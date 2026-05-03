BP kan överge Nordsjön – vendetta med regeringen

”Stark portfölj i Nordsjön”

”Vi har en stark portfölj i Nordsjön med betydande outnyttjad potential, stödd av en högkvalificerad arbetsstyrka. Vi kommenterar inte marknadsspekulationer, vårt fokus är säker och pålitlig verksamhet”, säger företaget.

BP har dock varit kritisk till de skatter regeringen infört för brittiska offshore-operatörer.

BP har redan sålt vissa tillgångar, såsom Shearwater-fältet, Magnus-plattformen och Forties-rörledningssystemet.

Shell har redan flyttat alla sina brittiska offshore-tillgångar till Adura, ett 50/50 joint venture med Equinor.

Andra, som Chevron Corp och ConocoPhillips, har sålt tillgångar till mindre oberoende företag.

BP:s senaste skatterapport påpekar att den senaste brittiska skatten ”skapat betydande osäkerhet för Storbritanniens olje- och gasindustri”, refererar The Telegraph.

Meg O´Neill, färsk vd för BP, har en tuff uppgift i att vända energikoncernen. Att slippa nya skatter i Storbritannien är en del av den kampen.

Har lovat vända BP-skutan

Meg O’Neill och Albert Manifold, BP:s ordförande, har lovat vända år av underprestationer och turbulens, vilka har lett till att företaget haft tre vd:ar sedan 2020.

Meg O´Neill har dock sagt att Nordsjön fortfarande har betydande potential.

”Möjligheten för oss är att arbeta närmare regeringar för att frigöra potential i länder som Storbritannien, till exempel, där vi har outnyttjad potential i Nordsjön”, sade BP:s vd hos Financial Times nyligen.

”Jag tror att det inte finns några ’heliga kor’ i BP som inte kommer att övervägas för potentiell försäljning. Det skulle vara vettigt att undersöka en försäljning även om det aldrig händer”, säger Ashley Keity, energianalytiker på investmentbanken Panmure Gordon.

”Om det sker en utförsäljning kommer det att vara pinsamt för den brittiska regeringen att ha ett stort företag som inte har något intresse i Storbritannien, men det skulle också göra det lättare att rättfärdiga en börsnotering till, säg, New York”, tillägger han.

