Naturresursministeriet i Kina har bekräftat landets största guldfyndighet på 76 år. Ett fynd som redan placerats i den absoluta toppen av globala guldupptäckter.
Kina upptäcker största guldfyndigheten på 76 år: mer än 1 444 ton
Dadonggou-fältet, som det kallas, beskrivs som “mycket stort” och omfattar 2,586 miljoner ton malm med en genomsnittlig renhet på 0,56 gram per ton. Totalt handlar det om 1 444 ton guld.
Med dagens höga priser motsvarar det ett råvaruvärde på över 166 miljarder euro.
Bakom upptäckten står Liaoning Geological and Mining Group, som mobiliserat nära 1 000 tekniker och geologer. Processen har genomförts på bara 15 månader, rapporterar Euronews.
Guld i Kina väcker frågor
Men det storslagna påståendet väcker frågor. Bland annat ger Kina inga exakta koordinater för fyndet, bara att det ligger någonstans i Liaoning-provinsen, i nordost.
Det har satt igång spekulation om tystnaden.
Landet stärker samtidigt snabbt sin position som guldnation. Bara under fjolåret ökade Kinas guldköp till över 985 ton enligt Euronews, med kraftigt stigande intresse för tackor och mynt när hushållen söker trygghet i en skakig ekonomi.
Samtidigt har Kina rapporterat flera stora fynd de senaste två åren. 2024 upptäcktes en fyndighet på över 1 000 ton i Hunan, och ytterligare en på 40 ton i Gansu. Landets produktion ökade också marginellt till drygt 377 ton.
Det hela visar på en tydlig ambition: att bredda den inhemska försörjningen och minska beroendet av import. En strategi som kan vara en del i ett större spel för att frigöra sig från dollarn.
Hur säkra är siffrorna?
Men de storslagna fynden väcker en annan fråga. Hur säkra är siffrorna?
Branschexperter manar till försiktighet. I intervjuer om fjolårets fynd i Hunan har experter varit eniga om att teknik och metodik för att mäta guldhalten spelar enorm roll.
Och även om fynden är korrekta kvarstår andra frågor. Att påvisa stora guldfynd är en sak. Att faktiskt kunna utvinna dem är en helt annan.
John Reade, marknadsstrateg på World Gold Council, har tidigare kommenterat fynd med liknande proportioner.
“Även om en resurs på runt 1 000 ton bevisas och en större gruva byggs, är det osannolikt att produktionen skulle överstiga 30 ton per år. En miljon uns är stort, men globalt sett fortfarande litet jämfört med de cirka 3 600 ton som produceras varje år.”
Michel Rufli, vd på Nordic Gold Trade, går längre. Han ser likheter med Ugandas omtalade fynd från 2022, en nyhet som snabbt förlorade trovärdighet.
“Uganda släppte en otrolig siffra som sedan genomskådades som en bluff. Om Kina har gjort något liknande, då har de åtminstone gjort det mer sannolikt. Jag säger inte att det är en bluff, men frågan är hur man kommit fram till siffrorna. Det verkar osannolikt.”
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
