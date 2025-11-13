Guld och silver slår tillbaka – rusar efter nya rekord

När riskaptiten gjorde ett nytt besök på börsen störtade priset på guld och silver från tidigare rekordnivåer. Guldrekordet på 4357 dollar sattes den 20:e oktober och för silver hamnade rekordet på 54 dollar den 16:e oktober.

Nu har ädelmetallerna gjort en snabb rekyl. Guld har fortfarande omkring 150 dollar kvar till toppen, men silver har redan hittat tillbaka till rekordnivån.

Förväntningar på nya räntesänkningar, en svagare dollar, fortsatta guldköp från centralbanker och en bred råvaruoptimism driver redan upp priserna igen och samtliga faktorer kan fortsätta bana väg för ännu högre priser.

Priset på guld klättrar redan tillbaka mot rekordnivån från oktober. (Bild: TradingEconomics)

Räntesänkningar och centralbanker eldar på uppgången

Det som nu ger ny fart åt guldpriset är en perfekt storm av mjukare penningpolitik, svagare dollar och ihållande centralbanksstöd. Enligt Reuters räknar 8 av 10 ekonomer med att den amerikanska centralbanken sänker räntan ytterligare redan i december, för att stötta en försvagad arbetsmarknad.

Låga räntor gör guld attraktivt eftersom det inte ger någon avkastning, men inte heller förlorar konkurrenskraft när obligationsräntorna sjunker.

Centralbanker fortsätter samtidigt att bygga upp sina reserver. Det har gett guldmarknaden en stabil grund även när investerare svängt mellan risk och säkerhet. Efterfrågan har varit särskilt stark i tillväxtländer, där flera centralbanker vill minska sitt dollarberoende.

Guldets revansch

• Spotpriset på guld har stigit omkring 60 procent hittills i år

• Priset toppade på 4357 dollar den 20 oktober

• Silver närmar sig rekordet 54 dollar per uns

• Investerare och centralbanker ökar sina innehav i takt med räntesänkningar och fallande dollar