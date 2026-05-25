Vill skapa sina egna pengar – ekonomer varnar för riskerna

Men oron för att tekniken kan skapa nya finansiella risker och i värsta fall bidra till framtida kriser blir allt större.

En snabbt växande marknad

Stablecoins är kryptotillgångar som är kopplade till traditionella valutor, oftast den amerikanska dollarn.

Till skillnad från exempelvis bitcoin ska värdet hållas stabilt genom att emittenterna backar tillgångarna med reserver som statspapper eller banktillgångar.

Marknaden har vuxit snabbt och omfattar nu omkring 300 miljarder dollar globalt. De största aktörerna är Tether och Circle, vars digitala dollar används både inom kryptohandel och för internationella betalningar.

I USA försöker lagstiftare nu skapa tydligare regler för sektorn genom nya lagförslag och regleringar. Målet är att göra stablecoins säkrare och mer integrerade i det finansiella systemet, skriver Wall Street Journal.