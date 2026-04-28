Hemnet fortsätter rasa på börsen trots "bästa veckan på tio år"

Sämre siffror än väntat

”Omsättningen sjönk 24,7 procent till 247,2 miljoner kronor (328,5 i fjol). Utfallet kan jämföras med Modular Finances analytikerkonsensus som låg på 256”, skriver Placera.

Även rörelseresultatet blev lägre. 65,4 miljoner kronor (135) mot väntade 73.

”Trots motvinden från en fortsatt avvaktande marknad uppvisade Hemnet styrka under det första kvartalet 2026”, skriver dock vd Jonas Gustafsson i sitt vd-ord och framhåller;

”Den genomsnittliga intäkten per betald annons (ARPL) ökade med 12 procent jämfört med föregående år till 9 109 kronor”.