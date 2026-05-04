Kampen om hamnarna hårdnar. Kina får allt mer inflytande, något som får västländer att börja oroa sig för riskerna.
Kina tar över hamnar – väcker oro i väst
Det pågår flera globala kapplöpningar just nu. Men även om AI-racet och kampen om att nå ut i rymden får mest uppmärksamhet finns det en annan viktig kapplöpning.
Det handlar om striden om hamnar, driven av oro för Kinas växande inflytande över världens leveranskedjor.
Investeringarna i hamninfrastruktur väntas öka kraftigt de kommande åren, när både stater och företag försöker säkra tillgången till strategiska handelsvägar.
Stor del av handeln sker till sjöss
I centrum står bland annat grekiska Pireus hamn, där kinesiska COSCO är majoritetsägare. Hamnen har utvecklats till en av Europas viktigaste knutpunkter för godstransporter.
Samtidigt satsar USA och andra aktörer på alternativa hamnar i regionen, vilket speglar en bredare geopolitisk rivalitet.
Bakgrunden är att omkring 80 procent av världshandeln transporteras sjövägen. Störningar som pandemin och konflikter i Mellanöstern har visat hur sårbara dessa flöden är.
Kontroll över hamnar och trånga passager har därmed blivit en säkerhetspolitisk fråga, inte bara en ekonomisk, skriver The Economist.
Har byggt upp ett stort nätverk
Kinesiska bolag har på kort tid byggt upp ett omfattande globalt nätverk med investeringar i ett stort antal hamnar. Särskilt fokus ligger på strategiska passager som Suezkanalen och Hormuzsundet.
Detta har väckt oro i väst, där man befarar att Kina kan påverka handelsflöden och prioritera egna intressen.
Samtidigt svarar andra aktörer med egna satsningar. Rederier och investerare i Europa, USA och Asien har lanserat projekt värda stora belopp för att bygga ut terminaler och stärka logistikkedjor.
Även regeringar driver på utvecklingen för att minska beroendet av enskilda aktörer.
Har stridits om hamnterminaler
Konflikten märks tydligt kring Panamakanalen, där kontrollen över hamnterminaler blivit föremål för politiska och juridiska strider, rapporterar Deutsche Welle.
Frågan har utvecklats till en symbol för den bredare maktkampen mellan USA och Kina.
Trots de omfattande investeringarna finns risker. En snabb utbyggnad kan leda till överkapacitet och pressad lönsamhet.
Blir en geopolitisk fråga
Flera projekt riskerar att konkurrera med varandra i stället för att komplettera varandra, vilket kan skapa ineffektiva handelsmönster, menar experter.
Samtidigt kan ökad konkurrens mellan hamnar på sikt gynna transportköpare genom lägre kostnader och bättre service.
Men utvecklingen innebär också att handel i högre grad kopplas till geopolitik, där val av rutter och hamnar påverkas av politiska hänsyn.
Läs mer: Kinesiskt bolag orsakade miljökastrof – vågar inte protestera. Dagens PS