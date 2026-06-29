Tyskland satsade på öppenhet – nu har det blivit en svaghet

Försöker stimulera ekonomin

Därtill har stigande energipriser, till följd av kriget med Iran, och amerikanska tullar ytterligare försämrat förutsättningarna.

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Förbundskansler Friedrich Merz regering har försökt stimulera ekonomin genom skattelättnader för företag, lägre energikostnader och ökade satsningar på försvar och infrastruktur.

Regeringen har även beslutat att successivt höja pensionsåldern från 67 till 70 år. Åtgärderna har dock ännu inte gett något tydligt genomslag.

Samtidigt pekar flera indikatorer på en svag utveckling. Investeringarna har minskat sedan 2020, medan de ökat i flera andra stora euroländer.

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Färre jobb inom industrin

Antalet industrijobb har fallit till den lägsta nivån på ett decennium, vilket ökat oron för att Tyskland håller på att tappa sin konkurrenskraft.

Företrädare för näringslivet lyfter framför allt fram den omfattande byråkratin som ett hinder för investeringar och expansion. Krav på regelförenklingar och en mer flexibel arbetsmarknad har därför blivit allt vanligare.

Ekonomer menar samtidigt att strukturella reformer inte längre är tillräckliga.

För att minska beroendet av andra länder behöver Tyskland säkra tillgången till kritiska råvaror, stärka finansieringen av snabbväxande teknikföretag och bygga upp en starkare europeisk kapacitet inom artificiell intelligens.

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