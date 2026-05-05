När svenskarna tillfrågas uppger de flesta att man är mindre sugen på att köpa Tesla än tidigare, men försäljningssiffrorna – ja, de berättar en annan historia.
Tesla bästsäljare i mars, trots minskat köpsug
Nästan hälften av tillfrågade i en undersökning som KVDbil presenterar uppger att de blivit mindre sugna på att köpa Tesla-bilar i kölvattnet av bolagets konflikt med IF Metall.
Ungefär en tredjedel säger att de inte alls överväger Tesla när det ska köpas ny bil, medan två procent säger att bråket med fackförbundet gjort dem mer intresserade av att köpa en Tesla.
Mars månads mest sålda bil
Men vad köpare säger och vad köpare gör har visat sig vara skilda saker. I mars rapporterades det nämligen att Teslas Model Y var den mest köpta bilen den månaden.
”Det är tydligt att debatten har påverkat hur vissa ser på varumärket Tesla. Samtidigt är det fortfarande ett väldigt efterfrågat märke. Hos oss märker vi ingen minskning i vare sig intresse, antal bud eller försäljningar av begagnade Teslabilar”, säger Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil.
I bagaget ligger visserligen redan en tuff tid för det Musk-ägda bolaget.
Nyregistreringarna i Sverige minskade med 67 procent under 2025. Och globalt tappade bolaget positionen som världens största elbilstillverkare till kinesiska BYD, som levererade 2,26 miljoner bilar jämfört med Teslas 1,64 miljoner.
I april kunde vi dock rapportera att Tesla återigen knyckt åt sig kronan från BYD.
Stark begagnatmarknad
Också på begagnatsidan köps och säljs Teslor friskt. Enligt undersökningen ökade försäljningen till 23 881 under 2025, från 16 406 året före – en uppgång med 45,6 procent.
Även 2026 har inletts positivt, där första kvartalet visar på över 1 400 fler sålda bilar än samma period i fjol, motsvarande en ökning på 25 procent.
”Tesla har mött både kritik och hårdare konkurrens, samtidigt som man haft färre modellnyheter på senare tid. Ändå ser vi en fortsatt stark efterfrågan, särskilt på andrahandsmarknaden”, säger Daniel Odsberg.
Samma trend i Tyskland
I slutet av april kunde vi rapportera liknande trender för bilmärkets framfart i Tyskland.
Med 7 440 nya privata registreringar mellan januari och mars drar Tesla Model Y ifrån alla konkurrenter med god marginal – inklusive etablerade bästsäljare som VW Golf och Skoda Elroq.
”En exceptionellt hög siffra”, menar fordonsredaktören Sebastian Oppenheimer hos Merkur.