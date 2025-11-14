Hela listan: Här är världens 20 största guldprojekt

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Trots att världens guldproduktion mattats av fortsätter industrin att leta efter nästa stora fyndighet.

De största projekten är ofta tekniska megasatsningar, geografiskt utmanande och ekonomiskt riskfyllda, men också potentiellt enormt lönsamma.

I den senaste sammanställningen från Mining.com framträder en tydlig bild.

Guldet finns, resurserna är gigantiska, men vägen från fyndighet till fungerande gruva har aldrig varit mer komplex.

Det handlar lika mycket om politik, miljökrav och lokalsamhällen som om prospektering och teknik. Här är guldprojekten som visar vart branschen är på väg.

Listan med världens 20 största guldprojekt

Nedan följer Minings lista över världens 20 största guldprojekt, där en moz står för en miljon ounce, dvs uns.

Guldbrytning är en kostsam, men gynnsam affär. (Foto:; Unsplash)

