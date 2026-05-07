Guld och silver: "Efter Iran börjar uppgången igen"
Marknadsbedömare menar att den långa och historiskt starka uppgången för guld och silver, kan återupptas efter kriget mot Iran.
Priserna steg under torsdagen då spotguld tog ett kliv upp med 1,2 procent till 4 750 dollar per uns – och gjorde det utifrån fredsförhoppningar för Iran.
2025 var ett rekordår där guld steg med 66 procent och silver med 135 procent under året.
2026 har dock sett en betydligt mer volatil handel, där silverterminer sjönk stort i slutet av januari och guld sänkte sin januaritopp med mer än 10 procent.
Ifrågasatt som ”säker hamn”
Sedan USA:s och Israels attack mot Iran och krigets start där har dessutom guldets rykte som en ”säker hamn” i tider av oro, ifrågasatts.
Potentialen kring högre räntor, en starkare amerikansk dollar och handlare som lämnade positioner, bidrog alla till guldets nedgång.
Därtill menar exempelvis Ross Norman, vd för ädelmetallsajten Metals Daily, att guldet gick in i konflikten ”avsevärt överköpt”.
Det gjorde att handlare såg ett tillfälle att ta hem vinster och gav marknaden ett läge att konsolidera sig när handlarna sålde, säger han hos CNBC.
”Sålde för att täcka för aktier”
”Om man tittar på mars, när aktierna såldes, hade man för en investerare med en viss allokering i guld under den perioden ganska stark avkastning i guld, och man kunde kanske ta bort lite från bordet för att täcka en del av sina aktieförluster”, säger Francis Tan, chefsstrateg för Asien hos Indosuez Wealth Management.
”Så guld som en säker hamn har verkligen spelat sin roll.”
Under konfliktens gång handlades guld i omvänt läge i förhållande till både oljepriserna och den amerikanska dollarn.
”Både dollarn och guldet steg, guldet upplevde heta penningflöden när energiförsörjningen stryptes, medan dollarn steg tack vare flöden från säkra hamnar”, tillägger Ross Norman.
”Ett fredsavtal skulle tyda på att medvinden lättar och det ser vi just nu. Det är som om handbromsen skulle släppas för guld och silver.”
Tror på nya uppgångar snart
Philippe Gijsels, strategichef hos BNP Paribas Fortis, har länge haft en positiv syn på guld och silver.
Han tro på att fler uppgångar ligger framför metallerna har inte vacklat, även om volatiliteten fortsätter att gripa tag i ädelmetallmarknaderna.
Han säger att han ser nedgången i guld- och silverpriserna som en ”konsolideringsfas”.
”Den här gången har ädelmetaller visat en stark korrelation med aktier. Båda drabbades mest av rädsla för att inflationen skulle driva upp räntorna”, säger Gijsels hos CNBC.
”I vår värld är räntor som gravitationen. När räntorna stiger ökar gravitationen och alla tillgångar dras ner, inklusive ädelmetaller.”
Steg på rykten om fred
Optimismen återuppstod onsdag efter rapporter om att USA och Iran är nära en fredsuppgörelse. Gijsels noterade att ädelmetaller återhämtade sig tillsammans med aktierna.
”Vi förväntar oss att den sekulära tjurmarknaden för guld och silver kommer att återupptas och att metallerna kommer att nå nya rekordnivåer inom en inte alltför avlägsen framtid, potentiellt i år”, säger han hos CNBC.