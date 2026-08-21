Tysklands industri vaknar – men krisen är långt ifrån över

Ökat förädlingsvärde

Det finns också fler tecken på att det går mot bättre tider för industrin.

Ifo-institutets företagsklimatindex steg i juli till 86,6 från 85,7 månaden före. Inom tillverkningsindustrin förbättrades framför allt företagens förväntningar, samtidigt som efterfrågan tog fart.

”Särskilt den krisdrabbade tillverkningsindustrin tycks ha fortsatt att öka sitt förädlingsvärde”, säger Ifo-institutets konjunkturchef Timo Wollmershäuser.

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Därmed inte sagt att krisen är över.

Industriproduktionen steg visserligen med 0,2 procent i juni. Det var tredje månaden i rad med ökad produktion. Jämfört med samma månad året före var produktionen dock fortfarande 0,1 procent lägre. I början av året låg den tyska industriproduktionen dessutom omkring 9 procent under nivån från 2021, enligt Reuters.

Kina har gått från kund till konkurrent

Den kanske största förändringen för den tyska industrin handlar om Kina.

Under många år var Kina en av de viktigaste marknaderna för tyska bilar, maskiner och industriprodukter. Nu har relationen förändrats.

Tysklands export till Kina föll med över 12 procent under första halvåret jämfört med samma period året före. Kina, som så sent som 2021 var Tysklands näst största exportmarknad, har nu fallit till nionde plats.

Samtidigt fortsätter importen från Kina att öka.

Det tyska handelsunderskottet mot Kina steg till omkring 55 miljarder euro under årets första sex månader, jämfört med 40 miljarder euro under samma period året före.

”Orsakerna till den minskade exporten till Kina är den svaga inhemska ekonomin och det växande fokuset på inhemska värdekedjor”, säger Corinne Abele, expert på Östasien vid Germany Trade & Invest, enligt Reuters.

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Problemen finns kvar

Dessutom har den tyska industrin fått nya problem under sommaren.

Extremt låga vattennivåer i Rhen har försvårat transporterna för företag och höjt kostnaderna för industrin. Bundesbank varnade tidigare i veckan för att problemen med transporterna, tillsammans med låg kapacitetsutnyttjande inom industrin och högre räntor, riskerar att bromsa återhämtningen under tredje kvartalet.

Även kostnadsläget har försämrats.

De tyska producentpriserna steg med 3 procent i juli jämfört med samma månad året före, den snabbaste ökningstakten på över tre år. Priserna på insatsvaror steg med 5,4 procent.

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