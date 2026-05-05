Investmentbolaget gick på nit efter nit under förra året och kursen föll rejält. Senaste månaderna har delar av raset återhämtats men Aktiespararna tycker fortfarande att det är köpläge.
Aktiespararna: Bra köpläge i investmentbolaget
”Vi ser tecken på att en botten är nådd och i kombination med en attraktiv substansrabatt om 10 procent finner vi aktien lockande”, skriver organisationens börsexpert Cristofer Andersson.
Yubico ett sorgebarn
2025 var inget bra år för investmentbolaget Bure (börskurs Bure).
Kursen föll med nära 40 procent till följd av att flera av de stora portföljinnehaven underpresterade en efter en.
Mest illa gick det för den tidigare börsraketen Yubico (börskurs Yubico), det tredje största innehavet, som är ned 91 procent sedan toppen.
Delägare i Silex
”Desto bättre har istället det absolut största innehavet Mycronic, som står för 58,5 procent av substansen, utvecklats” skriver Aktiespararna under vinjetten Veckans Aktie och konstaterar;
”Bolaget tillverkar laserritare för mikrolitografi och är inom flera nischer att betrakta som världsledande”.
Noterbart är också att investmentbolaget även är delägare i det hajpade chip-bolaget Silex som Dagens PS skrivit mycket om och som kommer till Stockholmsbörsen på torsdag.
Investmentbolagets kurs ska upp
Bure handlades som lägst för 192 kronor aktien i februari.
Sedan dess har kursen rusat till 280 kronor i dag. Trots det ser Aktiespararna fortsatt köpläge i investmentbolaget.
”Med utgångspunkt i att vi ser mer med- än motvindar i övriga innehav (än Mycronic) samt att man har goda finanser i kombination med starka ägare och en erfaren ledning anser vi att Bure ska värderas upp”.
297 kronor sätts riktkursen till.
