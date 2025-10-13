De amerikanske börserna upplevde i fredags sitt största börsras på en enskild dag sedan tullkaoset i april. Detta sedan president Trump hotat med nya skyhöga tullar mot Kina som svar på skärpta exportregler.
Fredagens börsras bara "ett stort missförstånd" mellan Trump och Xi?
Men nu ser börserna ut att studsa upp igen och kanske var fredagens eskalering egentligen bara ett missförstånd mellan de två stormakternas presidenter?
Läs även: Svenska börsjätten duckar tullar – storsatsar i USA – Dagens PS
Ras för både börser och krypto
Det spekulerar i alla fall det amerikanske finansnyhetsbrevet The Kobeissi Letter i med över en miljon följare på X.
Det var mot slutet av handelsveckan sent på fredagskvällen som ett rejält börsras satte igång på de amerikanske marknaderna som fortfarande var öppna.
Sämst av alla index gick Nasdaq 100 som sjönk hela 3,49 procent. Även kryptovalutorna fick sig en rejäl smäll och tappade flera månaders uppgång på bara några timmar.
Bakgrunden till fredagens börsras var som sagt förnyat bränsle i handelskriget mellan USA och Kina.
En fördröjd reaktion på en “icke-nyhet”?
Men i ett inlägg på söndagskvällen svenska tid skriver det amerikanske nyhetsbrevet att;
“Hela tullkraschen den 10 oktober kan ha varit ett enda stort missförstånd mellan Trump och Xi.”
Trumps nya hot sänker börsen
Trump hotar med ”ytterligare 100 procent tull” på kinesiska varor i november. Handelskriget fortsätter att eskalera.
Börsraset ska ha utlösts av en reaktion på ett utspel från Kina som kom över ett dygn innan USA:s respons.
“Nyheten om Kinas exportkontroller på sällsynta jordartsmetaller kom ut den 9 oktober omkring klockan 08.30 östkusttid – 26 timmar innan Trump skrev om det. Detta var en icke-nyhet fram till dess att president Trump lade upp sitt inlägg mer än ett dygn senare”, förklarar The Kobeissie Letters analytiker.
Inget börsras vad det verkar i Europa
Under helgen ska konflikten, eller missförståndet om man så vill, ha så sakta börjat mjukna;
“I går kväll publicerade Kina ett uttalande som förtydligade deras ”exportkontroller” på sällsynta jordartsmetaller. I sitt svar sa Kina att de nya kontrollerna inte är ett fullständigt exportförbud, och att ansökningar som ”uppfyller reglerna” kommer att godkännas”, rapporterar The Kobeissi Letter.
Trumps skrev å sin sida på social truth under söndagen svensk tid;
“Bekymra er inte för Kina. Den högt respekterande president Xi hade bara “ett bad moment””.
Hela fredagens börsras ser nu ut att ha raderats enligt de amerikanska terminerna och även i Sverige och Europa ser det ut att bli en öppning uppåt snarare än ras på måndagsmorgonen.
Läs även: Trump bryter med Xi – världsekonomin skakar – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
