Guldmarknaden går in i ny tillväxtfas

När osäkerheten ökar söker kapitalet skydd. Och få tillgångar uppfattas som lika stabila som guld. Utvecklingen visar samtidigt hur volatil guldmarknaden har blivit.

I en tidigare analys framgår att guldpriset nyligen föll med nära 15 procent under en enskild månad, den kraftigaste nedgången sedan finanskrisen 2008.

Det understryker en central paradox.

Samtidigt som efterfrågan och värdet rusar i osäkra tider, kan marknaden snabbt vända när kapital söker sig till andra tillgångar som dollarn.

Asien driver efterfrågan

Den starkaste drivkraften kommer från Asien. Särskilt i Kina har privata investerare ökat sina köp kraftigt, i takt med att ekonomiska och geopolitiska risker växt.

Efterfrågan på guldtackor och mynt steg med 42 procent globalt, med Kina som tydlig motor. “Investerare lockas av guldets roll som säker hamn i osäkra tider”, framgår i analyser av utvecklingen.

Även marknader som Indien, Japan och Sydkorea bidrar till uppgången, vilket markerar en bred regional trend.