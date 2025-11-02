Den första guldtoaletten stals och har aldrig återfunnits. Nu kommer dock den andra toaletten i guld ställas ut och säljas på auktion. Frågan är bara vad prislappen slutligen kommer att hamna på?
Hur mycket kan en guldtoalett kosta?
I september 2019 bröt sig tjuvar in i brittiska Blenheim Palace och stal konstverket ”America” – en toalett i 18-karats guld.
Två person har sedan dess dömts till fängelse för toalettkuppen men föremålet har aldrigt återfunnits.
Nu är det dock dags igen för den som vill ta del av en toalett i skinande guld.
Guldtoalett säljs på auktion
Tvillingtoaletten ”America” som skapades av italienske konstnären Maurizio Cattelan säljs nu på auktion genom Sotheby’s i New York, berättar CNN Style.
Det har varit privatägd sedan 2017 och den gyllene toaletten kommer gå under klubban 18 november.
Innan dess finns det emellertid möjlighet för den som vill kasta en blick på konstverket sedan toan kommer finnas installerad i badrummet på Sotheby’s i 10 dagar.
Värt sin vikt i guld
Till skillnad från den stulna “America” kommer den nya installationen inte kunna användas och när det gäller prislappen kommer verket bokstavligen vara värt sin vikt i guld.
Runt 100 kilo guld användes för att skapa konstverket vilket innebär att utgångspriset kommer ligga på runt 10 miljoner dollar, eller runt 95 miljoner kronor.
Precis som guldpriset skjuter i höjden kan även priset på guldtoan göra det.
Hett namn
Det beror även på att Maurizio Cattelan har blivit något av ett hett namn i konstvärlden.
Han stod exempelvis bakom en banan – “Comedian” – som silvertejpats upp på en vägg.
Den köptes av kryptoentreprenören Justin Sun för motsvarande 67 miljoner kronor, som sedan åt upp bananen.
“America” ska enligt Sotheby’s ha varit tänkt som en trio, även om den tredje guldtoaletten inte ser ut att ha tillverkats ännu.
Kritiserar systemet
Maurizio Cattelan är en betydande konstnär som ger en känga till hela systemet.
Det menar David Galperin, chefen för samtida konst på Sotheby’s.
”Cattelan har under hela sin karriär kritiserat systemet, vare sig det gäller betraktarens upplevelse av att se konst på ett museum, hur konstverk rör sig genom systemet, hur de värderas, hur de byter ägare”, säger han.
Läs även:
Skitpengar på vift: Stöld av toalett löst. Dagens PS
Osynlig konst värd miljoner – världens minsta konstverk slår rekord. Dagens PS
