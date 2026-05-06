Hybridhjälten siktar på helelektriskt?

Men samtidigt som vi rapporterar om att hybrida tjänstebilar knappt kör en tredjedel av sina sträckor på el, kommer också rapporter om att Toyota – som tills nu varit en slags hjälte på hybridsidan – börjar ställa om mot att bli en helelektrisk tillverkare.

Marknaden svagare än väntat, Toyota gasar

Flera stora märken har dragit tillbaka storslagna försäljningsmål för elbilar, marknaden går framåt men inte så starkt som man hoppats på. I USA har man till och med börjat fundera på att styra om produktionen i fabrikerna som bygger batterier till elbilar, till att istället producera större energilagringslösningar.

Men Toyota gasar på. Siffrorna hittills i år innebär en fördubbling av antal elbilar sålda jämfört med förra året. Analytiker menar att tillverkarens nya helelektriska modeller markerar starten för ett skifte, bort från förbrännings- och hybridbilar.

”Vi tror att 2026 kommer att bli startpunkten för Toyotas fullständiga övergång till eldrift”, säger Masahiro Akita, analytiker på Bernstein.

Enligt Financial Times meddelade konkurrenten Nissan nyligen att man skrotar planerna på att investera drygt fem miljarder i en fabrik i Mississippi, USA, som skulle bygga två nya el-modeller.

Toyota däremot, de går framåt med en investering på cirka åtta miljarder i Kentucky, också USA, för att göra fabriken där redo att bygga elbilar.

De flesta globala biltillverkare har “ställt in eller dragit ned sina elbilsmål och redovisat stora förluster”, säger Akita. “Å andra sidan håller Toyota, som tidigare kritiserades som den största eftersläntraren inom området, nu på att skala upp sin satsning på elbilar.”

Långt kvar till prispallen

Det gedigna skuttet i Toyotas elbilsförsäljning är dock långt ifrån tillräckligt för att peta storspelarna från sina ledande positioner. Jämfört med Tesla och Volkswagen motsvarar Toyotas EV-siffror för en femtedel, respektive knappt hälften, av vad jättarna sålt.

Fortfarande hybrider i pipeline

Den som räknar med ett snabbt skifte blir dock besviken. Nya Toyota Yaris, som presenterades nyligen, ska lanseras 2028 – och då både som hybrid och helelektrisk.