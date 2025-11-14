En ny global ranking avslöjar vilka 20 projekt i guldbrytning som dominerar råvarumarknaden just nu – och vilka som fastnat i tillståndsstrider och kostnadsexplosioner.
Hela listan: Här är världens 20 största guldprojekt
Trots att världens guldproduktion mattats av fortsätter industrin att leta efter nästa stora fyndighet.
De största projekten är ofta tekniska megasatsningar, geografiskt utmanande och ekonomiskt riskfyllda, men också potentiellt enormt lönsamma.
I den senaste sammanställningen från Mining.com framträder en tydlig bild.
Guldet finns, resurserna är gigantiska, men vägen från fyndighet till fungerande gruva har aldrig varit mer komplex.
Det handlar lika mycket om politik, miljökrav och lokalsamhällen som om prospektering och teknik. Här är guldprojekten som visar vart branschen är på väg.
Missa inte: Rekord direkt för nya svenska guldgruvan
Listan med världens 20 största guldprojekt
Nedan följer Minings lista över världens 20 största guldprojekt, där en moz står för en miljon ounce, dvs uns.
- Pebble Project (Alaska, USA) – ca 69,84 miljoner uns guld. Projektet är i förstudie/skissläge och har länge stött på juridiska och miljömässiga hinder.
- Olympic Dam (South Australia) – ca 65,6 moz. Ett expansivt koppar-, guld- och urankomplex som ägs av BHP och är planerat för vidare utbyggnad.
- Grasberg (Indonesien) – ca 54 moz. En av världens största guld- och koppargruvor i drift, men även präglad av arbetsmiljö och säkerhetsutmaningar.
- KSM (British Columbia, Kanada) – ca 41,40 moz. I förstudie/skissläge. Projektet godkänt federalt men har ställts inför ESG-utmaningar.
- Donlin (Alaska, USA) – ca 40 moz. I konstruktions/planeringsfas. Ägandet har nyligen förändrats och en ny genomförbarhetsstudie väntas.
- Siembra Minera (Venezuela) – ca 26,82 moz. Delägt av bolag och Venezuelas stat; prospektering i ett politiskt svårbemästrat läge.
- La Colosa (Colombia) – ca 23,35 moz. Under förstudie, men lokal opposition och ett utlyst gruvförbud har bromsat framdrift.
- Filo del Sol (Chile/Argentina) – ca 22,3 moz. I förstudie/skissläge. Förvärvat nyligen av BHP och Lundin Mining.
- Pascua‑Lama (Chile) – ca 21,87 moz. Avancerad prospektering, men projektet har lidit stort av rätts- och miljöproblem.
- Cascabel (Ecuador) – ca 21,80 moz. I fas för genomförbarhet. Backad av stora bolag inom gruvbranschen.
- Treaty Creek (British Columbia, Kanada) – ca 21,66 moz. Under vidareutveckling av underjordstillstånd och prospektering.
- South Deep (Sydafrika) – ca 21,1 moz. En av få stora gruvor i drift med lång livslängd ut mot 2100-talet.
- Nevada Gold Mines (USA) – ca 20,16 moz. Joint venture mellan Barrick Gold och Newmont, expanderar i Nevada-området.
- Onto (Indonesien) – ca 20 moz. I förstudie/skissläge. Ett relativt nyupptäckt koppar- och guldprojekt på Sumbawa-ön.
- Norte Abierto (Chile) – ca 20 moz. I förstudie/skissläge. Ett 50/50-JV mellan Barrick och Newmont.
- Golden Summit (Alaska, USA) – ca 18,24 moz. I förstudie/skissläge. Resursuppdatering ökade nyligen metallic-innehavet med drygt 40 procent.
- Elang‑Dodo (Indonesien) – ca 16,78 moz. Reserver under utveckling på Sumbawa-ön.
- Metates (Mexico) – ca 16,77 moz. I förstudie/skissläge. Innovation kring process-teknik för sulfidmalmer pågår.
- Panguna (Papua Nya Guinea) – ca 16,1 moz. I förstudie/skissläge. Historiskt gruvområde med konflikter och rättsprocesser i bagaget.
- Detour Lake (Ontario, Kanada) – ca 15,79 moz. I drift, med uppdaterade planer för underjordsutveckling från ägaren Agnico Eagle Mines.
Utmaningar och möjligheter inom guldbrytning
Att ligga med på listan över de största projekten inom guldbrytning betyder inte automatisk lönsam brytning.
Många projekt befinner sig i förstudie eller skissläge, vilket innebär att tidsplaner, tillstånd och finansiering återstår.
Samtidigt som guldpriset stiger blir kostnaderna, miljökraven och infrastrukturen allt mer komplexa, vilket gör att varje nytt projekt riskerar att dra ut på tiden eller aldrig komma i full drift.
Men för bolag och investerare som lyckas navigera dessa hinder kan framtiden vara mycket lukrativ.
Guldbrytning är inte bara ett gränsfält för geologer och ingenjörer utan även en spegel för hur globala råvaruproblem, kapitalflöden och regional politik samverkar.
Läs även: Nordiskt guld för miljarder – ett par mil från ryska gränsen
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
