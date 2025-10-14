Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

IMF-chefen: "Farorna för handeln överdrivna"

IMF tonar ner farorna för världshandeln
Kanadas premiärminister Mark Carney och IMF-chefen Kristalina Georgieva hos FN i september. IMF-chefen tonar ner farorna för världshandeln. (Foto: Sean Kilpatrick/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 14 okt. 2025Publicerad: 14 okt. 2025

Handel är som vatten. Kommer det hinder så tar den sig runt det. Med de orden hävdar IMF-chefen att hoten mot världshandeln är överdrivna.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Den hela tiden upptrappade handelskonflikten mellan USA och Kina gör investerare oroliga. Allt fler befarar att konflikten markerar slutet på det globala samarbete vi sett inom handeln.

Senast kallade Donald Trump Kinas nya exportkontroller ”extremt aggressiva” och ”fientliga” och hotade med en repressalietull på 100 procent.

Även om han senare försökte ta tillbaka sina egna uttalanden för att lugna marknaden, ökar hela tiden oron.

Trots Trumps löften – kolfiasko skakar USA. Dagens PS

”Tar sig förbi hinder”

Det behöver den inte göra menar nu IMF:s, Internationella valutafonden, chef Kristalina Georgieva.

”Handel är som vatten, du lägger upp ett hinder och det går runt det”, säger hon hos Fortune.

Farhågorna för handelns död är överdrivna, är hennes entydiga besked.

”Ärligt talat är det här med att handeln är död fullständigt överdrivet”, säger Georgieva till Fortune i samband med ett tal på toppmötet Most Powerful Women 2025.

ANNONS

Hon konstaterar visserligen att världen blir ”dimmigare” och mer osäker, men hävdar att vi måste försöka få till ett samarbete.

”Vi sitter i den här stora båten. Det är ett grovt hav. Vi ror bättre tillsammans”, summerar hon och fortsätter i sina vattenbaserade liknelser.

Varningen till Trump: USA kan få brist på mat. Dagens PS

Protest i Seoul mot USA:s tullar. En Donald Trump-figur får hålla en IMF-skylt, men IMF tonar i stället ned farorna för världshandeln kraftigt. (Foto: Ahn Young-joon/AP-TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Kinas handel ökar trots tullar

Georgieva påpekar att efter att USA införde sina tullar tidigare i år, har till och med Kina gynnats av att diversifiera sin handel.

Den totala exporten från Kina ökade med 8,3 procent i september, största ökningen i år, tack vare stark handelstillväxt med EU, exemplifierar IMF-chefen.

Kinas leveranser till USA minskade samma månad med 27 procent, därmed markerande ett halvår av tvåsiffriga handelsnedgångar, enligt General Administration of Customs.

Men för företagsledare finns ändå positiva möjligheter så länge de är villiga att ”spänna fast sig”, säger Georgieva.

ANNONS

Privata sektorn ”flexibel”

“Goda nyheter för världen. Den privata sektorn är mer flexibel och mer anpassningsbar”, säger hon.

”Under de senaste åren har vi, i många länder där det funnits en stor statlig närvaro i ekonomin, sett fler privata initiativ. Och i denna tid av starka vindar är företagsledare ett ankare för stabilitet eftersom man anpassar sig, man bara fortsätter att göra det”.

Fredagens börsras bara “ett stort missförstånd” mellan Trump och Xi? Dagens PS

Kina om Trumps nya tullhot: ”dubbelmoral”. E55

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EUHandelstullarIMFKinaUSA
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS