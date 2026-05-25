Allt fler vill skapa sina egna stablecoins, en form av kryptovaluta som beskrivs som ”privata pengar”. Det får en del experter att se orosmoln.
Vill skapa sina egna pengar – ekonomer varnar för riskerna
Stablecoins lyfts ofta fram som kryptobranschens mest användbara innovation.
Förespråkarna menar att de kan göra betalningar snabbare, billigare och mer effektiva än dagens banksystem.
Men oron för att tekniken kan skapa nya finansiella risker och i värsta fall bidra till framtida kriser blir allt större.
En snabbt växande marknad
Stablecoins är kryptotillgångar som är kopplade till traditionella valutor, oftast den amerikanska dollarn.
Till skillnad från exempelvis bitcoin ska värdet hållas stabilt genom att emittenterna backar tillgångarna med reserver som statspapper eller banktillgångar.
Marknaden har vuxit snabbt och omfattar nu omkring 300 miljarder dollar globalt. De största aktörerna är Tether och Circle, vars digitala dollar används både inom kryptohandel och för internationella betalningar.
I USA försöker lagstiftare nu skapa tydligare regler för sektorn genom nya lagförslag och regleringar. Målet är att göra stablecoins säkrare och mer integrerade i det finansiella systemet, skriver Wall Street Journal.
Varnar för risker
Men flera ekonomer och centralbanksföreträdare varnar för att riskerna är svåra att bygga bort helt.
Problemet är enligt kritikerna att stablecoins i praktiken fungerar som privat skapade pengar utan samma skyddsnät som traditionella banker har via centralbanken.
Om investerare tappar förtroendet för en stablecoin kan innehavare försöka lösa in sina tillgångar samtidigt, vilket riskerar att skapa rusningar och tvinga fram snabba försäljningar av reservtillgångar.
Det kan i sin tur få spridningseffekter till bredare finansmarknader.
Kan fragmentera betalningssektorn
Historiskt har liknande problem uppstått i olika former av privat finansiering. Under 1800-talets amerikanska ”free banking”-period gav privata banker ut egna valutor med varierande trovärdighet och stabilitet.
Även penningmarknadsfonder skapade problem under finanskrisen 2008 när vissa fonder inte kunde upprätthålla sitt utlovade värde.
Kritiker menar också att stablecoins riskerar att skapa ett fragmenterat betalningssystem där olika digitala dollar inte alltid fungerar helt likvärdigt.
Tar fram egna lösningar
Det ska dock sägas att användningen är fortsatt liten när det gäller daglig handel hos ”vanliga” konsumenter.
En stor del av handeln sker fortsatt inom kryptomarknaden, och stablecoins används även i hög grad i gränsöverskridande transaktioner där traditionella finansregler kringgås.
Parallellt utvecklar banker egna blockkedjebaserade lösningar, så kallade tokeniserade insättningar, som ska kombinera digital teknik med det traditionella banksystemets stabilitet och reglering.