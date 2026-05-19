Profilen ryter till: "Det mest övervärderade bolaget på hela börsen"

Så gick förvandlingen till

Allting började när fastighets- och finansprofilen Ilja Bataljan köpte in sig i bolaget hösten 2021.

Datum Händelse

Oktober 2021 Ilija Batljan går in som storägare

30 dec 2025 Episurf annonserar miljardaffär med fastigheter och obligationer

Januari–februari 2026 Första fastighetsförvärven genomförs

Våren 2026 Episurf beskriver sig själva som fastighetsbolag

April 2026 Planer på uppdelning av medtech- och fastighetsverksamheten offentliggörs

Men det stora lyftet kom när förvandlingen till ett fastighetsbolag började ta form som synes av tidslinjen ovan.

Och senaste månaden har kursen gått i taket. Plus 230 procent senaste 30 dagarna.

Är själv kort aktien på börsen

Men nu varnar alltså profilen bakom välkända podden Börsens finest John Skogman för att gå in i aktien som han ser som börsens mest övervärderade.

”Det kommer att komma ut miljoners miljoners aktier på 5 öre eftersom de har köpt fastigheter med egna aktier”, säger han om aktien i Handelsbankens EFN börslunch som just nu står i 21 öre och där han själv är kort.

Strax efter 13 så tappade Episurfs uppgång fart och var endast upp 5 procent för dagen.

