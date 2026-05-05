Tesla bästsäljare i mars, trots minskat köpsug

Ungefär en tredjedel säger att de inte alls överväger Tesla när det ska köpas ny bil, medan två procent säger att bråket med fackförbundet gjort dem mer intresserade av att köpa en Tesla.

Läs mer: Spännande Tesla-patent ska lösa knarr i kupén

Mars månads mest sålda bil

Men vad köpare säger och vad köpare gör har visat sig vara skilda saker. I mars rapporterades det nämligen att Teslas Model Y var den mest köpta bilen den månaden.

”Det är tydligt att debatten har påverkat hur vissa ser på varumärket Tesla. Samtidigt är det fortfarande ett väldigt efterfrågat märke. Hos oss märker vi ingen minskning i vare sig intresse, antal bud eller försäljningar av begagnade Teslabilar”, säger Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil.

Läs mer: Musks misslyckande kring självkörning – Teslaägare känner sig lurade

I bagaget ligger visserligen redan en tuff tid för det Musk-ägda bolaget.

Nyregistreringarna i Sverige minskade med 67 procent under 2025. Och globalt tappade bolaget positionen som världens största elbilstillverkare till kinesiska BYD, som levererade 2,26 miljoner bilar jämfört med Teslas 1,64 miljoner.

I april kunde vi dock rapportera att Tesla återigen knyckt åt sig kronan från BYD.