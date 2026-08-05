Därför eldar AI-boomen på industriaktier

Wells Fargo säger sig vara redo att driva upp industriaktier i kölvattnet av de utökade AI-kostnaderna.

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Expert: AI industrin välsignelse

Allt enligt Bloomberg, som citerar strategen Ohsung Kwon. Proffset är övertygad om att AI-boomen är ”en välsignelse” för industrisektorn, skriver nyhetsbyrån och pekar på att det är industriföretagen som producerar maskiner, utrustning och verktyg när antalet AI-datacenter ökar.

Därmed är industrins aktier också mest ”AI-anslutna”, konstaterar experten.

”Kapitalvaror har blivit den sektor som är mest korrelerad med halvledarindustrin under de senaste månaderna”, säger Kwon i en intervju och slår fast i likhet med Wells Fargos uppskattningar att AI-utgifterna sprider sig till industriföretag.

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