Guld och silver: "Efter Iran börjar uppgången igen"

”Sålde för att täcka för aktier”

”Om man tittar på mars, när aktierna såldes, hade man för en investerare med en viss allokering i guld under den perioden ganska stark avkastning i guld, och man kunde kanske ta bort lite från bordet för att täcka en del av sina aktieförluster”, säger Francis Tan, chefsstrateg för Asien hos Indosuez Wealth Management.

”Så guld som en säker hamn har verkligen spelat sin roll.”

Under konfliktens gång handlades guld i omvänt läge i förhållande till både oljepriserna och den amerikanska dollarn.

”Både dollarn och guldet steg, guldet upplevde heta penningflöden när energiförsörjningen stryptes, medan dollarn steg tack vare flöden från säkra hamnar”, tillägger Ross Norman.

”Ett fredsavtal skulle tyda på att medvinden lättar och det ser vi just nu. Det är som om handbromsen skulle släppas för guld och silver.”

USA:s krig mot Iran har lagt hämsko på guld och silver och dessutom lett till hemtagningar av vinster – men uppgången tar snart fart igen. (Foto: Vahid Salemi/AP-TT)

Tror på nya uppgångar snart

ANNONS

Philippe Gijsels, strategichef hos BNP Paribas Fortis, har länge haft en positiv syn på guld och silver.

Han tro på att fler uppgångar ligger framför metallerna har inte vacklat, även om volatiliteten fortsätter att gripa tag i ädelmetallmarknaderna.

Han säger att han ser nedgången i guld- och silverpriserna som en ”konsolideringsfas”.

”Den här gången har ädelmetaller visat en stark korrelation med aktier. Båda drabbades mest av rädsla för att inflationen skulle driva upp räntorna”, säger Gijsels hos CNBC.

”I vår värld är räntor som gravitationen. När räntorna stiger ökar gravitationen och alla tillgångar dras ner, inklusive ädelmetaller.”

Nytt ras i silverpriset – var ”massivt övervärderat”. Dagens PS

Steg på rykten om fred

Optimismen återuppstod onsdag efter rapporter om att USA och Iran är nära en fredsuppgörelse. Gijsels noterade att ädelmetaller återhämtade sig tillsammans med aktierna.

”Vi förväntar oss att den sekulära tjurmarknaden för guld och silver kommer att återupptas och att metallerna kommer att nå nya rekordnivåer inom en inte alltför avlägsen framtid, potentiellt i år”, säger han hos CNBC.

ANNONS

Upptäckten: 100 ton guld i hemlig gruva. Dagens PS