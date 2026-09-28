Northern Star tackade nej till guldjättens 251 miljarder

Den andra invändningen gäller tidpunkten

Guldet toppade i januari på 5 608 dollar per uns, cirka 55 500 kronor, och handlades på måndagen den 28 september 2026 till 4 223 dollar eller 41 800 kronor, enligt Trading Economics. Det är knappt 25 procent under toppen.

Budet kom innan den nya kvarnen i Fimiston tagits i drift, och bolaget leds av en tillförordnad vd sedan augusti i väntan på Suresh Vadnagra, enligt Northern Star.

Fonden Elliott anmälde i augusti ett ekonomiskt intresse på 5,6 procent och krävde en genomgång av verksamheten. Två ledamöter som fonden föreslagit tillträder den 1 oktober, enligt Kalkine.

Centralbankerna köper samtidigt vidare, och guld har gått om amerikanska statsobligationer som deras största reservtillgång, skriver Realtid.

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I Sverige är guldet en biprodukt

Northern Star sänkte i mars prognosen för räkenskapsåret till över 1,5 miljoner uns, närmare 47 ton, rapporterar Mining Weekly. Sverige producerade 7 ton guld år 2025. Det är drygt två promille av världsproduktionen, mest som biprodukt ur kopparbrytningen i Aitik, enligt SGU.

Björkdal utanför Skellefteå, där guld är huvudprodukt, ägs av australiska Alkane Resources.

PS analys: Gold Fields vill inte binda kontanter till dagens guldpris, och Northern Star vill inte byta gruvor mot aktier som följer samma pris. Vår bedömning är därför att aktien handlas under budets värde. Det är ett tecken på att marknaden inte tror på affären i den här formen. Ett nytt försök måste innehålla mer kontanter.

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