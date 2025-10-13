Fredagens börsras bara "ett stort missförstånd" mellan Trump och Xi?

Men nu ser börserna ut att studsa upp igen och kanske var fredagens eskalering egentligen bara ett missförstånd mellan de två stormakternas presidenter?

Ras för både börser och krypto

Det spekulerar i alla fall det amerikanske finansnyhetsbrevet The Kobeissi Letter i med över en miljon följare på X.

Det var mot slutet av handelsveckan sent på fredagskvällen som ett rejält börsras satte igång på de amerikanske marknaderna som fortfarande var öppna.

Sämst av alla index gick Nasdaq 100 som sjönk hela 3,49 procent. Även kryptovalutorna fick sig en rejäl smäll och tappade flera månaders uppgång på bara några timmar.

Bakgrunden till fredagens börsras var som sagt förnyat bränsle i handelskriget mellan USA och Kina.