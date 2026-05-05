Aktiespararna: Bra köpläge i investmentbolaget

Delägare i Silex

”Desto bättre har istället det absolut största innehavet Mycronic, som står för 58,5 procent av substansen, utvecklats” skriver Aktiespararna under vinjetten Veckans Aktie och konstaterar;

”Bolaget tillverkar laserritare för mikrolitografi och är inom flera nischer att betrakta som världsledande”.

Noterbart är också att investmentbolaget även är delägare i det hajpade chip-bolaget Silex som Dagens PS skrivit mycket om och som kommer till Stockholmsbörsen på torsdag.

Investmentbolagets kurs ska upp

Bure handlades som lägst för 192 kronor aktien i februari.

Sedan dess har kursen rusat till 280 kronor i dag. Trots det ser Aktiespararna fortsatt köpläge i investmentbolaget.

”Med utgångspunkt i att vi ser mer med- än motvindar i övriga innehav (än Mycronic) samt att man har goda finanser i kombination med starka ägare och en erfaren ledning anser vi att Bure ska värderas upp”.

297 kronor sätts riktkursen till.

