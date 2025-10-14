IMF-chefen: "Farorna för handeln överdrivna"

Den hela tiden upptrappade handelskonflikten mellan USA och Kina gör investerare oroliga. Allt fler befarar att konflikten markerar slutet på det globala samarbete vi sett inom handeln.

Senast kallade Donald Trump Kinas nya exportkontroller ”extremt aggressiva” och ”fientliga” och hotade med en repressalietull på 100 procent.

Även om han senare försökte ta tillbaka sina egna uttalanden för att lugna marknaden, ökar hela tiden oron.

”Tar sig förbi hinder”

Det behöver den inte göra menar nu IMF:s, Internationella valutafonden, chef Kristalina Georgieva.

”Handel är som vatten, du lägger upp ett hinder och det går runt det”, säger hon hos Fortune.

Farhågorna för handelns död är överdrivna, är hennes entydiga besked.

”Ärligt talat är det här med att handeln är död fullständigt överdrivet”, säger Georgieva till Fortune i samband med ett tal på toppmötet Most Powerful Women 2025.

Hon konstaterar visserligen att världen blir ”dimmigare” och mer osäker, men hävdar att vi måste försöka få till ett samarbete.

”Vi sitter i den här stora båten. Det är ett grovt hav. Vi ror bättre tillsammans”, summerar hon och fortsätter i sina vattenbaserade liknelser.

