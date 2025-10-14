Handel är som vatten. Kommer det hinder så tar den sig runt det. Med de orden hävdar IMF-chefen att hoten mot världshandeln är överdrivna.
IMF-chefen: "Farorna för handeln överdrivna"
Den hela tiden upptrappade handelskonflikten mellan USA och Kina gör investerare oroliga. Allt fler befarar att konflikten markerar slutet på det globala samarbete vi sett inom handeln.
Senast kallade Donald Trump Kinas nya exportkontroller ”extremt aggressiva” och ”fientliga” och hotade med en repressalietull på 100 procent.
Även om han senare försökte ta tillbaka sina egna uttalanden för att lugna marknaden, ökar hela tiden oron.
Trots Trumps löften – kolfiasko skakar USA. Dagens PS
”Tar sig förbi hinder”
Det behöver den inte göra menar nu IMF:s, Internationella valutafonden, chef Kristalina Georgieva.
”Handel är som vatten, du lägger upp ett hinder och det går runt det”, säger hon hos Fortune.
Farhågorna för handelns död är överdrivna, är hennes entydiga besked.
”Ärligt talat är det här med att handeln är död fullständigt överdrivet”, säger Georgieva till Fortune i samband med ett tal på toppmötet Most Powerful Women 2025.
Hon konstaterar visserligen att världen blir ”dimmigare” och mer osäker, men hävdar att vi måste försöka få till ett samarbete.
”Vi sitter i den här stora båten. Det är ett grovt hav. Vi ror bättre tillsammans”, summerar hon och fortsätter i sina vattenbaserade liknelser.
Kinas handel ökar trots tullar
Georgieva påpekar att efter att USA införde sina tullar tidigare i år, har till och med Kina gynnats av att diversifiera sin handel.
Den totala exporten från Kina ökade med 8,3 procent i september, största ökningen i år, tack vare stark handelstillväxt med EU, exemplifierar IMF-chefen.
Kinas leveranser till USA minskade samma månad med 27 procent, därmed markerande ett halvår av tvåsiffriga handelsnedgångar, enligt General Administration of Customs.
Men för företagsledare finns ändå positiva möjligheter så länge de är villiga att ”spänna fast sig”, säger Georgieva.
Privata sektorn ”flexibel”
“Goda nyheter för världen. Den privata sektorn är mer flexibel och mer anpassningsbar”, säger hon.
”Under de senaste åren har vi, i många länder där det funnits en stor statlig närvaro i ekonomin, sett fler privata initiativ. Och i denna tid av starka vindar är företagsledare ett ankare för stabilitet eftersom man anpassar sig, man bara fortsätter att göra det”.
Fredagens börsras bara “ett stort missförstånd” mellan Trump och Xi? Dagens PS
Kina om Trumps nya tullhot: ”dubbelmoral”. E55
