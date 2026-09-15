Tio Boeing- och Airbusplan skrotas – delar säljs för miljarder

Ett plan ger upp till 1 400 delar

Varje A320neo ger mellan 1 200 och 1 400 användbara komponenter, och åtta nedmonteringar har gett AerFin över 9 000 eftertraktade delar, enligt Aviation A2Z.

Restvärdet för ett färdigflyget A320neo överstiger 22 miljoner dollar, motsvarande cirka 211 miljoner kronor, enligt värderingsfirman IBA. Fördelat på i snitt 1 300 delar blir det i drygt 160 000 kronor per komponent, enligt vår beräkning.

Räknat på tio plan och samma restvärde landar årets nedmonteringar på över två miljarder kronor i delar. Siffran är ett överslag, eftersom värdet varierar mellan olika typer av flygplan och motorer.

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Verkstäderna hinner inte med

Bakgrunden är bristen på nya delar. Efter problemen med Pratt & Whitneys GTF-motorer har över 1 000 motorer tvingats in för kontroll, samtidigt som nya och redan levererade flygplan slåss om samma komponenter, enligt Realtid.

För nya motorer är verkstadstiderna över 150 procent längre än före pandemin, och mot slutet av decenniet väntas efterfrågan på underhåll överstiga kapaciteten med mer än 17 procent, enligt Bain, som vi tidigare rapporterat om.

PS analys

Det som ser ut som slöseri är egentligen en lönsamhetskalkyl. När en begagnad motor går att få fram på veckor medan en ny tar år, blir ett treårigt flygplan mer användbart som dellager än i luften.

För resenären märks det inte som trasiga plan, utan som plan som står stilla. Ett flygplan utan motor flyger inte, och med över 1 000 motorer inne för kontroll räcker inte reservmotorerna till alla.

Nedmonteringarna säger inget om planens kvalitet, utan säger snarare något om att leveranskedjorna ännu inte har hämtat sig. Färre tillgängliga plan under lång tid börjar speglas i biljettpriserna, och den effekten ser vi nu.

Bristen på tillgängliga platser gör att flygbolagen håller priserna uppe trots billigare bränsle, och förseningarna i flygplansleveranserna bromsar kapaciteten. Med fulla plan har bolagen utrymme att hålla priserna uppe även efter sommaren, enligt Realtid.

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