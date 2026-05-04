Geopolitisk oro och investerarnas jakt på trygghet driver en kraftig ökning i guld globalt. Guldmarknaden har gått in i en ny fas.
Guldmarknaden går in i ny tillväxtfas
Under årets första kvartal steg värdet av den globala efterfrågan med hela 74 procent, enligt nya siffror.
Bakom uppgången ligger en kombination av stigande priser och ett tydligt skifte i investerarnas beteende.
När osäkerheten ökar söker kapitalet skydd. Och få tillgångar uppfattas som lika stabila som guld. Utvecklingen visar samtidigt hur volatil guldmarknaden har blivit.
I en tidigare analys framgår att guldpriset nyligen föll med nära 15 procent under en enskild månad, den kraftigaste nedgången sedan finanskrisen 2008.
Det understryker en central paradox.
Samtidigt som efterfrågan och värdet rusar i osäkra tider, kan marknaden snabbt vända när kapital söker sig till andra tillgångar som dollarn.
Asien driver efterfrågan
Den starkaste drivkraften kommer från Asien. Särskilt i Kina har privata investerare ökat sina köp kraftigt, i takt med att ekonomiska och geopolitiska risker växt.
Efterfrågan på guldtackor och mynt steg med 42 procent globalt, med Kina som tydlig motor. “Investerare lockas av guldets roll som säker hamn i osäkra tider”, framgår i analyser av utvecklingen.
Även marknader som Indien, Japan och Sydkorea bidrar till uppgången, vilket markerar en bred regional trend.
Centralbanker fortsätter köpa
Samtidigt fortsätter centralbanker att stärka sina reserver. Under kvartalet ökade de globala guldtillgångarna med 244 ton, över både föregående kvartal och femårssnittet.
Det visar att guldets roll som strategisk tillgång är intakt.
“Guld behåller sin attraktionskraft som reservtillgång trots geopolitisk osäkerhet”, konstateras i rapporter från marknaden.
Det är en signal till investerare om att guld inte bara är en tillfällig trend.
Smycken tappar – men värdet stiger
En intressant kontrast syns i smyckesmarknaden. Volymen sjönk med 23 procent, pressad av de höga priserna.
Samtidigt ökade det totala värdet. Det tyder på att konsumenter är beredda att betala mer, trots minskade volymer.
Delar av efterfrågan har också flyttats från smycken till investeringar, särskilt i Asien där guld ofta fungerar som sparform.
Ett marknadsskifte
Sammantaget pekar utvecklingen mot en förändrad marknad. Guld blir i allt större utsträckning ett finansiellt instrument snarare än en konsumtionsvara.
När räntor, inflation och geopolitik skapar osäkerhet flyttas kapitalet.
Frågan framåt är hur länge trenden håller. Men just nu är signalen tydlig.
Guldets roll i det globala finanssystemet stärks.
