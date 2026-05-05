Amazon öppnar sin logistikjätte för alla företag, inte bara för egna säljare. Det är ett briljant affärsdrag, som dock avslöjar en maktkoncentration som investerare bör granska noga.
Postnords undergång? Amazon startar logistiktjänst
Den 4 maj lanserade Amazon formellt Amazon Supply Chain Services, ASCS. Frakt, lagerhållning, distribution och paketleverans, allt samlat i ett erbjudande riktat mot företag i alla branscher.
Procter & Gamble, 3M, Lands’ End och American Eagle är bland de första kunderna, enligt Amazons officiella pressrelease.
Infrastrukturen bakom tjänsten är imponerande: 80 000 trailers, 24 000 intermodala containrar och över 100 flygplan. Det är kraften i ett företag som har kört det i decennier och nu hyr ut kapaciteten.
Amazons egna ord
Peter Larsen, vice president för Amazon Supply Chain Services, är tydlig med ambitionerna. I samband med lanseringen säger han:
”Amazon tar infrastrukturen, intelligensen och skalan i sina logistiktjänster, beprövade under decennier, och gör dem tillgängliga för företag överallt. Precis som Amazon Web Services gjorde för molntjänster”.
Han fortsätter förklara att deras konkurrensfördel var att erbjuda snabb och pålitlig leverans när ingen annan kunde matcha det. Genom lanseringen av ASCS vill de ge samma kostnadseffektivitet, tillförlitlighet och hastighet som de har byggt för Amazons kunder.
Affärsmässigt nära perfekt
Marginalkostnaden för att ta in externa kunder är låg och intäktspotentialen enorm. Precis som AWS förvandlade Amazons interna serverhall till ett globalt molnimperium kan ASCS göra samma sak med fysisk logistik. Samma väg, men ett helt nytt kassaflöde.
AWS omsatte drygt 107 miljarder dollar, cirka 994 miljarder kronor, under 2024 och stod för merparten av Amazons rörelsevinst. Om ASCS följer ens en bråkdel av den kurvan handlar det om ett av de viktigaste strategiska dragen Amazon har gjort på ett decennium.
Vinnare: De som har råd med världsklass
De mest uppenbara vinnarna är medelstora tillverknings- och e-handelsbolag som tidigare saknat kapital att bygga egen logistikinfrastruktur. Att anlita ASCS ger dem direkt tillgång till Amazons AI-baserade lagerplacering, sju dagars leveranskapacitet och ett globalt transportnät.
För ett bolag som säljer via flera kanaler, egen sajt, marknadsplatser och fysisk handel, är det en strukturell fördel som tidigare varit förbehållen de allra största.
Även Amazons egna aktieägare gynnas. Varje extern kund som väljer ASCS omvandlar det som tidigare var en kostnadsmassa till intäkter. Aktien steg runt 1,5 procent dagen efter tillkännagivandet, en blygsam reaktion som sannolikt underskattar den långsiktiga effekten om tjänsten skalas upp som planerat.
Förlorare: Tidigare leverantörer
Traditionella tredjepartslogistikbolag, så kallade 3PL-aktörer, är de mest direkta förlorarna. Globalt domineras branschen av bolag som DHL Supply Chain, XPO Logistics, DB Schenker och DSV. Dessa har länge tagit betalt för precis det som Amazon nu erbjuder: Kombinationen av frakt, lager och distribution under ett tak.
PostNord har redan tappat marknadsandelar till privata aktörer, och att Amazon nu konkurrerar om företagskunderna direkt gör inte ekvationen enklare.
PS analys
En moralisk fråga återstår: När leverantören också är konkurrenten och nu dessutom logistikpartnern, vem skyddar de företag som väljer att anlita dem?
Vår bedömning är att ASCS kommer att växa snabbt och att det utlöser ny granskning från konkurrensmyndigheter på båda sidor Atlanten då de kan anses för stora.
Den politiska motvinden mot Amazon är redan stark. Det här ger den mer bränsle, och aktörer som DSV och PostNord har all anledning att följa utvecklingen noggrant.
Med ASCS får Amazon dessutom realtidsdata om sina kunders hela försörjningskedja, volymer, lager och leveransmönster. Det är en konkurrensanalys i sig, och den bör hålla både regulatorer och presumtiva kunder vakna.
