Att satsa på öppna marknader och världsvida värdekedjor var ett framgångsrecept för Tyskland. Men nu har allt ställts upp och ned.
Tyskland satsade på öppenhet – nu har det blivit en svaghet
Tyskland har länge varit en förespråkare av att integrerera sig i världsekonomin och inte isolera sig.
Det drev under nära två decennier landets tillväxt och exportframgångar då tyska industriföretag drog nytta av en snabbt växande kinesisk marknad.
Men nu har just denna styrka vänts till en svaghet.
Har blivit mer sårbart
I dag konkurrerar kinesiska bolag i stället med tyska tillverkare, både på hemmamarknaden och internationellt.
Kinesiska produkter tar marknadsandelar inom flera industrisegment samtidigt som tyska exportföretag möter hårdare konkurrens i tredje land.
Samtidigt har de senaste årens geopolitiska utveckling gjort Tyskland mer sårbart.
Kinas exportrestriktioner på sällsynta jordartsmetaller har skapat problem för industrin, medan USA begränsningar av exporten av avancerad AI-teknik har satt europeiska företag i ett sämre konkurrensläge.
Försöker stimulera ekonomin
Därtill har stigande energipriser, till följd av kriget med Iran, och amerikanska tullar ytterligare försämrat förutsättningarna.
Förbundskansler Friedrich Merz regering har försökt stimulera ekonomin genom skattelättnader för företag, lägre energikostnader och ökade satsningar på försvar och infrastruktur.
Regeringen har även beslutat att successivt höja pensionsåldern från 67 till 70 år. Åtgärderna har dock ännu inte gett något tydligt genomslag.
Samtidigt pekar flera indikatorer på en svag utveckling. Investeringarna har minskat sedan 2020, medan de ökat i flera andra stora euroländer.
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Färre jobb inom industrin
Antalet industrijobb har fallit till den lägsta nivån på ett decennium, vilket ökat oron för att Tyskland håller på att tappa sin konkurrenskraft.
Företrädare för näringslivet lyfter framför allt fram den omfattande byråkratin som ett hinder för investeringar och expansion. Krav på regelförenklingar och en mer flexibel arbetsmarknad har därför blivit allt vanligare.
Ekonomer menar samtidigt att strukturella reformer inte längre är tillräckliga.
För att minska beroendet av andra länder behöver Tyskland säkra tillgången till kritiska råvaror, stärka finansieringen av snabbväxande teknikföretag och bygga upp en starkare europeisk kapacitet inom artificiell intelligens.
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