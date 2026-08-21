Efter åratal av kris börjar Tysklands industri visa tecken på viss återhämtning. Men produktionen är fortfarande 9 procent lägre än 2021.
Tysklands industri vaknar – men krisen är långt ifrån över
Inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin i Tyskland steg i augusti till 54,1, från 52,2 i juli. Det är den högsta nivån på 51 månader.
”Återhämtningen i tillverkningsindustrin har återfått momentum efter tecken på att den hade börjat stanna av under andra kvartalet”, säger Phil Smith, ekonomichef på S&P Global Market Intelligence, enligt Reuters.
Tysklands industri har under flera år varit en av Europas stora ekonomiska huvudvärkar. Höga energikostnader efter brytningen med rysk gas, svag global efterfrågan, amerikanska handelshinder och hårdnande konkurrens från Kina har slagit hårt mot den exportberoende ekonomin.
Problem i tjänstesektorn
Industrin bidrog till att den samlade aktiviteten i den tyska ekonomin fortsatte att växa, även om det totala PMI-indexet föll något till 51,0.
Problemet är att uppgången långt ifrån omfattar hela ekonomin.
Tjänstesektorn föll tillbaka ytterligare och indexet sjönk till 48,5. Det är den femte månaden i rad med minskad aktivitet. Tysklands ekonomi växer alltså fortfarande, men i långsam takt och med en allt tydligare klyfta mellan industrin och resten av ekonomin.
Ökat förädlingsvärde
Det finns också fler tecken på att det går mot bättre tider för industrin.
Ifo-institutets företagsklimatindex steg i juli till 86,6 från 85,7 månaden före. Inom tillverkningsindustrin förbättrades framför allt företagens förväntningar, samtidigt som efterfrågan tog fart.
”Särskilt den krisdrabbade tillverkningsindustrin tycks ha fortsatt att öka sitt förädlingsvärde”, säger Ifo-institutets konjunkturchef Timo Wollmershäuser.
Därmed inte sagt att krisen är över.
Industriproduktionen steg visserligen med 0,2 procent i juni. Det var tredje månaden i rad med ökad produktion. Jämfört med samma månad året före var produktionen dock fortfarande 0,1 procent lägre. I början av året låg den tyska industriproduktionen dessutom omkring 9 procent under nivån från 2021, enligt Reuters.
Kina har gått från kund till konkurrent
Den kanske största förändringen för den tyska industrin handlar om Kina.
Under många år var Kina en av de viktigaste marknaderna för tyska bilar, maskiner och industriprodukter. Nu har relationen förändrats.
Tysklands export till Kina föll med över 12 procent under första halvåret jämfört med samma period året före. Kina, som så sent som 2021 var Tysklands näst största exportmarknad, har nu fallit till nionde plats.
Samtidigt fortsätter importen från Kina att öka.
Det tyska handelsunderskottet mot Kina steg till omkring 55 miljarder euro under årets första sex månader, jämfört med 40 miljarder euro under samma period året före.
”Orsakerna till den minskade exporten till Kina är den svaga inhemska ekonomin och det växande fokuset på inhemska värdekedjor”, säger Corinne Abele, expert på Östasien vid Germany Trade & Invest, enligt Reuters.
Problemen finns kvar
Dessutom har den tyska industrin fått nya problem under sommaren.
Extremt låga vattennivåer i Rhen har försvårat transporterna för företag och höjt kostnaderna för industrin. Bundesbank varnade tidigare i veckan för att problemen med transporterna, tillsammans med låg kapacitetsutnyttjande inom industrin och högre räntor, riskerar att bromsa återhämtningen under tredje kvartalet.
Även kostnadsläget har försämrats.
De tyska producentpriserna steg med 3 procent i juli jämfört med samma månad året före, den snabbaste ökningstakten på över tre år. Priserna på insatsvaror steg med 5,4 procent.
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