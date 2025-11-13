Efter ett rejält hack i kurvan har priset på guld hittat fotfästet igen. Nu klättrar ädelmetallerna tillbaka mot höstens rekordnivåer efter ett par veckor i diket.
Guld och silver slår tillbaka – rusar efter nya rekord
När riskaptiten gjorde ett nytt besök på börsen störtade priset på guld och silver från tidigare rekordnivåer. Guldrekordet på 4357 dollar sattes den 20:e oktober och för silver hamnade rekordet på 54 dollar den 16:e oktober.
Nu har ädelmetallerna gjort en snabb rekyl. Guld har fortfarande omkring 150 dollar kvar till toppen, men silver har redan hittat tillbaka till rekordnivån.
Förväntningar på nya räntesänkningar, en svagare dollar, fortsatta guldköp från centralbanker och en bred råvaruoptimism driver redan upp priserna igen och samtliga faktorer kan fortsätta bana väg för ännu högre priser.
Räntesänkningar och centralbanker eldar på uppgången
Det som nu ger ny fart åt guldpriset är en perfekt storm av mjukare penningpolitik, svagare dollar och ihållande centralbanksstöd. Enligt Reuters räknar 8 av 10 ekonomer med att den amerikanska centralbanken sänker räntan ytterligare redan i december, för att stötta en försvagad arbetsmarknad.
Låga räntor gör guld attraktivt eftersom det inte ger någon avkastning, men inte heller förlorar konkurrenskraft när obligationsräntorna sjunker.
Centralbanker fortsätter samtidigt att bygga upp sina reserver. Det har gett guldmarknaden en stabil grund även när investerare svängt mellan risk och säkerhet. Efterfrågan har varit särskilt stark i tillväxtländer, där flera centralbanker vill minska sitt dollarberoende.
Guldets revansch
• Spotpriset på guld har stigit omkring 60 procent hittills i år
• Priset toppade på 4357 dollar den 20 oktober
• Silver närmar sig rekordet 54 dollar per uns
• Investerare och centralbanker ökar sina innehav i takt med räntesänkningar och fallande dollar
Marknadens balans börjar tippa
Även på aktiemarknaden syns signaler som gynnar guldet. Enligt Bloomberg-analytikern Mike McGlone är S&P 500 nu nära att bryta en viktig stödnivå mot guld. Han menar att guldets kraftiga uppgång, trots låg volatilitet på börsen, antyder att marknaden står inför en vändpunkt.
Om riskaptiten falnar kan flödena snabbt vända mot säkrare tillgångar.
McGlone pekar på att förhållandet mellan börsvärden och BNP är det högsta på över ett sekel, vilket gör guld till en naturlig motvikt i portföljer som söker skydd mot överhettade aktiemarknader och stigande statsskulder.
Silver glänser i kapp med guld
Silvret följer guldet uppåt, och går i vissa avseenden starkare. Priset har redan nått tillbaka till rekordnivån från oktober, delvis tack vare stigande industriell efterfrågan och investerarnas jakt på reala tillgångar.
Kombinationen av råvaruoptimism och osäkerhet kring inflationen har gjort metallerna till årets vinnare.
Om den amerikanska centralbanken fortsätter på den inslagna vägen med fler räntesänkningar kan både guld och silver stärkas ytterligare under vintern.
Flera analytiker ser potential för att guldpriset bryter 4300 dollar per uns innan året är slut, under förutsättning att realräntorna förblir låga och dollarn fortsätter försvagas.
Kinas offensiv trycker upp guldpriserna. Dagens PS
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
