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Industri

Batteribolaget går som tåget – kan ändå sparka 300 anställda

Ioncors fabrik samt en arbetare på sin post.
Finska Ioncor ökar vinsterna, men ser behovet av att göra sig av med stora delar av arbetskraften på grund av att kundkontrakt löper ut. Bilder: Ioncor.

Finska Ioncor har lyft lönsamheten kraftigt under året. Ändå inleder batteritillverkaren nu förhandlingar som kan innebära sparken för 287 anställda.

Det finländska batteribolaget Ioncor går igenom en omfattande omställning. Hela personalstyrkan på omkring 830 personer omfattas av de nya förhandlingarna men främst är det 287 anställda som befinner sig under lupp.

260 av de berörda arbetar i Finland och 27 i Tyskland. För dem kan de påbörjade förhandlingarna innebära ändrade arbetsuppgifter, flyttad arbetsplats eller uppsägning.

Beskedet kommer trots att Ioncor redovisar starka siffror, skriver finska Tekniika och Talous.

Kraftigt bättre resultat

Under årets första sex månader uppgick nettoomsättningen till omkring 1,18 miljarder kronor och rörelseresultatet landade på drygt 165 miljoner kronor, vilket markerar en stor ökning mot fjolårets första två kvartal: Omkring 15 miljoner kronor.

Enligt bolagets egna rapporter har dock personalstyrkan minskat kraftigt. Vid slutet av juni 2026 hade Ioncor 862 anställda, 222 färre än ett år tidigare. Nu väntar alltså ytterligare neddragningar när bolaget försöker ställa om verksamheten.

Flera stora kontraktstillverkningsprogram närmar sig nämligen sitt slut, och kostnadstrycket ökar från konkurrenter utanför Europa. Bolaget vill därför gå från att huvudsakligen vara kontraktstillverkare till att ha en mer balanserad verksamhet med större fokus på egna batteriprodukter.

Leverantör till Volvo och Mercedes

Ioncor har under de senaste åren utvecklat egna batterisystem för bland annat bussar, lastbilar och arbetsmaskiner. Bolaget uppger att mer än tre miljoner batterisystem har levererats sedan 2019.

Tidigare har verksamheten levererat batterier till välkända bilmärken: Bland annat Volvo Cars och Mercedes-Benz. Till Volvo levererade man tidigare högspänningsbatterierna för plug-in-versionerna av S60, V60, XC60, S90, V90 och XC90. I dagsläget är man mer förtegna kring sin kundbas.

Bilindustrin är fortfarande viktig för Ioncor – och står för ungefär 90 procent av försäljningen, men strategin framåt är att bredda utbudet mot tunga fordon, jordbruk, byggsektorn, gruvindustrin och skogsbruk.

I september 2025 fick Ioncor nya ägare. Statliga Finnish Minerals Group blev majoritetsägare med 70 procent, medan Varma äger 16 procent och Pontos 14 procent. I och med detta sparkades den kinesiska batteritillverkaren CATL ut ur bolagsstrukturen. Innan dess var Ioncor en del av Valmet Automotive.

Skälet angavs vara CATL:s kopplingar till kinesiska staten, vilket inte ansågs lämpligt när bolaget skulle ge sig in som leverantör i finska försvaret.

”Vi får nya stödpelare för vår verksamhet och samtidigt skapar vi större inhemsk produktionskapacitet i Finland, bland annat för försvarssektorn och försörjningsberedskapen”, kommenterade den tidigare ägaren Valmet Automotives vd Pasi Rannus i ett pressmeddelande då.

Läs mer: Staten köper ut kinesiskt bolag

Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

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