”Det är fullständigt vansinne att köpa aktien på de här nivåerna på börsen”, varnar börs- och aktieprofilen John Skogman.
Profilen ryter till: "Det mest övervärderade bolaget på hela börsen"
Aktien är upp 548 procent på Stockholmsbörsen i år och rusar även 20 procent i dag.
Från knän till fastigheter
Hört talas om medicinteknikbolaget inriktat på knäimplantat som blev ett fastighetsbolag?
Ett fastighetsbolag som sedan rusat med 646 procent senaste sex månader?
Bolaget heter Episurf (börskurs Episurf) och är ett av årets största succer på Stockholmsbörsen.
Så gick förvandlingen till
Allting började när fastighets- och finansprofilen Ilja Bataljan köpte in sig i bolaget hösten 2021.
|Datum
|Händelse
|Oktober 2021
|Ilija Batljan går in som storägare
|30 dec 2025
|Episurf annonserar miljardaffär med fastigheter och obligationer
|Januari–februari 2026
|Första fastighetsförvärven genomförs
|Våren 2026
|Episurf beskriver sig själva som fastighetsbolag
|April 2026
|Planer på uppdelning av medtech- och fastighetsverksamheten offentliggörs
Men det stora lyftet kom när förvandlingen till ett fastighetsbolag började ta form som synes av tidslinjen ovan.
Och senaste månaden har kursen gått i taket. Plus 230 procent senaste 30 dagarna.
Är själv kort aktien på börsen
Men nu varnar alltså profilen bakom välkända podden Börsens finest John Skogman för att gå in i aktien som han ser som börsens mest övervärderade.
”Det kommer att komma ut miljoners miljoners aktier på 5 öre eftersom de har köpt fastigheter med egna aktier”, säger han om aktien i Handelsbankens EFN börslunch som just nu står i 21 öre och där han själv är kort.
Strax efter 13 så tappade Episurfs uppgång fart och var endast upp 5 procent för dagen.
