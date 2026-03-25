Nya bolånereglerna hjälper knappast storstadskidsen

Det viktiga bolånet

Eller ja. De blir relativa vinnare men grundproblemet är kvar kan man säga.

Låt mig förklara.

I samband med att man köper en bostad så tar de allra flesta människor ett bolån.

För den som ska köpa sin första bostad blir lånedelen extra viktig eftersom man i normalfallet inte haft lika lång tid på sig att spara ihop ett eget kapital.

Kontantinsatsen sänks

Hur mycket man får låna har dock varit reglerat med ett tak på max 85 procent av bostadens värde. Resten behöver du själv skjuta till i en så kallad kontantinsats.

Den regeln ändras nu till 90 procent.

Bra eftersom det gör att särskilt unga, men också människor med ett lågt sparkapital men med en god ekonomi i övrigt, får en snabbare väg in på bostadsmarknaden.

Hur mycket kortas då spartiden? Det har Handelsbanken låtit undersöka i en ny studie.

16 års skillnad i spartid mellan stad och landsbygd

Och det är här man börjar inse att de nya bolånereglerna återigen slår väldigt olika beroende på var du bor i landet.

“Det skiljer 16 år i spartid mellan det län det går fortast och där det tar längst tid. Samtidigt kortas tiden mest där det är dyrast att köpa: I Stockholms stad med 6 år, i Malmö och Göteborg 4 år”, säger Mikael Forssén, spar- och rådgivningsstrateg på storbanken som Dagens PS tidigare rapporterat.

Källa: Handelsbanken

I Västernorrlands län kan en ungdom som börjar spara på 18-årsdagen flytta hemifrån tre år senare. I Stockholm är siffran som sagt hela 20 år.

Undersökningen baseras på bostäder i alla upplåtelseformer (0-40 kvm) och ett månadssparande på 1250 kronor.

De nya bolånereglerna en klen tröst

Därmed är förstagångsköpare på Stockholmsmarknaden fortfarande kvar i en djupt orättvis marknad.

Ungdomar som kan glädjas åt föräldrar som har ett sparkapital – och de som inte har det.

Ett ännu dystrare scenario är ett hela det sänkta kontantinsatskravet kan komma att ätas upp av stigande priser som de nya bolånereglerna tros kunna medföra.

Analytiker varnar för att när fler får möjlighet att låna mer så kommer trycket på bostadsmarknaden att öka. Detta väntas driva upp priserna ytterligare, berättar TT.

”Och det är ungefär precis så mycket som gör att de här förändrade reglerna slutar att funka om man säger så, att det kan bli plus minus noll”, säger Christina Sahlberg, privatekonom på Skandia, till nyhetsbyrån.

Inför ett ”CSN-lån för bostadsköpare”?

Så vad göra?

En variant skulle såklart kunna vara att låta förstagångsköpare låna till en ännu större del av bostadslånet. Det kommer dock med risker.

Bättre är kanske då att införa någon form av statligt topplån som täcker upp för de sista procenten i en variant ungefär som CSN-lånet skapat jämlikhet för alla som vill plugga vidare.

Långsiktigt handlar det såklart också om att bygga ännu fler bostäder och få till en bättre fungerande hyresmarknad som i princip är obefintlig i storstäderna.

Klart är i alla fall att bolånereglerna är långt ifrån färdigreformerade – mycket mer finns att göra.

