Gold Fields vill köpa Australiens största börsnoterade guldproducent. Tre fjärdedelar av betalningen är dock köparens egna aktier. Aktierna föll så mycket under förhandlingarna att budet krympte med 18 miljarder kronor bara i ren värdeminskning.
Northern Star tackade nej till guldjättens 251 miljarder
Dagens PS har tidigare beskrivit hur guldmarknaden går in i en ny tillväxtfas. Nu har sydafrikanska Gold Fields bjudit 7,25 australiska dollar kontant, motsvarande cirka 50 kronor, plus 0,3125 egna aktier per aktie i Northern Star.
Styrelsen sa enhälligt nej.
Betalningen urholkades på två veckor
Eftersom 73 procent av betalningen är aktier sjunker budet med Gold Fields kurs. Den 25 september var det värt 25,19 dollar per aktie och 36,1 miljarder, alltså 251 miljarder kronor i stället för 269. Premien föll från 22 till 14 procent och aktiedelen tappade drygt nio procent, enligt Dagens PS beräkning.
Styrelsen vänder sig mot aktiedelen, som ger ägarna del i verksamheter med högre risk än Northern Stars egna gruvor, enligt RTT News.
Den andra invändningen gäller tidpunkten
Guldet toppade i januari på 5 608 dollar per uns, cirka 55 500 kronor, och handlades på måndagen den 28 september 2026 till 4 223 dollar eller 41 800 kronor, enligt Trading Economics. Det är knappt 25 procent under toppen.
Budet kom innan den nya kvarnen i Fimiston tagits i drift, och bolaget leds av en tillförordnad vd sedan augusti i väntan på Suresh Vadnagra, enligt Northern Star.
Fonden Elliott anmälde i augusti ett ekonomiskt intresse på 5,6 procent och krävde en genomgång av verksamheten. Två ledamöter som fonden föreslagit tillträder den 1 oktober, enligt Kalkine.
Centralbankerna köper samtidigt vidare, och guld har gått om amerikanska statsobligationer som deras största reservtillgång, skriver Realtid.
I Sverige är guldet en biprodukt
Northern Star sänkte i mars prognosen för räkenskapsåret till över 1,5 miljoner uns, närmare 47 ton, rapporterar Mining Weekly. Sverige producerade 7 ton guld år 2025. Det är drygt två promille av världsproduktionen, mest som biprodukt ur kopparbrytningen i Aitik, enligt SGU.
Björkdal utanför Skellefteå, där guld är huvudprodukt, ägs av australiska Alkane Resources.
PS analys: Gold Fields vill inte binda kontanter till dagens guldpris, och Northern Star vill inte byta gruvor mot aktier som följer samma pris. Vår bedömning är därför att aktien handlas under budets värde. Det är ett tecken på att marknaden inte tror på affären i den här formen. Ett nytt försök måste innehålla mer kontanter.
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