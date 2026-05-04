Kina tar över hamnar – väcker oro i väst

Det handlar om striden om hamnar, driven av oro för Kinas växande inflytande över världens leveranskedjor.

Investeringarna i hamninfrastruktur väntas öka kraftigt de kommande åren, när både stater och företag försöker säkra tillgången till strategiska handelsvägar.

Stor del av handeln sker till sjöss

I centrum står bland annat grekiska Pireus hamn, där kinesiska COSCO är majoritetsägare. Hamnen har utvecklats till en av Europas viktigaste knutpunkter för godstransporter.

Samtidigt satsar USA och andra aktörer på alternativa hamnar i regionen, vilket speglar en bredare geopolitisk rivalitet.

Bakgrunden är att omkring 80 procent av världshandeln transporteras sjövägen. Störningar som pandemin och konflikter i Mellanöstern har visat hur sårbara dessa flöden är.

Kontroll över hamnar och trånga passager har därmed blivit en säkerhetspolitisk fråga, inte bara en ekonomisk, skriver The Economist.