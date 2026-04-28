Bostadsannons-sajten Hemnet hade rasat 66 procent inför dagens rapport. Men trots att vd:n beskriver att första veckan i april blev den bästa veckan på tio år så ger börsen fortsatt aktien tummen ned.
Hemnet fortsätter rasa på börsen trots "bästa veckan på tio år"
Aktien backar rejält i öppningen framförallt på en besvikelse kring lägre omsättning och resultat än analytikerna hoppats på.
Sämre siffror än väntat
”Omsättningen sjönk 24,7 procent till 247,2 miljoner kronor (328,5 i fjol). Utfallet kan jämföras med Modular Finances analytikerkonsensus som låg på 256”, skriver Placera.
Även rörelseresultatet blev lägre. 65,4 miljoner kronor (135) mot väntade 73.
Portföljkampen: "Aj, nu kom bakslaget på börsen"
Efter fyra uppgångsveckor på raken så kom ett rejält nedställ på börsen i veckan som gick. Skakiga fredsförhandlingar låg bakom humörskiftet. Trots det är
”Trots motvinden från en fortsatt avvaktande marknad uppvisade Hemnet styrka under det första kvartalet 2026”, skriver dock vd Jonas Gustafsson i sitt vd-ord och framhåller;
”Den genomsnittliga intäkten per betald annons (ARPL) ökade med 12 procent jämfört med föregående år till 9 109 kronor”.
Hemnet rasar 10 procent i öppningen
Börsen verkar trots vd:ns positiva tongångar tvärtom helt ta fasta på det negativa i rapporten.
Hemnets (börskurs Hemnet) aktie backar runt 10 procent i börsöppningen och tillhör en av Stockholmsbörsens verkliga förlorare.
Därmed fortsätter de senaste 12 månadernas ras. Sedan toppen i februari 2025 är aktien nu back 75 procent.
Nya reglerna ger bränsle
Den 1 april så trädde nya regler kring nya bolån i kraft som Dagens PS skrivit mycket om.
Förhoppningen från Hemnets aktieägare har varit att det ska ge extra bränsle till verksamheten och aktien.
”Den första aprilveckan en kraftig volymökning av nypublicerade bostadsannonser motsvarande den största veckovisa ökningen som noterats på tio år”, berättar nu vd Jonas Gustafsson.
Trots den effekten verkar dock köparna som sagt inte kasta sig över aktien just nu.
