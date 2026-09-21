Batteribolaget går som tåget – kan ändå sparka 300 anställda

260 av de berörda arbetar i Finland och 27 i Tyskland. För dem kan de påbörjade förhandlingarna innebära ändrade arbetsuppgifter, flyttad arbetsplats eller uppsägning.

Beskedet kommer trots att Ioncor redovisar starka siffror, skriver finska Tekniika och Talous.

Kraftigt bättre resultat

Under årets första sex månader uppgick nettoomsättningen till omkring 1,18 miljarder kronor och rörelseresultatet landade på drygt 165 miljoner kronor, vilket markerar en stor ökning mot fjolårets första två kvartal: Omkring 15 miljoner kronor.

Enligt bolagets egna rapporter har dock personalstyrkan minskat kraftigt. Vid slutet av juni 2026 hade Ioncor 862 anställda, 222 färre än ett år tidigare. Nu väntar alltså ytterligare neddragningar när bolaget försöker ställa om verksamheten.

Flera stora kontraktstillverkningsprogram närmar sig nämligen sitt slut, och kostnadstrycket ökar från konkurrenter utanför Europa. Bolaget vill därför gå från att huvudsakligen vara kontraktstillverkare till att ha en mer balanserad verksamhet med större fokus på egna batteriprodukter.