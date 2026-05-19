Dagens PS
JUST NU:

Världens värsta börsras – förlorade 6 500 miljarder på sex timmar

Dagensps.se
Börs & Finans

Profilen ryter till: "Det mest övervärderade bolaget på hela börsen"

John Skogman, välkänd profil på börsen dömer ut den svenska aktie-kometen.
John Skogman, välkänd profil på börsen dömer ut den svenska aktie-kometen. (Foto: Börsens Finest)

”Det är fullständigt vansinne att köpa aktien på de här nivåerna på börsen”, varnar börs- och aktieprofilen John Skogman.

Aktien är upp 548 procent på Stockholmsbörsen i år och rusar även 20 procent i dag.

Läs även: Mjukvaru-rally på Stockholmsbörsen – uträknade aktierna stiger – Dagens PS

Från knän till fastigheter

Hört talas om medicinteknikbolaget inriktat på knäimplantat som blev ett fastighetsbolag?

Ett fastighetsbolag som sedan rusat med 646 procent senaste sex månader?

Bolaget heter Episurf (börskurs Episurf) och är ett av årets största succer på Stockholmsbörsen.

Så gick förvandlingen till

Allting började när fastighets- och finansprofilen Ilja Bataljan köpte in sig i bolaget hösten 2021.

DatumHändelse
Oktober 2021Ilija Batljan går in som storägare
30 dec 2025Episurf annonserar miljardaffär med fastigheter och obligationer
Januari–februari 2026Första fastighetsförvärven genomförs
Våren 2026Episurf beskriver sig själva som fastighetsbolag
April 2026Planer på uppdelning av medtech- och fastighetsverksamheten offentliggörs

Men det stora lyftet kom när förvandlingen till ett fastighetsbolag började ta form som synes av tidslinjen ovan.

Och senaste månaden har kursen gått i taket. Plus 230 procent senaste 30 dagarna.

Är själv kort aktien på börsen

Men nu varnar alltså profilen bakom välkända podden Börsens finest John Skogman för att gå in i aktien som han ser som börsens mest övervärderade.

”Det kommer att komma ut miljoners miljoners aktier på 5 öre eftersom de har köpt fastigheter med egna aktier”, säger han om aktien i Handelsbankens EFN börslunch som just nu står i 21 öre och där han själv är kort.

Strax efter 13 så tappade Episurfs uppgång fart och var endast upp 5 procent för dagen.

Läs även: Bästa lax-aktien enligt storbanken: ”Kan stiga 42 procent” – Dagens PS

David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

Mest lästa i kategorin