillar vinnare på hajpen
I juli ökade tillverkningstakten med den snabbast hastigheten på mer än fyra år, samtidigt ökade icke AI-relaterade kapitalutgifter med 10 procent jämfört med året före, enligt Wells Fargo.
Där till har det, enligt artikeln, ”skett en acceleration i tillväxten av kommersiella och industriella lån.
En vinnare just nu är amerikanska Caterpillar, som tillverkar anläggningsmaskiner och vars aktie steg kraftigt på tisdagen, påeldad av datacenter-vågen.
Det ökar risken för motreaktion
Baksidan är vilka kostnader denna boom för med sig, vilket också berörda invånare oroar sig över när det gäller energi, vattenförsörjning och påverkan för samhällen i stort.
Detta ökar risken för att det blir ett bakslag. Åtminstone i USA, som står i fokus i analysen.
”Jag tror att den största risken för den övergripande utbyggnaden av datacenter är det politiska motståndet, särskilt inför mellanårsvalet”, säger strategen Ohsung Kwon.
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