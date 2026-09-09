Ett av världens dyraste hangarfartyg börjar nu bli klart efter 11 år och 8 månader på varvet. Vi går igenom ett liknande svenskt försvarsprojekt och hur kunderna ställer sig till förseningarna.
Marina försvarsprojekten som tar över tio år att slutföra
Det amerikanska hangarfartyget John F. Kennedy lämnade varvet i Newport News den 12 augusti, rapporterar Naval Technology. Den 15 augusti meddelade varvet att provturerna hade klarats, enligt Slashgear.
Kölen lades i juli 2015 och stålet började skäras i februari 2011. Leveransen är nu planerad till mars 2027.
Priset och tidplanen har justerats flera gånger
Marinens budgetunderlag för räkenskapsåret 2026 anger den totala anskaffningskostnaden till 13 196 miljoner dollar, enligt kongressens utredningstjänst CRS. Det blir ungefär 127 miljarder i svenska kronor.
Den beräkningen har nått nya höjder om och om igen, så till den grad att det har börjat kallas för världens dyraste hangarfartyg. I budgeten för år 2019 låg den på 11,3 miljarder dollar och i budgeten för år 2024 låg den på 12,7 miljarder. Det skiljer alltså 2,1 miljarder dollar, eller nästan 20 miljarder kronor.
Kongressens kostnadstak har samtidigt höjts. I augusti 2023 meddelade ministern för marinen att taket för Kennedy höjdes med 236 miljoner till 12 936 miljoner dollar, enligt CRS. Skälet var att arbetet flyttades från perioden efter leverans in i byggfasen, så att fartyget skulle levereras mer färdigt.
Enligt budgetplanen för räkenskapsåret 2025 skulle fartyget ha levererats i juli det året. Förseningarna beror på landningssystemet Advanced Arresting Gear och på vapenhissarna, där sju av elva var klara när provturerna inleddes.
Samma mönster finns i svenska ubåtsprogrammet
FMV beställde 2015 två A26-ubåtar av Blekingeklass från Saab, som året innan förvärvat Kockums och påbörjat en modernisering av varvet, enligt myndigheten. Prislappen var 8,6 miljarder kronor och leveranserna skulle ske under perioden 2022 till 2024, enligt Ny Teknik.
I augusti 2021 tecknades ett uppdaterat kontrakt. Leveranserna justerades till 2027 och 2028 och kontraktssumman till cirka 14 miljarder, en summa som även rymde tilläggsbeställningar av verkanssystem, integration av Torped 47 och fler reservdelar.
FMV förklarar utvecklingen med projektets natur. Fredrik Lindén, chef för verksamhetsområde marinmateriel, sa enligt Officerstidningen:
Att ta fram och bygga en helt ny ubåtsklass är ett väldigt komplext projekt och förenat med ekonomiska och tekniska risker.
Patric Hjorth, då chef för verksamhetsområde Marin vid FMV, sade att:
Varvets skick överskattades vid förvärvet 2014.
Han angav förseningar i utvecklingsarbetet och tilläggsbeställningarna som de andra skälen till både den längre tiden och den högre kostnaden.
I oktober 2025 justerades leveranserna på nytt, till 2031 och 2033, och kontraktssumman till 25 miljarder kronor. Fredrik Lindén, som nu leder verksamhetsområdet, framhöll att tillverkningen har kommit så långt att riskerna ligger på en betydligt lägre nivå och att det nya kontraktet har ett fast takpris, enligt Officerstidningen.
Per Olsson, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, uttalande sig på samma linje till SVT i mars 2025, och sade:
Även om det inte är bra är det ganska vanligt att den här typen av dyra, avancerade projekt drar ut på tiden.
Kunderna finns kvar
Tidplanen må vara lång och förlängas, men det har inte avskräckt köparna.
Den 29 juni tecknade Saab avtal med den polska upphandlingsmyndigheten om tre A26-ubåtar med vapen-, utbildnings- och supportpaket, till ett ordervärde kring 47 miljarder kronor och slutleverans 2038, enligt Saabs pressmeddelande.
Dagens PS granskade affären samma dag och konstaterade att ordern var dubbelt så stor som marknaden räknat med.
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