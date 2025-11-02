Hur mycket kan en guldtoalett kosta?

I september 2019 bröt sig tjuvar in i brittiska Blenheim Palace och stal konstverket ”America” – en toalett i 18-karats guld.

Två person har sedan dess dömts till fängelse för toalettkuppen men föremålet har aldrigt återfunnits.

Den första versionen av “America” stals 2019. (Foto: Wikimedia Commons/ User:Northamerica1000)

Nu är det dock dags igen för den som vill ta del av en toalett i skinande guld.

Guldtoalett säljs på auktion

Tvillingtoaletten ”America” som skapades av italienske konstnären Maurizio Cattelan säljs nu på auktion genom Sotheby’s i New York, berättar CNN Style.

Det har varit privatägd sedan 2017 och den gyllene toaletten kommer gå under klubban 18 november.

Innan dess finns det emellertid möjlighet för den som vill kasta en blick på konstverket sedan toan kommer finnas installerad i badrummet på Sotheby’s i 10 dagar.