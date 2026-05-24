Warren Buffett förnekar inblandning i mysteriet

Delta Air Lines går mot strömmen

Men Greg Abel har en annan syn på saken och Delta Air Lines uppges också stå starkt och vara branschledande när det kommer till vinster. Allt medan de flesta flygbolag kämpar med högre bränslekostnader i spåren av Iran-kriget.

Enligt WSJ satsar Delta på välbärgade kunder och vissa investerare tror att flygbolaget kan utöka sin ledning gentemot rivalerna.

Missa inte: Warren Buffett: Marknaden har blivit ett kasino DagensPS

Trump: Ibland gör Buffett bort sig

Tidigare har Berkshire sålt av Delta Air Lines och andra flygbolag som senare kom att bli lönsamma. Detta fick USA:s president Donald Trump, enligt WSJ, att uttala sig om Buffetts börsstrategi:

”Ibland gör även någon som Warren Buffett – jag har stor respekt för honom – misstag. De borde ha behållit flygbolagsaktierna”, sade Trump.

Berkshire har nu, sedan Greg Abel tog över sparkarna, minskat exponeringen mot börsen kraftigt.

Det i sig är ingen stor skräll, enligt som konstaterar att Abel gjort sig av med aktieinnehav som den tidigare Berkshite-förvaltaren Todd Combs stod bakom. Combs slutade på Berkshire strax innan Abel blev vd och gick till JP Morgan.

ANNONS

Läs mer: Buffett lägger pengar på hög – vill inte investera dem Realtid

Hittills är aktieköpen lyckosamma

Att Delta nu gjort comeback i Berkshire-portföljen beskrivs även av CNBC som ett mysterium då flygbolagets aktier haft en sexårig exil från investeringskonglomeratet.

Samtidigt torde Abel inte göra något som Buffett inte ger sitt medgivande till, och Buffett vill heller inte köra över Abel när det kommer till aktieaffärer.

I artikeln framgår det att Berkshire, så här långt, kan räkna hem en vinst på 14,5 procent från slutet av första kvartalet på sitt nya Delta-innehav, som nu värderas till 3 miljarder dollar.

Under veckan som gått stängde Deltas aktie på ny rekordnivå: 76,14 dollar.

Läs också: Buffetts indikator på rekordnivå – så illa har det aldrig sett ut förut Realtid

Buffett såg rea-aktie och slog till?

Berkshire har även köpt påpekar sig aktier i den amerikanska varuhuskedjan Macy’s, men inte alls i samma utsträckning som i Delta Air Lines.

ANNONS

Även aktieposten i Macy’s har, åtminstone hittills, genererat vinst, det rör sig om en ökning på 14,2 procent, upp hela 12,2 procent bara under den här handelsveckan.

För några veckor sedan kan Buffett ha antytt att ett köp i Macy’s var på gång, detta i samband med en CNBC-intervju, men det är spekulationer och som går ut på att Buffett har svårt att motstå fyndköp. Berkshire kommenterar aldrig sina köp- och sälj-affärer på börsen i media.

Läs även: Tuff start för Buffetts ersättare – föll rejält på börsen DagensPS

Läs också: Hans lön har precis höjts till 230 miljoner kronor DagensPS