BP:s nya vd beordrar en granskning av offshore-verksamheten och hotar med att överge Nordsjön. Huvudskälet är en strid med brittiska regeringen.
BP kan överge Nordsjön – vendetta med regeringen
BP säger sig överväga att överge Nordsjön. Koncernens nya vd Meg O´Neill har beordrat en granskning av offshore-verksamheten.
Den sker mot bakgrund av att olje- och gasverksamheten hotas av nya, höjda skatter.
Meg O´Neill, som tog över BP förra månaden, överväger att sälja hela eller delar av sin offshore-verksamhet.
Det skulle kunna ge stora intäkter och bereda väg för en flytt till den amerikanska aktiemarknaden.
Spekulationer hittills
Inga beslut har fattats om en försäljning, som i så fall skulle innebära att ett av de sista oljebolagen skulle lämna brittiska vatten, i BP:s fall efter mer än 60 år av närvaro i Nordsjön.
Hotet från BP kommer dagar efter att energiminister Ed Miliband beskrivit företagets vinster som ”moraliskt och ekonomiskt felaktiga”.
Det var i en kommentar på X, sedermera raderad, som Miliband kommenterade BP:s vinst på 2,4 miljarder pund första kvartalet i år, vinst som uppkommit ur oljehandel som blivit mer lukrativ av USA:s krig mot Iran.
”Stark portfölj i Nordsjön”
”Vi har en stark portfölj i Nordsjön med betydande outnyttjad potential, stödd av en högkvalificerad arbetsstyrka. Vi kommenterar inte marknadsspekulationer, vårt fokus är säker och pålitlig verksamhet”, säger företaget.
BP har dock varit kritisk till de skatter regeringen infört för brittiska offshore-operatörer.
BP har redan sålt vissa tillgångar, såsom Shearwater-fältet, Magnus-plattformen och Forties-rörledningssystemet.
Shell har redan flyttat alla sina brittiska offshore-tillgångar till Adura, ett 50/50 joint venture med Equinor.
Andra, som Chevron Corp och ConocoPhillips, har sålt tillgångar till mindre oberoende företag.
BP:s senaste skatterapport påpekar att den senaste brittiska skatten ”skapat betydande osäkerhet för Storbritanniens olje- och gasindustri”, refererar The Telegraph.
Har lovat vända BP-skutan
Meg O’Neill och Albert Manifold, BP:s ordförande, har lovat vända år av underprestationer och turbulens, vilka har lett till att företaget haft tre vd:ar sedan 2020.
Meg O´Neill har dock sagt att Nordsjön fortfarande har betydande potential.
”Möjligheten för oss är att arbeta närmare regeringar för att frigöra potential i länder som Storbritannien, till exempel, där vi har outnyttjad potential i Nordsjön”, sade BP:s vd hos Financial Times nyligen.
”Jag tror att det inte finns några ’heliga kor’ i BP som inte kommer att övervägas för potentiell försäljning. Det skulle vara vettigt att undersöka en försäljning även om det aldrig händer”, säger Ashley Keity, energianalytiker på investmentbanken Panmure Gordon.
”Om det sker en utförsäljning kommer det att vara pinsamt för den brittiska regeringen att ha ett stort företag som inte har något intresse i Storbritannien, men det skulle också göra det lättare att rättfärdiga en börsnotering till, säg, New York”, tillägger han.
