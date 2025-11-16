Kina upptäcker största guldfyndigheten på 76 år: mer än 1 444 ton

Dadonggou-fältet, som det kallas, beskrivs som “mycket stort” och omfattar 2,586 miljoner ton malm med en genomsnittlig renhet på 0,56 gram per ton. Totalt handlar det om 1 444 ton guld.

Med dagens höga priser motsvarar det ett råvaruvärde på över 166 miljarder euro.

Bakom upptäckten står Liaoning Geological and Mining Group, som mobiliserat nära 1 000 tekniker och geologer. Processen har genomförts på bara 15 månader, rapporterar Euronews.

Guld i Kina väcker frågor

Men det storslagna påståendet väcker frågor. Bland annat ger Kina inga exakta koordinater för fyndet, bara att det ligger någonstans i Liaoning-provinsen, i nordost.

Det har satt igång spekulation om tystnaden.

Landet stärker samtidigt snabbt sin position som guldnation. Bara under fjolåret ökade Kinas guldköp till över 985 ton enligt Euronews, med kraftigt stigande intresse för tackor och mynt när hushållen söker trygghet i en skakig ekonomi.

Samtidigt har Kina rapporterat flera stora fynd de senaste två åren. 2024 upptäcktes en fyndighet på över 1 000 ton i Hunan, och ytterligare en på 40 ton i Gansu. Landets produktion ökade också marginellt till drygt 377 ton.

Det hela visar på en tydlig ambition: att bredda den inhemska försörjningen och minska beroendet av import. En strategi som kan vara en del i ett större spel för att frigöra sig från dollarn.